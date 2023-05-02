В Вашингтоне начались «многодневные» переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

Кавказ

В Вашингтоне прошла встреча министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. После трехсторонней встречи начались переговоры Байрамова и Мирзояна, которые по заявлениям сторон, «продлятся несколько дней».

Реклама Читать далее

Представители внешнеполитических ведомств Баку и Еревана прибыли в Вашингтон 1 мая. В первую очередь, они по отдельности встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого прошла трехсторонняя встреча, на которой обсуждался процесс урегулирования отношений между двумя странами и подготовка к подписанию «Соглашения о нормализации отношений».

По заявлению Еревана, речь шла также о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Пресс-служба МИД Азербайджана заявила, что на встрече поднимались вопросы, связанные с ситуацией в области безопасности и урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

После трехсторонней встречи начались прямые переговоры между армянской и азербайджанской делегациями. Как пишет «Радио Азатутюн», высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, знакомые с начавшимися дискуссиями, охарактеризовали их как «конструктивные». Американские дипломаты отметили, что переговоры продлятся в течение недели.

«Мы надеемся, что в течение этой недели представители Армении и Азербайджана проведут честные и прямые обсуждения на пути к нахождению урегулированию. И мы обязуемся поддерживать эти усилия», — сказал один из представителей Госдепартамента в ходе брифинга, который цитирует армянская редакция «Радио Свобода» и азербайджанское агентство Turan.

Представители Госдепартамента также выразили надежду, что в обсуждаемом мирном договоре будет затронут вопрос прав и безопасности этнических меньшинств в обеих странах. Американские дипломаты также отметили, что обсуждался вопрос свободного передвижения по Лачинскому коридору, и выразили надежду, что в ближайшее время свободное передвижение будет восстановлено.

До этого Байрамов и Мирзоян последний раз встречались в ноябре 2022 года, также в Вашингтоне, после чего должны были встретиться 23 декабря в Москве, однако министр иностранных дел Армении в последний момент отказался от участия во встрече. В конце апреля представитель МИД России Мария Захарова анонсировала скорую встречу на уровне министров в Москве, однако возможная дата не называется.

На прошлой неделе Баку и Ереван посетила глава МИД Франции Катрин Колонна, которая также обсуждала с лидерами обоих государств процесс мирного урегулирования. Также заявлялось, что, возможна встреча премьер-министра Пашиняна и президента Алиева на втором Саммите европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдове.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться