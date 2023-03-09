Правящая партия Грузии объявила об «отзыве» закона об «иноагентах» после двух дней протестов. Оппозиция назначила новый митинг

Правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» в четверг утром, 9 марта, объявили об отзыве из парламента страны скандального законопроекта об «агентах иностранного влияния», принятый в первом чтении. 7-8 марта противники закона проводили многотысячные митинги у здания парламента. На этих акциях задержаны более 130 человек. Оппозиция на 19 часов четверга наметила новый митинг у здания парламента с требованием внести ясность о процедуре «отзыва» законопроекта.

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Минувшей ночью в Тбилиси прошла новая многотысячная протестная акция, сопровождавшаяся столкновениями демонстрантов с полицией. Для разгона митингующих силовики, как стуками ранее, применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты пытались прорваться в здание парламента, а также перегородить улицы баррикадами.

Утром правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа», инициаторы законопроекта об обязательной регистрации «агентов иностранного влияния» опубликовали заявление, в котором объявили об отзыве документа из парламента. «Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе», — говорится в заявлении, в котором противников реформы обвиняют в том, что они «смогли представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения». «На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — отмечают «Грузинская мечта» и движение «Сила народа».

Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию всех наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Принимая во внимание все вышеизложенное, мы как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение (…) без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект,

– сказано в заявлении правящей партии и «Силы народа».

Однако гражданские активисты и оппозиционные политические партии намерены в четверг — в 19 часов — вновь провести акцию протеста у здания парламента и потребовать от законодателей внести ясность в связи с «отозванным» законопроектом и процедурой этого «отзыва».

Так издание Paper Kartuli (издание «Бумага» в Грузии) цитирует юриста и университетского преподавателя Вахушти Менабде.

Представители общественных организаций, оппозиция, а также эксперты-юристы в интервью СМИ отмечают, что как таковой процедуры «отзыва» проекта закона, уже принятого в первом чтении, не существует. Формально депутатам необходимо рассмотреть документ во втором чтении и проголосовать против него.

На протестных акциях в Тбилиси за два дня задержаны более 130 человек, сообщило в этот четверг МВД Грузии. У здания парламента на проспекте Руставели 7-8 марта проходили многотысячные митинги и шествия, которые сопровождались стычками демонстрантов с полицией. Полиция применяла против участников акций слезоточивый газ и водометы. Демонстранты бросали в силовиков камни, поджигали мусорные баки, строили баррикады.

Протесты продолжались и в ночь на 9 марта. Демонстранты в очередной раз окружили парламент, полиция применяла против собравшихся слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и средства звукового подавления.

Спорные законодательные инициативы об «иностранном влиянии» внесло в парламент Грузии движение «Сила народа», появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину (среди его создателей были бывшие депутаты правящей партии «Грузинская мечта»). Авторы документа предложили регистрировать в статусе «агентов иностранного влияния» неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования из-за рубежа (не считая рекламных контрактов).

Почти одновременно «Сила народа» внесла в парламент законопроект «о регистрации иностранных агентов», согласно которому данный статус должны были получать как юридические, так и физические лица. Оба законопроекта поддержала правящая партия «Грузинская мечта», которая вместе с «Силой народа» имеет в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Представители грузинской оппозиции, неправительственные организации, журналисты, а также руководители Евросоюза и США заявляли, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе отмечали, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.

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