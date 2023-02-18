В Мюнхене состоялась встреча Пашиняна с Алиевым при участии госсекретаря США

Никол Пашинян, Энтони Блинкен и Ильхам Алиев на переговорах в Мюнхене. 18 февраля 2023 г.

На конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 18 февраля, прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Переговоры состоялись при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

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В ходе встречи обсуждалась работа над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональных транспортных инфраструктур и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

«Мы считаем, что у Армении и Азербайджана действительно есть историческая возможность обеспечить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта», — отметил в начале встречи госсекретарь США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется, на завершение работы над мирным договором, как можно скорее. «Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды», — сказал Алиев.

Однако он исключил, чтобы карабахский вопрос упоминался в этом договоре. «Мы не можем допустить, чтобы карабахский вопрос в какой-либо форме был включен в мирное соглашение, который подпишут Азербайджан и Армения. Об этом я сказал и на сегодняшней встрече с участием господина Блинкена. Мы хотим, чтобы армяно-азербайджанская граница была делимитирована на основе исторических карт и у этого есть историческая логика», — цитирует Алиева агентство «Интерфакс».

Перед этим Никол Пашинян встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Стороны обсудили различные вопросы сотрудничества Армении и ЕС. Пашинян подчеркнул, что ЕС является основным партнером в осуществляемых в Армении институциональных реформ», — сообщила пресс-служба правительства Армении.

В рамках международной конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля, также состоялось панельное обсуждение по теме безопасности на Южном Кавказе с участием Пашиняна, Алиева, премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмидт.

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