Политолог Бениамин Погосян: Армения разочарована и в России, и в Западе, надеется на себя и ищет новых партнеров

Кавказ

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна завершила в пятницу, 28 апреля, свое трехдневное турне по Южному Кавказу. Одним из ключевых вопросов этой поездки стало обсуждение мирного договора между Ереваном и Баку, а также разблокирование Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. О роли французской дипломатии в разрешении карабахского вопроса, о разочаровании Еревана в России и странах Запада, и о поисках новых союзников на Востоке Русская служба RFI поговорила с политологом Бениамином Погосяном, директором Центра политических и экономических стратегических исследований.

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В Ереван глава французской дипломатии Катрин Колонна прибыла из Баку, где обсудила с президентом Алиевым вопрос разблокирования Лачинского коридора. В Армении министр встретилась с главой правительства Николом Пашиняном, в сопровождении секретаря Совета безопасности Армена Григоряна съездила в Джермук, пострадавший после азербайджанского вторжения в сентябре 2022 года, а вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном посетила мемориал памяти жертв Геноцида армян Цицернакаберд, а также возложила венок к памятнику погибшим в Карабахской войне солдатам на военном пантеоне Ераблур в Ереване.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Колонна обсудили ситуацию вокруг блокады Лачинского коридора и риска гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. «Собеседники подчеркнули необходимость немедленного выполнения решения Международного суда ООН и разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Была подчеркнута неприемлемость односторонних действий Азербайджана, в том числе создания КПП в Лачинском коридоре, что является грубым нарушением заявления от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Мы поддерживаем вас в поисках справедливого и прочного мира, — заявила Катрин Колонна на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. — Вы знаете, что Франция является другом Армении, поддерживает Армению, и многое связывает нас с этой страной. Но хочу еще раз лично подчеркнуть: мы рядом с вами в реализации проводимых вами реформ, усилий и работы, мы также поддерживаем вас в поисках справедливого и прочного мира.

RFI: Насколько это символический визит — показать, что Франция здесь, не устранилась, не забывает про Армению, или есть у французского министра реальные предложения для обеих сторон, реальные рычаги влияния?

Бениамин Погосян: в первую очередь, это символический визит не только для Армении, потому что это визит региональный. Министр побывала в Азербайджане, встречалась с президентом, с министром иностранных дел. В рамках этого визита также предусмотрено посещение Грузии. Так что нельзя сказать, что этот визит, только чтобы показать, что Франция не забыла Армению.

Что касается публичных заявлений, то по ним можно судить, что все-таки визит не только символический. Франция хочет возобновления мирных переговоров. Даже были намеки на то, что лидеры могут встретиться 1 июня 2023 года, когда будет второй Саммит европейского политического сообщества. Во время первого Саммита 6 октября 2002 года была принята «Пражская декларация», и все думали, что это очень важный шаг к восстановлению мира между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, реальность оказалась не такой уж радужной. Так что, насколько я понимаю, Франция пришла сказать, что переговоры должны быть продолжены, и нужно делать все, чтобы настолько быстро, насколько это возможно, подписать мирный договор.

В последнее время в Баку сильно критикуют Францию за необъективную позицию в вопросе Нагорного Карабаха, безоговорочную поддержку Армении. Как это видится в Ереване?

Да, в Армении понимают, что все-таки, если Франция хочет участвовать в переговорном процессе, а все-таки Армения тоже в этом заинтересована. Ведь это Армения в конце 2022 года предложила, чтобы в «брюссельской встрече» участвовал и президент Франции Эмманюэль Макрон, переформатировать формат «1+2», то есть Шарль Мишель, Алиев и Пашинян в формат «2+2», то есть Макрон, Мишель и Алиев, Пашинян. Правда от этого Азербайджан отказался. Но все-таки Армения заинтересована, чтобы Франция играла более активную роль, и она понимает, что для этого Франция не может иметь враждебные отношения с Азербайджаном.

Кроме Франции, какие еще есть союзники у Армении на Западе? Евросоюз и США имеют еще возможность как-то влиять на Баку в том, что касается заключения мирного договора или доступа в Лачинский коридор?

Коллективный Запад — это все-таки грозная сила. Мы все видим, как коллективный Запад борется с Россией: и экономическими санкциями, и поставками оружия, и другой помощью Украине. Так что в Армении все понимают, что, если коллективный Запад в состоянии так жестко бороться с Россией, несмотря на то, что у Европейского Союза были огромные экономические связи с Россией, в первую очередь энергетические, то понятно, что если у коллективного Запада было бы желание заставить Азербайджан сделать что-то, то вряд ли Азербайджан мог бы противостоять коллективному Западу, если бы у коллективного Запада было желание заставить Азербайджан, как минимум, выполнить решение Международного суда ООН разблокировать Лачинский коридор…

Но в реальности мы видим, что есть заявления, что «они требуют», чтобы Азербайджан делал что-то, есть заявления, что «они озабочены», что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, есть заявления, что «они озабочены», что Азербайджан не выполняет решения Международного суда, заявления, «что они озабочены, что Азербайджан поставил КПП и так далее. Эти требования в фейсбуке, в твиттере, но мы понимаем, что это не имеет никакого реального воздействия на азербайджанские власти.

A Djermouk, avec la mission d'observation européenne @EU_Armenia, l'Union européenne 🇪🇺 contribue à apaiser les tensions et bâtir des perspectives de #paix.



Le cessez-le-feu entre l'#Azerbaïdjan et l'#Arménie doit être respecté pour trouver le chemin de la confiance. pic.twitter.com/UZAdEyPboE — Catherine Colonna (@MinColonna) April 28, 2023

Уже больше двух месяцев прошло после решения Международного суда. Азербайджан явно игнорирует это решение и даже делает шаги, которые прямо противоречат этому решению. Я имею в виду открытие КПП 23 апреля в Лачинском коридоре. Но кроме заявлений, которые не имеют никакого влияния на азербайджанские власти, коллективный Запад ничего реально не делает.

Хотя мы все понимаем, где самое больное место у президента Азербайджана Алиева. Это десятки миллиардов долларов личного имущества, которые находятся в западных банках, в западных акциях, в западной недвижимости. Всем понятно, что соответствующие структуры и США, и отдельных европейских государств хорошо знают, в каких банках, каких акциях, в какой именно недвижимости господин Алиев хранит свои десятки миллиардов долларов. И мы все понимаем, что если бы коллективный Запад реально хотел заставить господина Алиева сделать что-то, то даже далекий намек, что могут быть проблемы с его персональным имуществом, заставил бы господина Алиева забыть не только про Нагорный Карабах, но и про остальные регионы Азербайджана. Но Запад этого не делает.

Накануне Катрин Колонна встретилась в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. По итогам переговоров, в ходе совместной пресс-конференции с Байрамовым она призвала Армению и Азербайджан к переговорам и взаимному признанию территориальной целостности и суверенитета. 23 апреля Баку установил КПП на въезде в Лачинский коридор. В Париже заявили, что это «противоречит обязательствам, взятым в рамках соглашений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу».

Long entretien de substance avec le Président Aliyev.

La France encourage les négociations de paix entre l'#Azerbaïdjan & l'#Arménie, dans le respect du droit international. Elle appelle au déblocage du corridor de Latchine.

Rebâtir la confiance passe par des gestes concrets. pic.twitter.com/OGm0pwPSWc — Catherine Colonna (@MinColonna) April 27, 2023

В МИД Азербайджана, в свою очередь, ответили, что совершенно неправильно расценивать установку КПП, как перекрытие дороги. «Согласно трехстороннему заявлению (соглашению о прекращении огня от ноября 2020 года, подписанному Алиевым, Пашиняном и Путиным — RFI), Азербайджан обладает юрисдикцией и суверенными правами на Лачинской дороге и в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, перевозимых по Лачинской дороге, и будет и впредь осуществлять соответствующие меры в этом направлении, — говорится в заявлении. — Лачинская дорога открыта и будет оставаться открытой».

RFI: Почему Запад, на ваш взгляд, не принимает никаких мер в отношении Азербайджана?

Бениамин Погосян: Потому что для американцев Азербайджан важен как плацдарм против Ирана. Для Израиля Азербайджан важен как плацдарм против Ирана. Для европейцев Азербайджан важен как альтернативный источник газа. Могут быть и другие причины, но факт остается фактом: у коллективного Запада есть реальная возможность заставить Азербайджан выполнить решение Международного суда ООН, но коллективный Запад этого не делает.

Понятно, что это вряд ли может радовать власти Армении и население. Если смотреть социологические опросы, например, про отношения с Францией, то несколько месяцев назад около 30% населения Армении одобряло действия Франции или считало, что Франция — это самый близкий друг Армении. Теперь, по последним опросам, [такого мнения придерживаются] около 20%. Я не уверен в этих цифрах, но то, что есть тенденция в последние шесть месяцев, негативный тренд на восприятие Франции, это факт. И это все не очень способствует позитивному влиянию Запада в Армении.

После войны 2020 года, и после того, как Россия почти ничего не сделала, когда Азербайджан несколько раз атаковал саму Армению, оккупировал 200 квадратных километров территории Армении, был резкий негатив в отношении России. Россия — якобы наш союзник, но ничего не делает. А Запад, думали, нас спасет. Но теперь мы видим, что и Запад почти ничего не делает. И даже те европейские наблюдатели, которые начали прибывать в Армению с февраля, эта новая двухлетняя миссия, у них только функция посмотреть и потом сообщить [в Брюссель], что Азербайджан сделал то и то, убил одного армянского солдата или оккупировал еще пять квадратных километров. Это хорошо, что в Брюсселе будут об этом знать, но понятно, что эта миссия не имеет никакого мандата, никакой возможности не допустить, чтобы Азербайджан не стрелял или не захватывал еще километры армянской территории.

Если остановиться еще на России, с одной стороны, в Ереване все чаще критикуют действия или, наоборот, бездействие российских миротворцев, с другой стороны, кажется, Россия — это последняя надежда на защиту для армян Карабаха. Какая позиция на этот счет в Ереване?

Да, как я сказал, у нас сейчас разочарованы и в России, и в отношении Запада. Что касается Лачинского коридора, то действительно, там российские миротворцы, и никто в Ереване не говорит, что западные страны, Франция, США должны сейчас отправить свои войска в Лачинский коридор и начать боевые действия против азербайджанских войск. Все понимают, что это из серии научной фантастики.

То, что Армения хочет и открыто говорит — это, раз Запад выступает с обвинениями в нарушении международного права Россией, чтобы также было сделано заявление в адрес Азербайджана, чтобы хотя бы пригрозить санкциями. Я даже не говорю применить экономические санкции, но хотя бы пригрозить санкциями, за то, что Баку игнорирует решение Международного суда. Ведь игнорирование решения Международного суда — это явное нарушение международного права.

Но здесь [мы видим], что хоть Запад и говорит про международное право, демократию, права человека, но реально действует, исходя из своих геополитических интересов. Азербайджан для Запада важен — нефть, газ, Иран, Каспийское море и все остальное. Так что в армянском обществе думают, что-либо мы должны надеяться только на себя, но все-таки пока еще военный баланс в пользу Азербайджана, либо нужно найти новые источники обеспечения безопасности. Поэтому сейчас Армения активно занимается поиском других стратегических партнеров, в первую очередь, — это Индия и Иран. Неделю назад прошли первые политические трехсторонние консультации Армения-Иран-Индия в Ереване.

А какой у Индии сейчас интерес в Армении, и какая у нее может быть роль в этом процессе?

Индия не заинтересована, чтобы Южный Кавказ попал под полное доминирование Турции. В первую очередь, потому что у нынешних турецких властей явная анти-индийская позиция, и по вопросу Пакистана, и по внутренним вопросам, например, когда Индия приняла решение о прекращении автономного статуса Кашмира, Турция очень жестко критиковала. У Турции усиливается военное сотрудничество с Пакистаном. Турция привела Пакистан на Южный Кавказ, создав партнерство Азербайджан-Турция-Пакистан. Это все Индии не нравится. И Индия понимает, что после войны в Украине российские позиции могут быть намного слабее в Южном Кавказе. А это означает, что Южный Кавказ может попасть под полное доминирование Турции. И чтобы не допустить этого, Индии нужно иметь более сильную Армению.

Это не секрет, это есть в публичных источниках, что Армения и Индия в 2022-м и в начале этого года подписали контракты на сотни миллионов долларов на поставки индийского оружия. К тому же Индия видит в Армении один из альтернативных путей для того, чтобы попасть в Европу, минуя Суэцкий канал, то есть из Индии, через Иран, Армению, Грузию и Черное море. Все это привело к ситуации, что началось продвижение партнерства между Арменией и Индией, хоть это пока еще не носит характер стратегического партнерства. Плюс у Армении очень хорошие отношения с Ираном. Так что есть все предпосылки думать, что мы можем — не сейчас, но в среднесрочной перспективе — иметь стратегическое партнерство с Ираном и Индией.

Недавнее заявление премьер-министра Пашиняна о готовности признать Азербайджан в границах 1991 года означает фактический отказ от претензий на какой-то особый статус Нагорного Карабаха? Насколько армянское общество готово смириться с этой потерей?

Позиция правительства Армении сейчас действительно такова. Правительство Армении согласно признать ситуацию, при которой не будет даже автономии Нагорного Карабаха в Азербайджане.

То, что требует руководство Армении, это чтобы в Нагорном Карабахе было международное присутствие, чтобы те армяне, которые будут жить в Азербайджане без какого-либо официального статуса, без какой-либо автономии, чтобы их там не убивали. То есть правительство Армении говорит, что, раз Азербайджан против автономии, в Карабахе должно быть ощутимое международное присутствие. И это международное присутствие не может быть просто 30–40 безоружных европейцев, которые сидят в Степанакерте. Сейчас там есть российские миротворцы, и если по каким-то причинам они уйдут из Нагорного Карабаха, то там должно быть новое, ощутимое международное присутствие. Это сейчас единственное требование Республики Армения.

Что касается общества, то трудно сказать. По последним социологическим опросам, 97% армянского населения сказали, что им не приемлем любой вариант, при котором Нагорный Карабах будет в составе Азербайджана. Но, в то же время, мы видим, что, после того, как премьер-министр четко сказал, что да, Карабах, в конце концов, должен быть в составе Азербайджана, в Ереване не происходит каких-то жестких действий, нет никаких демонстраций, это не создает протестную волну.

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