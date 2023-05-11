Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в вооруженной провокации на границе

Позиции армянских военных в районе села Сотк на границе с Азербайджаном. Армения, 18 июня 2021 года.

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана в четверг утром, 11 мая, обстреляли из минометов и артиллерийских орудий армянские позиции. В Баку в нарушении режима прекращения огня обвинили армянских военных. К 10 утра обстановка на границе стабилизировалась. Очередное вооруженное столкновение произошло за три дня до намеченных в Брюсселе переговоров президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна.

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Очередное вооруженное столкновение между азербайджанскими и армянскими военными началось вечером 10 мая и продлилось до утра четверга. Инцидент произошел на границе Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарского района Азербайджана в направлении золоторудного месторождения Сотк (Зотк).

Версия Азербайджана

По данным министерства обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В результате, был ранен азербайджанский военный. Позже стало известно, что от полученных ранений он скончался в больнице.

Утром 11 мая Армения еще более обострила ситуацию на этом направлении и стала обстреливать азербайджанские позиции из минометов. «Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана. Подразделения азербайджанской армии «предприняли необходимые ответные меры», — добавили в ведомстве.

Версия Армении

Оборонное ведомство Армении, в свою очередь, опровергло сообщение Минобороны Азербайджана о том, что вечером 10 мая армянские военные открыли огонь в направлении азербайджанских позиций. В Ереване утверждают, что с 6 часов утра четверга азербайджанские военные начали обстреливать армянские позиции, расположенные в направлении Сотка в Гегаркуникской области. Армянские военные приняли «соответствующие оборонно-превентивные меры».

В результате были ранены четверо армянских военных, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Арам Торосян. По его словам, вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий. К 10 утра напряженность на границе значительно снизилась, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении. А заявления Баку в Ереване назвали «очередной дезинформацией».

Военное обострение на фоне дипломатических усилий

Вооруженное столкновение на армяно-азербайджанской границе произошло на фоне усиления мирных переговоров между двумя странами. На прошлой неделе многодневные переговоры на уровне глав МИД прошли в США. 19 мая главы внешнеполитических ведомств двух стран должны встретиться уже в Москве. А в ближайшее воскресенье, 14 мая, запланирована встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном в Брюсселе. В Ереване и Баку также не исключают встречи двух лидеров на саммите Европейского политического сообщества 1 июня в Кишиневе.

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в связи с событиями на армяно-азербайджанской границе. В МИД Армении назвали действия Азербайджана попыткой дестабилизации ситуации и «открытым пренебрежением к состоявшейся в Вашингтоне встрече, а также к запланированным встречам в Брюсселе и Москве, направленным на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, усилиям заинтересованных в стабильности и мире на Южном Кавказе международных партнеров».

МИД Азербайджана обвинил, в свою очередь, Ереван в наращивании военных провокаций. «Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходят на фоне интенсификации переговоров по мирному договору, или ожидаемых переговоров лидеров, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе, — сказано в заявлении МИД Азербайджана. — Подобные действия Армении, наносящие ущерб переговорному процессу, должны быть решительно отвергнуты и осуждены международным сообществом».

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Сотское (или Зодское) золоторудное месторождение, возле которого произошло боестолкновение, расположено возле села Сотк Гегаркуникской области Армении и на западе Кельбаджарского района Азербайджана. Это самое крупное месторождение по запасам чистого золота на территории Азербайджана и Армении. В Баку обвиняют армянскую сторону в эксплуатации месторождения, пока Кельбаджарский район находился под оккупацией Армении с 1993 по 2020 год. В Ереване обвинения отрицают. Делимитация границы на этом участке является одной из тем мирных переговоров между двумя странами.

Последнее вооруженное столкновение в этом районе произошло в сентябре 2022 года.

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