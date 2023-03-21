100 дней блокады Лачинского коридора: Армения и Азербайджан по-прежнему не могут договориться о доступе в Карабах

Нагорный Карабах

Блок-пост российских военных на дороге из Армении в Нагорный Карабах. 14 марта 2023 г.

В Лачинском коридоре, связывающем Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, уже 100-е сутки продолжается акция так называемых экологических активистов Азербайджана, перекрывших единственную дорогу в регион. С 12 декабря Нагорный Карабах живет в условиях дефицита продуктов питания, медикаментов и периодических отключений газа и электроэнергии. Ереван надеется на помощь международного сообщества. В Баку отрицают сам факт блокады.

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Жители Азербайджана, называющие себя экологическими активистами, продолжают блокировать Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и армянский этнический анклав на территории Азербайджана, провозгласивший 30 лет назад независимость от Баку, но так и не признанный международным сообществом. Баку обвиняет Армению в незаконной добыче полезных ископаемых и требует допустить сотрудников азербайджанского министерства природы к месторождениям «Гызылбулаг» и «Демирли».

28 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили о решении временно прекратить работу горнорудного предприятия Кашенский медно-молибденовый рудник (в азербайджанских источниках — месторождение «Демирли») до завершения международной экспертизы. Однако это не привело к снятию блокады. Компания Base Metals, эксплуатирующая месторождение, является крупнейшей компанией Нагорного Карабаха.

Последствия

Из-за перекрытой уже сто дней дороги сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом практически прервано. Через кордон «экологических активистов» не пропускают личные автомобили и грузовой транспорт, проехать могут только машины Международного комитета Красного креста (МККК), а также российские миротворцы, охраняющие дорогу. Сотрудники МККК вывозят из Нагорного Карабаха в Армению тяжелобольных пациентов и доставляют в регион продовольствие и гуманитарные грузы.

Из-за дефицита продуктов питания власти Нагорного Карабаха с 20 января ввели карточную систему на первоочередные товары. По талонам продаются макароны, гречка, рис, сахар, масло, фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок. 14 марта было объявлено о продлении действия талонной системы до 10 апреля. Из-за отсутствия доступа к линии электропередач и ветке газопровода, проходящим через подконтрольные Азербайджану территории, с 10 января в Нагорном Карабахе действуют веерные отключения электроэнергии, также периодически прерывается газоснабжение.

Защитник прав человека Нагорно-Карабахской республики 21 марта опубликовал доклад о нарушениях — индивидуальных и коллективных — прав человека в результате блокады. В докладе, в частности говорится, что за сто дней «экологической акции» более чем в сто раз сократилось передвижение между регионом и Арменией, в десятки раз сократился импорт жизненно важных грузов, тысячи жителей НКР не смогли вернуться домой, сотни пациентов лишились возможности получить необходимую медицинскую помощь. Наиболее пострадали уязвимые группы населения, в частности дети, инвалиды и пожилые люди.

Международная реакция

С начала блокады лидеры западных стран и международные организации неоднократно призывали Баку прекратить блокаду. Вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности ООН. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для снятия блокады. Вопрос обсуждался также в Международном суде ООН (Гаага) в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации. В Европарламенте принята резолюция о гуманитарных последствиях блокады.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых обсуждался гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Блинкен повторил свой призыв к немедленному разблокированию Лачинского коридора для частных и коммерческих перевозок, подчеркнув, что США готовы и впредь прикладывать усилия в данном вопросе.

На следующий день госсекретарь США провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в Баку, в ходе разговора Алиев заявил, что Азербайджан полностью привержен мирной повестке, а через Лачинский коридор с 12 декабря проехали 4700 машин российских миротворцев и Красного Креста. «Поэтому информация о предполагаемой блокаде этой дороги является лживой пропагандой Армении», — заявил Алиев.

Тем временем, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе на встрече в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На пресс-конференции по итогам встречи 20 марта российский министр заявил, что проблему Лачинского коридора следует рассматривать исключительно в контексте трехсторонних заявлений (соглашение Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении боевых действий в ноябре 2020 года) и отметил, что «у каждой стороны есть свои обязательства».

В свою очередь, Баку призывает Армению «воздержаться от реванша и не упустить возможности мира». Азербайджанский МИД призвал Ереван положить конец территориальным претензиям. А администрация президента сообщила о намерении провести в ближайшие дни встречу с представителями армянской общественности Карабахского региона «для продолжения контактов по реинтеграции». В Баку подчеркивают, что вопрос Карабаха является внутренним делом Азербайджана и признание Арменией суверенитета Баку над этой территорией будет одним из условий мирного соглашения между этими двумя государствами Южного Кавказа.

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