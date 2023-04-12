ЕС призвал Баку и Ереван к сдержанности после перестрелки, в которой накануне погибли военные с обеих сторон

Европейский союз выражает сожаление по поводу боестолкновений, произошедших в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС, опубликованном в среду, 12 апреля. В Москве увидели в произошедшем последствия «вмешательства Запада». В результате перестрелки погибли трое азербайджанских и четверо армянских военных, сообщается также о раненых.

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В результате боестолкновений, произошедших возле села Тех на востоке Сюникской области Армении, рядом с азербайджанской границей, с армянской стороны погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщило министерство обороны Армении. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило о трех погибших азербайджанских военнослужащих.

Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех. После этого армянская сторона начала проводить поблизости собственные инженерные работы. По утверждению Еревана, во вторник, 11 апреля, вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы. В ведомстве заявили, что армянская сторона нанесла ответный удар.

Власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы. Спустя несколько часов стороны договорились о прекращении огня. В течение ночи существенных нарушений режима прекращения огня не было, ситуация на передовой продолжает оставаться относительно стабильной, сообщило утром 12 апреля министерство обороны Армении.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана выступили с заявлениями, в которых каждое обвинило противоположную сторону в провокации. Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал свой рабочий визит в Брюссель и вернулся в Ереван.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает, что в отсутствие делимитации границы необходимо соблюдать линию 1991 года, а силы обеих сторон должны быть отведены на безопасное расстояние от этой линии, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Набилы Массрали.

Евросоюз также призвал соблюдать предыдущие обязательства, в том числе принятые в Праге в октябре 2022 года в отношении взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, а также к активизации переговоров по делимитации границы. Брюссель напомнил, что по-прежнему готов выступать посредником в этих переговорах.

Тем временем в Москве посчитали, что перестрелка между азербайджанскими и армянскими военнослужащими «произошла из-за вмешательства Запада». Об этом в ходе брифинга сообщила в среду представительница МИД РФ Мария Захарова. Она также анонсировала новые переговоры между Азербайджаном и Арменией в Москве. Дату переговоров российский МИД обещает объявить позже.

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