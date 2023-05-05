В США завершились армяно-азербайджанские переговоры. В Вашингтоне заявили о «прогрессе»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах глав МИД Армении и Азербайджана в Арлингтоне. США, 4 мая 2023 г.

С 1 по 4 мая в США длились переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В Вашингтоне, который выступает посредником в этих переговорах, считают, что по итогам многодневных дискуссий стороны достигли прогресса по многим вопросам мирного урегулирования. На следующей неделе переговоры продолжатся в Москве.

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Переговоры проходили в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, в штате Вирджиния. Перед этим оба министра встретились в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения „О мире и установлении межгосударственных отношений“, при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся», — говорится в сообщении МИД Армении.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана также сообщили о достижении взаимного согласия по отдельным статьям проекта двустороннего мирного соглашения, пишет агентство «Туран». В то же время, министры признали, что позиции по некоторым ключевым вопросам остаются разными», — подчеркнули в МИД Азербайджана. Стороны договорились продолжить переговоры, сказано в пресс-релизе.

«Стороны добились существенного прогресса в решении сложных вопросов», — заявил, в свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам четырехдневных переговоров. «Я предложил министрам вернуться в свои столицы, чтобы поделиться со своими правительствами мнением о том, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромисса соглашение будет в пределах досягаемости», — добавил госсекретарь.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также встретился с главами МИД Армении и Азербайджана. После встречи он написал в твиттере: «Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах, и призываем к продолжению диалога».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в Пражском центре трансатлантических отношений, что на следующей неделе отправится Москву. «Могу только с уверенностью сказать, что на следующей неделе отбуду в Москву», — заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможных вариантах дальнейшего развития ситуации. Какие встречи там запланированы, премьер-министр Армении не уточнил.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Москве в мае запланированы переговоры по-прежнему на уровне глав МИД. «Следующий раунд переговоров между министрами двух стран — Армении и Азербайджана — должен состояться в этом месяце в России», — сказал Алиев, выступая в Шуше на форуме под названием «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему».

Встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве подтвердили и в российском МИДе. Дата пока не известна, заявила на брифинге официальная представительница внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

От итогов этих встреч будет зависеть подписание рамочного документа между Азербайджаном и Арменией 1 июня в Кишиневе на встрече Алиева и Пашиняна в рамках Саммита Европейского политического сообщества, пишет азербайджанское агентство «Туран». Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что переговоры идут вокруг конкретного документа. В правящей в Армении партии «Гражданский договор» говорят, что это проект мирного соглашения.

Тем временем, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян напомнил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным на международном уровне, и это следует учитывать. «Никто не должен забывать, что конфликт возник в результате спора о статусе Арцаха (Нагорного Карабаха — RFI), что изначально признавалось всем цивилизованным миром. На международном уровне этот статус еще не определен», — заявил он в интервью в интервью «Арменпресс».

В Баку от обсуждения особого статуса для Нагорного Карабаха, по-прежнему, отказываются. Между тем, контрольно-пропускной пункт, установленный 23 апреля Азербайджаном в Лачинском коридоре, был включен в список «пунктов пропуска через государственную границу». Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров страны.

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