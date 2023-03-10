Парламент Грузии официально «похоронил» вызвавший массовые протесты законопроект об «иноагентах»

После голосования депутаты-оппозиционеры развернули у трибуны парламента флаги Грузии и Евросоюза. Грузинский парламент 10 марта 2023.

Парламент Грузии в пятницу, 10 марта, во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал массовые протесты в стране. Правящая партия «Грузинская мечта» формально выполнила данное накануне протестующим обещание «отозвать» спорный закон, который его противники окрестили «российским» по характеру и ограничивающим права гражданского общества.

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После двух дней массовых протестов в Тбилиси правящая партия «Грузинская мечта» утром 9 марта объявила, что законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении, будет снят с рассмотрения. Затем в партии пояснили, что, следуя формальной процедуре, документ будет поставлен на голосование во втором чтении, и правящее большинство его отвергнет.

Утром в пятницу, 10 марта, парламент Грузии провел «молниеносное» пленарное заседание, на котором скандальный закон был отклонен. Как сообщил телеканал Rustavi 2, из 112 зарегистрировавшихся на заседании депутатов 35 проголосовали «против», 58 — воздержались. Лишь один народный избранник высказался за законопроект.

Как отмечает издание «Эхо Кавказа» (Радио Свобода), голоса «против» были поданы депутатами от оппозиции. Основная часть депутатов правящей «Грузинской мечты» в голосовании участия не принимала.

После голосования депутаты-оппозиционеры развернули у трибуны парламента флаги Грузии и Евросоюза. Решение приветствовали и на протестной акции, которая продолжается у здания парламента на проспекте Руставели.

► Правящая партия Грузии объявила об «отзыве» закона об «иноагентах» после двух дней протестов. Оппозиция назначила новый митинг

Вечером 9 марта, после объявления о том, что скандальный закон не будет принят, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси возобновились акции протеста. Их участники теперь потребовали отставки правительства и досрочных выборов.

Накануне вечером также из-под стражи были освобождены задержанные на акциях 7-8 марта (в общей сложности полиция задержала 134 человека). Специальная следственная служба начала проверку подозрений в неправомерном применении силы полицией в ходе разгона акций.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал протесты в Тбилиси и приветствовал решение властей Грузии отозвать законопроект об «иноагентах» (заявление было опубликовано на французском и грузинском языках).

Приверженность грузин демократическим ценностям, свободе слова и свободе объединений была услышана. Грузия, обращенная к Европе, может рассчитывать на дружбу Франции,

— написал Макрон.

L'attachement des Géorgiennes et Géorgiens aux valeurs démocratiques, à la liberté de la presse et d’association, a été entendu.



La Géorgie, tournée vers l'Europe, sait pouvoir compter sur l'amitié de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2023

Связанная с отвергнутым законопроектом («О прозрачности иностранного влияния») другая законодательная инициатива — «О регистрации иностранных агентов» — была попросту отозвана из парламента предложившими ее депутатами движения «Сила народа» (этот документ еще не начинали формально рассматривать в законодательном органе).

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» обязывал НКО и СМИ с более чем 20-проценым иностранным финансированием официально регистрироваться в качестве «иноагентов». Критики документа заявляли, что законопроект был составлен по образцу российского, который Кремль использует для борьбы с независимыми СМИ, правозащитниками, гражданским обществом и всеми инакомыслящими. Законопроект раскритиковали США и Евросоюз. Против решительно выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, обещавшая наложить вето на закон в случае его утверждения в парламенте.

В Евросоюзе заявляли, что спорные законопроекты об «иноганетах»

несовместимы с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. В Брюсселе приветствовали решение правящей партии «Грузинская мечта» отозвать инициативы, вызвавшие протесты.

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