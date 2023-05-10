Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямые авиарейсы. Президент Грузии назвала это провокацией

Самолет "Грузинских авиалиний" готовится к полету после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией в 2010 году.

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Другим указом российский лидер отменил собственный указ о запрете прямого авиасообщения между двумя странами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина «очередной провокацией».

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Согласно указу Путина, с 15 мая гражданам Грузии для совершения краткосрочных поездок в Россию, не превышающих 90 дней, больше не нужно будет получать визы. Визы по-прежнему будут необходимы для долгосрочного пребывания, работы или учебы.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в декабре 2000 года по инициативе, опять же, Владимира Путина. Тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе выступал против визового режима, но ввел его на взаимной основе.

А уже следующий президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визы для россиян. Такое решение было принято в феврале 2012 года, уже после «Пятидневной войны» и оккупации российской армией Южной Осетии и Абхазии. Россияне могут находиться без визы на территории Грузии 365 дней в году. Граждане Грузии при этом для поездок в Россию все эти годы обязаны были получать визу.

Другим своим указом Путин снял запрет на воздушные перевозки из России в Грузию. Запрет был введен самим Путиным после протестов в Тбилиси в июне 2019, вызванных выступлением в грузинском парламенте российского депутата Гаврилова. Представитель Минтранса РФ заявил «Интерфаксу», что перевозчики уже ведут подготовку к возобновлению полетов и намерены еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина «очередной российской провокацией». Как она написала в своем твиттере, «возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». Похожие заявления сделали и представители грузинской оппозиции. В правительстве Грузии решение Владимира Путина пока не комментировали.

Помимо отсутствия авиасообщения между Москвой и Тбилиси разорваны также и дипломатические отношения. Посольства были закрыты после того, как в сентябре 2008 года по итогам «Пятидневной войны» Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила там свои войска. После прекращения отношений в Москве и Тбилиси открылись секции интересов РФ и Грузии при посольстве Швейцарии.

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