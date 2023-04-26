Армения подала иск в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Нагорный Карабах

Фото для иллюстрации. Блокпост российских миротворческих сил на дороге между Арменией и Нагорным Карабахом, 14 марта 2023 г.

Ереван обратился в Международный суд ООН после того, как азербайджанские власти установили контрольно-пропускной пункт на новой дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян. В Баку объясняют это мерами безопасности и противодействием попыткам провоза оружия в неподконтрольный Азербайджану армянский анклав.

Реклама Читать далее

«Это последнее действие, которое касается установки КПП, — уж слишком вопиющее нарушение. Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых „экоактивистов“, что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», — заявил, в свою очередь, представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. Согласно трехсторонним договоренностям от ноября 2020 года между Баку, Ереваном и Москвой, коридор должен находиться под контролем российских миротворцев. Однако в декабре дорогу перекрыли граждане Азербайджана, называющие себя экологическими активистами. Из-за этого в непризнанная республика оказалась фактически в блокаде, туда с перебоями поступают продукты питания, медикаменты, не могут проехать мирные жители.

В своем решении от 22 февраля Международный суд ООН обязал Азербайджан «до вынесения окончательного решения по делу „Армения против Азербайджана“ принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору». Ереван обвиняет Баку в невыполнении этого постановления суда.

23 апреля Азербайджан перекрыл мост на реке Хакари в начале Лачинского коридора и начал установку КПП. В результате отрезанными от Армении оказались несколько карабахских сел (Ехцаох, Хин Шен, Мец Шен, Лисагор), которые с 12 декабря в результате блокады дороги так называемыми азербайджанскими экоактивистами уже лишились сообщения со Степанакертом.

Погранпункт на границе Азербайджана и Армении обеспечит прозрачность и безопасность ее использования, заявил в среду глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом. «Создание механизма пограничного контроля в начале Лачинской дороги обеспечит законность и транспарентность движения по данной дороге и, таким образом, безопасность передвижения», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Реакции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в среду телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, речь шла о ситуации в Лачинском коридоре. Пашинян отметил, что шаги, предпринятые азербайджанской стороной в Лачинском коридоре, направлены на последовательную реализацию политики этнической чистки в Нагорном Карабахе и полного изгнания армян из Нагорного Карабаха.

Также армянский премьер-министр созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг КПП. Москва является гарантом мирных договоренностей 2020 года. «В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении Кремля.

Госдепартамент США выразил «глубокую обеспокоенность» размещением азербайджанского КПП в Лачинском коридоре. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель. «Это подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и мы считаем, что должно быть обеспечено свободное и открытое передвижение людей и грузов по Лачинскому коридору», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна начала в среду свой трехдневный визит на Южный Кавказ. Глава французской дипломатии намерена посетить Баку, Ереван и Тбилиси. «В обеих странах я подчеркну нашу решимость работать для стабильности в регионе, немедленного открытия Лачинского коридора в соответствии с решением Международного суда и восстановления условий для возобновления переговоров о мирном договоре», — заявила перед поездкой Катрин Колонна.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться