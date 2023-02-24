В Нагорном Карабахе на место Варданяна назначили нового главу правительства

Нагорный Карабах

Бизнесмен Рубен Варданян освобожден от должности государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом в четверг, 23 февраля, объявил президент НКР Араик Арутюнян. Его место займет бывший генпрокурор непризнанной республики. Полномочия госминистра также будут сокращены, он больше не будет заниматься иностранными делами.

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Арутюнян поблагодарил Варданяна за работу. «Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации», — отметил президент НКР. Возглавить правительство вместо Варданяна предложено генеральному прокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

После своей отставки бизнесмен заявил о намерении остаться в Нагорном Карабахе. «Знаю, что есть давление в связи с моим пребыванием в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха — RFI), но отмечу, что я никуда не собираюсь уезжать. Я буду работать здесь», — сказал Варданян. Он занимал должность главы правительства менее четырех месяцев.

По сообщениям СМИ, уход Варданяна из правительства был одним из условий Баку для начала мирных переговоров. Подобные требования власти Азербайджана высказывали с осени прошлого года, когда началась блокада непризнанной республики так называемыми «экологическими активистами». Также сообщалось о разногласиях Варданяна и властей Армении относительно роли российских миротворцев в регионе.

Российский миллиардер, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково», Рубен Варданян в начале сентября 2022 года объявил, что отказался от российского гражданства и вернулся на свою родину в Нагорный Карабах. 4 ноября стало известно, что он согласился возглавить правительство непризнанной республики.

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