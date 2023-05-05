«Грузины нас понимают. У них тоже с соседом была война». Украинцы о причинах переезда в Грузию и жизни в Батуми
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Грузинский портовый город Батуми стал одним из тех мест, куда переезжают вместе с семьями жители Украины. Каждый вечер со дня полномасштабного вторжения России в Украину они собираются на площади Европы и напоминают всем, что на их родине идет война. На средства, собранные благодаря батумскому Майдану (так называют это место сами украинцы), закупаются тепловизоры, генераторы, дроны — все, что требуется для нужд ВСУ. Для кого-то Батуми — своего рода перевалочный пункт, а кто-то остается здесь и пытается начать жизнь с нуля, поскольку прежней уже нет. Корреспондент RFI встретилась и поговорила с теми, кто решил остаться.
Для местных жителей уже привычно каждый вечер на центральной площади видеть людей с флагами сине-желтого цвета. Наше интервью с участниками батумского Майдана состоялось 26 апреля — в День памяти о чернобыльской катастрофе. Украинцев здесь активно поддерживают выходцы из Беларуси. Один из них — Алексей Балашов, он из Минска.
Я уехал из Беларуси в 2021 году. Тогда у меня прямых политических причин бежать через болото не было. Но было понимание, что рано или поздно за мной придут. Никто не ожидал, что сейчас вспыхнет война, но то, что у нас будут закручивать гайки, было ясно.
Алексей рассказал о сегодняшней акции: «37 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата для украинцев и белорусов всегда была общая. А сегодня, учитывая последние события, она приобрела зловещее звучание. Потому что в Беларуси построена новая атомная электростанция, которая в принципе и не нужна. Она строилась на российские деньги, на российских технологиях и до сих пор не введена нормально в эксплуатацию. В это время в Беларусь хотят ввезти российские ядерные ракеты...»
Алексей считает, что помимо Чернобыля, о котором все знают, сегодня нужно говорить и о другом Чернобыле — «духовном».
Да, есть те, кто рассуждает: «моя хата с краю», «меня это не касается», это тот самый духовный «Чернобыль». Их мышление сформировано советской, диктаторской политикой. Но на самом деле, на мой взгляд, в Беларуси немного людей, которые поддерживают войну и какие-то агрессивные действия.
Ирма Габаидзе приехала в Батуми из Харькова. Здесь она занимается уборкой квартир, предлагает услуги няни, повара. А на родине работала лаборантом в медицинском университете. Говорит, что найти работу по специальности не так просто. Как правило, нужен грузинский язык.
У меня папа родом из Грузии, его уже нет в живых. А здесь живут родственники. Из Украины я выехала 2 марта прошлого года. Две недели провела в Польше. Когда пересекла границу с Польшей, родственники мне начали писать, звонить, мол, оставайся в Европе, у нас нет денег и места. А я все равно приехала, потому что для меня Грузия — это вторая родная страна.
В Украине осталась моя мама. Она плохо себя чувствует, постоянные обстрелы, сирены. К этому невозможно привыкнуть. А у меня нет возможности забрать ее к себе, так как сама живу здесь у чужих людей.
Алексей Севериненко также каждый вечер приходит на батумскую площадь. Он родился в России, со временем получил украинское гражданство и переехал в Киев.
В целом я пессимистично настроен относительно российского общества, так как там жил. Не хочу говорить за всех, там есть еще достойные люди. Я лично общаюсь с единицами. Они определились еще до вторжения. Не хочу им навредить, но они не сидят сложа руки, а делают очень полезные вещи для нас и вредные для российских захватчиков.
Украинцы в Батуми ведут деятельность в нескольких направлениях.
Во-первых, мы собираем средства на покупку машин, дронов, средств связи для ВСУ. Во-вторых, постоянно напоминаем людям, что в Украине идет война. И в-третьих, оказываем психологическую поддержку тем, кто сюда бежал. Ведь зачастую это люди с одним чемоданом, многие лишились дома, семьи. Им важно найти земляков. И я вижу, как здесь они оттаивают, как из черно-белого мира попадают в живой мир.
Еще я хотел бы отметить два важных момента. Первое — после полномасштабного вторжения России в Украину больше нет оттенков, есть черное и есть белое. Люди определились, нет тех, кто шатается. И второе — война началась не в прошлом году, она идет уже 9 лет. На протяжении этих лет были разные настроения. До февраля 2022-го было непонятно, чем все это закончится, не проглотит ли нас наш сосед. А после того, как российская армия двинулась на Киев, многие мне сказали: да, будет тяжело, но появилась четкая уверенность в победе, однозначно, — рассказывает Алексей.
Днем батумские активисты также не сидят сложа руки. Они собираются в офисе, где занимаются плетением маскировочных сеток для ВСУ. Помещение им предоставила грузинская партия «Лело». С корреспондентом RFIпобеседовал ее представитель Гено Тэбидзе:
Когда началась война, мы в Батуми открыли гуманитарный центр для помощи украинским беженцам. Он был первым в Грузии и сыграл ключевую роль. На данный момент в одном офисе мы собираем гуманитарную помощь в виде продуктов, одежды и медикаментов, а во втором волонтеры шьют максировочные сетки.
Первое время были проблемы, потому что Грузия не была готова к таким событиям. К нам приходили местные жители и предлагали беженцам свое жилье или гостиницу. Помогли приезжие из Беларуси, а также украинцы, которые уже жили здесь. Ни один гражданин Украины в Аджарии не остался на улице. Я рад, что мы смогли принять такой вызов.
Для нас это было принципиально. Мы очень недовольны тем, что наши власти официально не заявили, что Россия — агрессор и что ее нужно остановить. Мы недовольны тем, что они не присоединились к санкциям против РФ.
По словам политика, их центр на первых порах помог с жильем более семи тысячам украинцам. Еще более семи тысяч семей получили одноразовую помощь. Мамочкам были организованы бесплатные роды. 300 гражданам Украины помогли найти работу. Также в Украину было отправлено 90 тонн гуманитарной помощи. «У многих украинцев был только внутренний паспорт. Они выбирали Грузию, потому что могли сюда приехать. Сейчас не успевают сделать загранпаспорта для всех беженцев, и они просто здесь застряли. А Грузия не такая богатая страна, чтобы дать какие-то возможности в плане работы, — отметил Гено Тэбидзе.
Волонтеры, которые занимаются плетением сеток, рассказали о своей работе и о том, как оказались в Батуми.
Зеленый материал очень дорогой, и мы открываем сборы, — говорит Александра Омельченко. — Кто-то приносит ткань, кто-то деньгами помогает. Человек 15 приходит постоянно. Остальные — по возможности. Режут, плетут, каждый делает то, что у него получается. Тут все из разных городов — Киева, Мариуполя, Запорожья, Днепра, Херсона и других.
Сама Александра приехала из Херсона.
Перед тем, как выехать в Грузию, я пробыла 2,5 месяца в оккупации. Было сложно. Кругом танки, БТРы, русские военные ходили и по рынку, и по городу. Сначала мы не могли нормально купить даже еду, выходили в пять утра, стояли в очереди. Были дни, когда не могли вообще ничего купить. Первый месяц спали в одежде. Страшно, но потом привыкаешь.
Мой дядя умер: у него случился приступ, и ему не смогли оказать помощь, потому что не было лекарств. Россияне не давали зеленых коридоров. Наша больница не получала нужных медикаментов. А те, что были — не очень хорошего качества. И я считаю, что его все равно убила Россия.
Сейчас каждый день обстрелы. Правый берег Херсона наши ребята освободили, но тем не менее каждый день гибнут мирные люди. У жителей нет возможности даже спрятаться, так как нет сигнала тревоги.
Инна Недовизий приехала в Грузию из села Великие Копани Херсонской области. Ее малая родина славится плодородной почвой, там выращивали овощи, которые закупали оптом и везли в крупные города, например, Донецк и Луганск.
Из нашего села стреляли по Херсону. На улицы заезжали БТРы и по домам ходили. Искали тех, кто служит. Выйдешь на рынок купить хлеба — слышишь, как стреляют, смотришь, уже рынок оцепили. Кричат: «быстро всем на землю». Женщины падали на колени, а мужчины полностью. Это очень страшно.
На сегодняшний день там все в оккупации. Забирают дома, машины, вселяются, живут, пользуются всем, что есть в доме. А если уходят, то грабят его.
Сейчас людям приходится соглашаться на российские пенсии. Ведь надо на что-то жить. Если берешь российский паспорт, дают листочек, требуют произнести клятву на русском. Без клятвы не дают. Это как унижение.
Многие с детьми оттуда уехали. Но не все имеют такой возможности. У нас картошка, лук — все свое. Если выехать — все это нужно будет покупать, а наши сельчане не такие богатые.
По словам Инны, деятельность в Батуми — для нее своего рода отдушина. «Если б не было этой работы, не представляю, что бы было со мной. У нас одна цель, одна мечта. Мы здесь как родственники. Иной раз сердце болит, а все равно прихожу. То, что мы делаем, это какая-то капля в море, но мы помогаем чем можем. И я благодарю этот «Майдан».
На вопрос, почему выбор пал на Грузию, собеседницы отвечают:
Грузины нас понимают. У них тоже с соседом была война.
В Батуми проживает большая украинская диаспора. Кто-то уже давно живет здесь, кто-то приехал после 2014 года. У тех, кто приехал сюда в последние два года, судьба складывается по-разному. Женщины, к примеру, находят работу в салонах красоты — делают маникюр, стрижки, наращивание ресниц. Многие работают удаленно. Есть и те, кто открыл свой бизнес.
Одна из них — Ирина Смольникова. Она переехала в Грузию 22 марта прошлого года из Харьковской области с мамой и младшей дочерью. Здесь познакомилась с соотечественницей и вместе с ней открыла кафе необычного формата — для книголюбов. Ей удалось сохранить домашнюю библиотеку и перевезти сюда. Ирина говорит, что для нее это кафе не про бизнес, это возможность хотя бы ненадолго отвлечь себя от потока новостей, в котором она находится постоянно.
Мы успели выехать в первый же день войны. Граница находится в 20 километрах от нас, все оттуда летело на Харьков и соответственно на нас. Выехали с одной сумкой на троих.
Старшая дочь на тот момент находилась в Киеве. Она категорически отказалась оттуда выезжать и на вторые сутки уже записалась в тероборону. Поэтому мой муж поехал к ней в Киев, а мы уехали в Польшу. Уехали недалеко от границы в надежде, что вот-вот вернемся. Но кто же мог предположить, что так будет. Пробыли в Польше месяц и дальше перебрались сюда.
Дома у Ирины оставались три собаки, шесть котов и пруд с рыбами. «Наши животные — это ужасная трагедия для нас, это наша боль. Младшая дочь их собирала, лечила, кормила. Собаки были очень крупные и физически на одной машине мы их забрать бы не смогли. К тому же мы думали, что уезжаем ненадолго. Оставили ключ, корма соседу. Но его дом разбомбили, он уехал. В мае через волонтеров мы нашли только двух собак и вывезли их в Харьков».
Ирина говорит, что шокирована тем, что осталось от ее дома.
В нашем микрорайоне проживало 450 тысяч человек, его обстреливали безбожно. Есть полностью сгоревшие дома. Когда начали туда понемногу пускать людей, то все рассказывали, что там стоял запах чего-то гниющего. Возможно, это запах животных. Ведь все бежали в панике. Наверняка и люди где-то остались. Потому что были одинокие старики. Бросали холодильники с продуктами. Это был целый микрорайон, куда зайти было невозможно. Сказали, что половина восстановлению не подлежит.
Я боюсь туда ехать. Я видела, что было «после», только на фотографиях, и не осознаю, что это мой дом. У нас там сгорело пол-участка, баня, бассейн, спортивный комплекс, сосны, растения, за которыми мы долго ухаживали, крыша разрушена. Повскрывали все шкафы, повыбрасывали книги, может деньги искали. Если увижу это вживую, не знаю, что со мной будет.
Старшая дочь Ирины три месяца провела под Бахмутом.
Она прошла курсы тактической медицины. Пошла в госпитальеры, хотя по образованию не медик. Ездила в зону боевых действий, когда раненым ребятам требовалась помощь, довозила до стабилизационных пунктов, где их состояние стабилизировали и дальше отправляли в госпитали. Дочь сказала: мам, не всякий медик может спокойно относится к оторванным рукам, ногам — а я могу. Хотя паучков боялась в детстве. Не знаю, откуда у нее хватает силы.
Сейчас она на ротации в Киеве, ей нужно подлечиться, так как у нее контузия была — и не одна. И две недели я могу хотя бы нормально спать. Потому что знаю, что моя дочь в более-менее безопасном месте.
В Киеве она также работает в психоневрологическом госпитале для военных. Дочь участвовала в организации сбора донатов, которые пошли на спортзал, библиотеку, сейчас там будет бассейн. Плюс она дополнительно ведет проект — занимается пропагандой донорства крови. Потому что большая часть наших солдат погибает из-за отсутствия крови, ее катастрофически не хватает. Ребята объясняют это людям, проводят какие-то акции.
Мне, конечно, хотелось бы, чтобы дочь сюда приехала. Но она категорически сказала «нет», и что сделает это только тогда, когда закончится война.
Младшая дочь Ирины учится в Батуми в украинском секторе. Она занимается ручной росписью одежды и сумок на патриотическую тематику. Сейчас девочка открыла арт-пространство, где детям преподают лепку, рисование, иностранные языки и другое.
«За все мои 50 лет, — говорит собеседница, — у меня не было столько друзей, сколько сейчас. Мы все разные по возрасту: есть 20-летние, есть такие, как мы. Мы вместе отдыхаем, играем в игры. И это очень сильно спасает нас. Мы будем стоять на этой площади в Батуми каждый вечер и встретим здесь день победы».
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