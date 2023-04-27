Глава французской дипломатии в Баку призвала Азербайджан к диалогу с Арменией

Катрин Колонна встретилась в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Джейхуном Байрамовым на фоне роста напряженности вокруг Лачинского коридора – единственной оси снабжения Нагорного Карабаха, который с декабря находится под блокадой Азербайджана. 27 апреля 2023.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Баку для переговоров с президентом Ильхамом Алиевым и главой дипломатии Джейхуном Байрамовым с целью разрядки напряженности между Азербайджаном и Арменией по вопросу Нагорного Карабаха. Этот визит является частью регионального турне главы французского МИД, которая затем посетит Армению и Грузию.

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Катрин Колонна встретилась в четверг в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Джейхуном Байрамовым на фоне роста напряженности вокруг Лачинского коридора – единственной оси снабжения Нагорного Карабаха, который с декабря находится под блокадой Азербайджана.

После двусторонних встреч глава французской дипломатии провела совместную пресс-конференцию Джейхуном Байрамовым, во время которой она заявила, что Париж призывает Армению и Азербайджан признать территориальную целостность друг друга.

«Мир в регионе возможен только путем переговоров. Азербайджан и Армения должны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга. Мы не должны отступать, необходимо продвигать процесс вперед», – сказала она.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Байрамов «проинформировал Катрин Колонну о незаконном использовании Арменией лачинской дороги для провоза оружия и мин за последние два с половиной года».

Ранее, на встрече главы МИД Франции с Ильхамом Алиевым, президент Азербайджана обвинил Ереван в создании помех для строительства коридора в Нахичевань и злоупотреблении Ереваном Лачинским коридором. По его мнению, через последний Армения якобы может перевозить в Карабах грузы военного назначения. Установку КПП на Лачинском коридоре Алиев назвал «суверенным правом Азербайджана».

Как подчеркнул агентству France-Presse французский дипломатический источник, риск новых столкновений между двумя соседними странами «значителен в регионе, который и без того крайне дестабилизирован из-за последствий российской агрессии в Украине».

В минувшие выходные Баку решил установить блокпост на въезде в Лачинский коридор. В ответ на это Армения подала иск в Международный суд ООН.

В воскресенье Париж заявил, что этот контрольно-пропускной пункт «противоречит обязательствам, взятым в рамках соглашений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу».

Визит Катрин Колонна в Баку является первым визитом министра иностранных дел Франции за шесть лет, поэтому он «сам по себе является важным жестом», отметили в МИД Франции.

Однако этот визит проходит в контексте, который тем более «напряженный», что Париж и Баку, по словам того же источника, уже несколько месяцев находятся в «сложных» отношениях. Поэтому в Баку Катрин Колонна также надеется восстановить двусторонние связи.

Власти Азербайджана действительно сожалеют о позиции Франции, занимаемой скорее в пользу Армении. Франция, тем не менее, считает, что она может сыграть свою роль в диалоге со «всеми сторонами». «Без этого диалога мы не сможем сдвинуть позиции», чтобы попытаться возобновить мирные переговоры, прокомментировал дипломатический источник.

В то время как глава французской дипломатии находилась в Баку, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что договоренность о проведении встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве достигнута. Конкретная дата будет анонсирована позже, добавила Захарова.

Помимо двусторонних переговоров, Екатерина Колонна посетила Аллею мучеников в Баку.

В четверг она продолжит свое региональное турне в Ереване, а затем отправится в Тбилиси в пятницу.

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