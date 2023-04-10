В Тбилиси прошел антиправительственный митинг с требованием реформ и освобождения политзаключенных

Тысячи сторонников оппозиции собрались в воскресенье у здания парламента в Тбилиси на фоне растущей критики в адрес правительства, обвиняемого в пророссийском авторитарном уклоне. По призыву основной оппозиционной партии – Единого национального движения (ЕНД), основанного находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили, – демонстранты вышли на проспект Руставели с флагами Грузии, Украины, Европейского Союза и США и большим транспарантом «За европейское будущее».

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«Да здравствует Миша!», — скандировали они в поддержку Михаила Саакашвили, который в настоящее время отбывает шестилетний срок за «злоупотребление властью». Состояние его здоровья в последние месяцы продолжает ухудшаться.

«Скоро умру, если не получу медпомощь вне Грузии»

В пятницу, 7 апреля, издание Politico опубликовало письмо экс-президента Грузии, в котором Саакашвили призвал США, ЕС и международное сообщество сделать «все возможное для спасения (его) жизни». Письмо политика передал редакции Politico его юридический советник в США Массимо Д'Анджело.

По словам Саакашвили, становится все более очевидным, что он скоро умрет, если не получит надлежащей медицинской помощи за пределами страны. «Моя смерть может привести к политическому хаосу в Грузии», – не исключил Саакашвили. При этом, по его словам, его мученическая гибель «будет, безусловно, считаться победой Путина» и послужит «мощным символом для всех лидеров в регионе, а возможно, и в мире, которые не смогут противостоять российскому империализму».

Политик также заявил, что в заключении его подвергали систематическим пыткам – физическим и психологическим, у него есть признаки отравления тяжелыми металлами. Экс-президент Грузии признался, что страдает от более чем 20 серьезных заболеваний, все эти болезни, по его словам, развились под стражей.

В послании бывший грузинский лидер называет себя «политзаключенным». По мнению бывшего главы Грузии, Конгресс США, администрация Джо Байдена и ЕС должны добиваться его освобождения с помощью санкций в отношении олигарха, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его соратников, а также путем экономического эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений.

«Освободить всех политзаключенных»

Участники воскресного митинга в Тбилиси требовали «освобождения политзаключенных и проведения реформ», необходимых для предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Как заявил глава ЕНД Леван Хабеишвили, правительство правящей партии «Грузинская мечта» обвиняется в заключении под стражу оппонентов, подавлении независимых СМИ, тайном сотрудничестве с Кремлем и стремлении вывести страну из состава ЕС. «Правительство контролируется из Москвы, и наша обязанность — спасти нашу родину от русских приспешников, — сказал бывший президент Георгий Маргвелашвили, — Мы свободолюбивы, мы — часть европейской семьи, мы отвергаем русское рабство».

Вместе с Украиной и Молдовой Грузия подала заявку на членство в ЕС через несколько дней после начала российского вторжения на территорию Украины в конце февраля 2022 года. В июне ЕС предоставил статус официального кандидата Киеву и Кишиневу, но попросил Тбилиси сначала провести реформы.

Под давлением массовых протестов правительство в прошлом месяце отказалось от законопроекта о классификации НПО и СМИ как «иностранных агентов», получающих более 20% своего финансирования из-за рубежа. В прошлую среду США объявили о запрете въезда в страну четырем грузинским судьям, обвиненным в злоупотреблении своими полномочиями в интересах пророссийского олигарха Иванишвили.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. Саакашвили вернулся из Украины в Грузию в конце сентября 2021 года накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего президента. Против политика заведены пять уголовных дел. С мая 2022 года он содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья.

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