Франция и США осудили установку КПП между Арменией и Карабахом

Нагорный Карабах

Российский миротворец на посту в Лачинском коридоре — единственной дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом.

Франция выразила сожаление в связи с установкой КПП в Лачинском коридоре — это единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. Установка КПП «нарушает обязательства, принятые в рамках соглашений о прекращении огня» в 2020 году, заявили в МИД Франции в воскресенье, 23 апреля.

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«Франция призывает Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, в частности выполнять временные меры, предписанные Международным Судом в его постановлении от 22 февраля, которые имеют обязательную силу», — подчеркнули в МИД Франции.

Установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре «подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу», подчеркнули, в свою очередь, в Вашингтоне.

«В Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и товаров, и призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздерживаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», — говорится в заявлении Госдепартамента США от 23 апреля.

Азербайджан объявил в воскресенье, 23 апреля, об установке первого КПП на въезде в Лачинский коридор — единственной дороге, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Такое решение в государственной погранслужбе Азербайджана объяснили необходимостью предотвратить «переброску живой силы, боеприпасов, мин и другой военной техники с территории Армении для незаконных бандформирований на территории Азербайджана».

«Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге и, таким образом, безопасность передвижения», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Власти Армении назвали установку КПП «очередной провокацией». Действия Баку грубо нарушают соглашение о прекращении огня 2020 года, заявили в Ереване и призвали Россию выполнить обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

«Призываем Российскую Федерацию окончательно выполнить обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил», — заявили в МИД Армении.

Блокада Лачинского коридора жителями Азербайджана, которые называют себя экологическими активистами, длится уже несколько месяцев, с 12 декабря 2022 года. В феврале Международный суд ООН предписал властям Азербайджана прекратить блокаду коридора. Европейский суд по правам человека также обязал Баку предпринять все необходимые и достаточные меры для снятия блокады.

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