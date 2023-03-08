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«Нет российским методам»: в Грузии прошел женский марш против закона об «иноагентах»

01:13 Акция женщин в центре Тбилиси против закона об «иностранных агентах». © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

RFI

В среду, 8 марта, в Тбилиси прошел женский марш против закона об «иностранных агентах», принятого парламентом в первом чтении. «Сегодня мы присоединяемся ко всей стране, протестуя против российского закона и российских методов», – заявили участницы митинга. Также многотысячная акция протеста состоялась в центре грузинской столицы накануне вечером – она быстро переросла в столкновения с полицией и завершилась задержанием 66 человек.