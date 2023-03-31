Грузия – Казахстан – Армения: бизнес и новые пути поставки иномарок в Россию после ухода западных автоконцернов

ИСТОРИИ

Авторынок в Грузии находится в 11 километрах от Тбилиси в небольшом городе Рустави. Здесь жители стран-участниц ЕАЭС могут приобрести как подержанные, так и новые машины из США, ОАЭ, Европы и Японии. Основной поток клиентов, по словам местных продавцов, сейчас идет из Казахстана, России, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Украины и Таджикистана. Какие автомобили предпочитают скупать участники рынка и, в частности россияне, с учетом закрытия крупнейших западных автоконцернов в РФ, и по каким схемам с ними работают перевозчики. Об этом корреспондент RFI поговорила с клиентами и продавцами.

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В Рустави большинство покупателей приезжают на пару-тройку дней. Стоимость проживания в отеле 70 лари за сутки (25,15 евро — RFI). Для тех, кто остается на неделю и больше, сдаются квартиры, но спрос на них меньше. Судя по опросам жителей, местные здесь живут за счет авторынка. Те, кто к машинам не имеет отношения, к примеру, открывают точки общепита.

Сам авторынок начинает работу с 8 утра. Продавцов здесь практически не видно, но на каждой машине оставлены номера телефонов, по которым с ними можно связаться. В самом нижнем секторе расположены битые машины, привезенные сюда преимущественно из США. Повреждения бывают разные. Порой автомобиль приходится буквально с нуля восстанавливать. А занимаются этим здесь в основном азербайджанцы. Вот, что рассказал автомеханик Эльдар:

«Подержанные автомобили из Америки выставляют на аукционе, и когда они поступают к нам, в аукционном листе должны быть описаны все проблемы: в каком состоянии машина была привезена, по какой причине она попала на аукцион и т. д. Однако не всегда действительность совпадает с тем, что написано. Например, мы находили пули, о которых в листе сказано не было».

Нередки случаи, когда внутри авто обнаруживают следы крови. «Если заказываешь автомобиль из Америки, то там по документам все должно быть чисто. Он через столько стран проезжает, если что не так будет, в любом случае где-то „зазвенит“. Так что криминальной по идее она быть не должна. В моей практике при диагностике обнаруживали следы крови сбитых животных либо это были последствия ДТП», — объясняет Эльдар.

Собеседник посоветовал более тщательно проверять машину перед покупкой, не надеясь на VIN-код, поскольку там информация может быть удалена.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

Покупательница из России Елена рассказала свою неудачную историю покупки: «После начала войны в Украине я с детьми из России переехала в Грузию. У нас были запланированы частые поездки из Тбилиси в Батуми, и мы с дочерью решили купить здесь машину. В первый же день после покупки, когда я села в салон и хлопнула дверью, то услышала, как сзади что-то хрустнуло. Оказалось, это заднее стекло. Автомобиль буквально сыпался на глазах. Видимо, продавцы увидели двух девчонок и решили, что можно подсунуть хлам».

Также авто привозят из стран ЕС, Дубаи и Японии. «Жители Центральной России предпочитают брать новые. Но вообще из Дубаи везут либо очень хорошие машины, либо очень плохие. Там любят покатушки. А еще есть нюанс: в дубайской комплектации проблема с печками. По факту они есть, но либо еле греют, либо вообще не работают. Там из-за жары их просто не включают», — рассказывает Эльдар.

В связи с закрытием западных автоконцернов в России идет большой поток российских клиентов на грузинский авторынок. В основном машины растаможивают либо в Армении, либо в Казахстане. Территориально удобнее Армения, но сама процедура дешевле в Казахстане.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

Перевозчик Канат подтвердил, что еженедельно они отправляют десятки авто в крупные российские города через Казахстан: «Мы работаем по этой схеме: оформляем автомобиль на гражданина Грузии, дальше этот человек летит в Казахстан, и там переоформляет доверенность на покупателя. Правда, сейчас возникают сложности. Раньше, прежде чем оформить машину на грузина, мы обращались с ним в соответствующие органы, и нам предоставляли всю информацию о его задолженностях. А теперь нам говорят, что такую информацию выдавать не будут. Получается, что мы оформляем машину на этого человека, а потом его не выпускают из Грузии из-за долгов. В это время клиент ждет, он уже все оплатил, приходится нам самим срочно погашать эти долги. Возможно, таким образом правительство Грузии пытается за счет нас решить проблемы своих граждан».

Рынок негласно поделен на несколько секторов влияния: азербайджанский, армянский, казахский и грузинский. Причем казахи занимают фактически половину рынка, так как многие клиенты приезжают именно из Казахстана. Чаще всего они берут автомобили на продажу либо в Казахстане, либо в России.

Между тем другие участники рынка говорят о продавцах из Казахстана с настороженностью, в связи с недавним прецедентом. Речь идет о пропаже прошлым летом автовоза с машинами на миллион долларов. Были также случаи, когда вместо новой машины клиенту доставляли б/у. Сами казахстанцы, которые работают здесь не первый год, не отрицают эти факты. «Да, криминал тут начали казахи, были тут залетные, мы с ними не знакомы. Можно сказать, они подали плохой пример другим участникам рынка. И сейчас грузинские власти говорят, что им эти терки ни к чему. Предполагаем, что поэтому в последнее время пограничники часто разворачивают казахов назад».

К слову, информацию о том, что многих казахстанцев без объяснений разворачивают на грузинской границе подтверждают и участники местного казахстанского чата.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

Перевозчик Руслан также согласился поговорить о ситуации на авторынке, складывающейся спустя год после начала войны в Украине: «Мы покупаем в Грузии машину, оформляем документы через Армению, потом перепродаем гражданину России. Российскому клиенту выгодно, чтобы здесь все сделали, а там ему оставалось только на учет поставить».

Среди клиентов немало и украинцев — это жители Донецкой области. Раньше они ввозили машины напрямую, сейчас возникли проблемы.

«Многие покупатели из Донецкой области, а их сейчас большинство, вынуждены растаможивать заказанные авто в Армении. По-другому эти машины не смогут пересечь грузинскую границу. Либо придется продавать их на территории Грузии. Это связано с тем, что машины до 50 тысяч долларов могут заезжать на территорию России из Грузии без растаможки. Авто же на сумму свыше 50 тысяч долларов Грузия не пропускает (30 сентября 2022 года самопровозглашенная ДНР подписала договор „о вхождении в состав России“, тем самым РФ аннексировала большую часть Донецкой области — RFI). С чем это связано? Не знаю, — пожимает плечами Руслан. — Также не могу объяснить тот факт, что на территорию Грузию нельзя завозить машины на армянских автовозах. Можно либо на самой машине заехать, либо на эвакуаторе ее завезти. При этом грузинские автовозы на территорию Армении заезжают».

Перевозчик Руслан затруднился сказать, какой город в России наиболее активен в плане покупки авто, так как заказы поступают отовсюду. Скупают все: как новые, так и подержанные автомобили. Если говорить о бюджетных вариантах, то в основном это машины марок Toyota, Hyundai, Nissan на сумму от 10 тысяч долларов и выше. Что касается более дорогих ценников, то здесь клиенты предпочтение отдают новым внедорожникам, например, Toyota Land Cruiser. Там цена начинается от 60–70 тысяч долларов.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

Когда западные автоконцерны в России только начали закрываться, на продажах можно было неплохо заработать.

«Доходы от одной машины в среднем были от 300 тысяч российских рублей. А если говорить об авто премиум класса, то там прибыль доходила до 1–2 миллионов рублей за одну машину. Потом рынок оказался перенасыщен. У нас были клиенты, которые изначально планировали заработать 700–800 тысяч рублей с машины, а в результате заработали 200–300 тысяч рублей. Но это тоже было неплохо, так как за месяц можно 2–3 автомобиля перегнать. На данный момент, с учетом того, что доллар стоил 60 рублей, а сейчас стоит больше 77, перепродавать машины становится не так выгодно. За один автомобиль с продажи можно заработать от 100 тысяч до 150 тысяч рублей (1195 — 1793 евро — RFI). Речь идет о бюджетных вариантах. Когда общаешься с клиентами, многие говорят, подождем, пока доллар упадет. К тому же сейчас многие россияне уже предпочитают приезжать и покупать авто напрямую», — говорит собеседник RFI.

По его мнению, продажи авто россиянам больше пополнили бюджет Грузии, нежели Армении.

«Эта ситуация отразилась в большей степени на грузинской экономике, так как клиент приезжает туда на несколько дней. Выгоду получает общепит, отели, перевозчики. Для Армении это особой роли не сыграло, потому что из этих людей не все ехали растаможивать машины через Армению, а те, кто заезжал, были здесь всего полдня. Что они могли сделать: максимум заправиться. А если в целом говорить о релокантах в Грузии и Армении, то я бы не сказал, что они привезли сюда большие деньги. Они вынуждены были сюда приехать. Это не те люди, которые приехали с миллионами в кармане. Помнится, как несколько лет назад в России смеялись над представителями из Средней Азии, что они в однокомнатной квартире живут по 10–15 человек. Сейчас такую же картину можно наблюдать в той же Армении: когда с одной квартиры выходит бесконечное количество россиян. Возможно, это грубо прозвучит, но человек, покупающий „Доширак“, не может пополнить бюджет государства».

Между тем буквально за несколько дней до нашего разговора, по словам собеседника, в Ереване был большой наплыв российских граждан. Это связано с возможным подорожанием процедуры растаможивания авто. «В последний раз такой поток автомобилей был пару лет назад. На таможне просто не было мест. За один день более 200–300 машин проехало».

Спикер предположил, что схема растаможивания для россиян через Армению станет невозможной в ближайшем будущем. Все будет зависеть от Договора ЕАЭС и возможности присутствия там Армении. А для этого важно, чтобы РФ относилась к Армении, как к союзнику, подчеркнул он.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

Еще один собеседник, Артем, занимается перевозкой строительной спецтехники из Америки, стран ЕС и Канады в Россию. Транспорт везут через Казахстан. Самый долгий путь занимает примерно 60–70 дней. «В Казахстане мы растаможиваем бульдозеры, строительные краны и дальше везем в Россию. Я думаю, при покупке важно, какая это машина — новая или подержанная. Мы перевозим подержанные, к нам меньше вопросов возникает. Если ты закупаешь спецтехнику у крупных европейских, американских заводов, то там, безусловно, репутационные риски есть. Я знаю, что есть серьезные ограничения на продажу электронных блоков управления двигателем. К примеру, в Bosch следят, что, как, какому дилеру отгружается», — предупреждает Артем.

По его словам, спрос на строительную спецтехнику, как был высоким с начала войны в Украине, так и остается: «Раньше (до войны в Украине — RFI) эти машины напрямую завозились в РФ и логистика была примерно в три раза дешевле, так как не нужно было платить таможенные пошлины, НДС в Казахстане. Поэтому, безусловно, в первую очередь, это ударило по кошельку обычного потребителя. Сам же перевозчик получает от 5 до 10 процентов в зависимости от стоимости техники».

На вопрос, происходят ли форс-мажоры, пока машина дойдет до клиента, казахские и армянские перевозчики ответили, что инциденты не так часто, но бывают. Речь идет о ДТП, от которых никто не застрахован. В таких случаях они выплачивают компенсации.

При этом важно, чтобы клиент имел дело с проверенными людьми, поскольку здесь мало кто заключает договоры, а мошенников в этой сфере предостаточно. Как сказал один из спикеров, желательно, чтобы у перевозчиков был офис на рынке, имя на слуху и соцсети с отзывами реальных людей.

P. S. Как сообщил нам источник, буквально на следующий день после интервью растаможивание машин, направляющихся в Россию через Армению, некоторые армянские компании приостановили. От комментариев они отказались. Официальной информации по этому поводу пока не было.

Авторынок в грузинском Рустави. © R.Schil / RFI

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