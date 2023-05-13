«Уступки исторического масштаба»: эксперт Олеся Вартанян о мирных переговорах Армении и Азербайджана

интервью

В воскресенье, 14 мая, в Брюсселе запланирована встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она станет очередным этапом в серии активизировавшихся в последние недели азербайджано-армянских переговоров. Этой встрече предшествовали переговоры в США на уровне глав МИД. Переговоры министров продолжатся 19 мая в Москве, а главы двух республик Южного Кавказа, как ожидается, встретятся снова уже 1 июня в Кишиневе. Чем вызвана такая дипломатическая активность между Баку и Ереваном, возможно ли подписание мирного соглашения, и какие последствия это будет иметь для будущего Нагорного Карабаха. Об этом Русская служба RFI поговорила со старшим аналитиком по Южному Кавказу «Международной кризисной группы» Олесей Вартанян.

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Олеся Вартанян: Во-первых, стоит отметить, что у них была довольно длинная пауза во встречах и в переговорном процессе. Она была связана с ситуацией в Нагорном Карабахе. Там уже почти пять месяцев продолжается блокирование дороги, а сейчас установили пропускной пункт. Так что то, что сейчас происходит, это, безусловно, положительный процесс по той простой причине, что до этого уже довольно долго не было никаких дискуссий.

А в плане содержательной части эти разговоры очень тяжелые. Идет обсуждение трех основных тем, и каждая из них затрагивает довольно чувствительные вопросы. Иногда им необходимо потратить много времени, чтобы найти точки соприкосновения даже по отдельности на эти вопросы. А когда берешь их в совокупности, то они становятся еще более громоздкими и тяжелыми.

RFI: Давайте тогда сразу уточним, что это за три темы, учитывая, что Нагорный Карабах вообще, как заявляется, выведен за скобки этих переговоров?

С одной стороны, конечно же, они вывели эту тему за скобки, то есть подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга. Это было закреплено заявлениями в Праге в октябре 2022 года, а потом — в Сочи. В этом направлении сделан очень серьезный шаг вперед. Но продолжаются дискуссии вокруг того, как его отразить в самом соглашении, которое сейчас обсуждают Армения и Азербайджан. Также нет однозначного решения по вопросу о переговорах Степанакерта и Баку. С одной стороны, господин Алиев уже не раз заявлял о своей готовности начать [переговорный] процесс с представителями [Нагорного Карабаха], с теми людьми, которые проживают в Карабахе. Но, с другой, пока что не было каких-то четких сигналов, в каком формате это будет происходить, какие темы они будут обсуждать. А это все очень щепетильные вопросы.

Второй круг вопросов касается государственной границы. Сейчас, когда Армения и Азербайджан хотят заключить дипломатические отношения, остается вопрос, в каких границах они друг друга признают? Ни у Еревана, ни у Баку нет представления, на какой период опираться, чтобы взять его за основу для дальнейшего процесса демаркации и делимитации. В Советском Союзе мало кто обращал внимание на то, где и как проходит граница. Не раз менялись эти границы. Более того, карты, на которых очерчивались эти границы, не всегда даже находились в столицах этих союзных республик, до сих пор они находятся в Москве, в секретном архиве, и они не подлежат вывозу из страны. То есть, если даже они решат взять за основу карты, допустим, какого-то последнего периода советского государства, то им придется разговаривать только в Москве.

Кроме того, на протяжении почти 30 лет Нагорно-Карабахского конфликта у обеих стран накопились какие-то [спорные] территории, иногда в довольно стратегической местности. И после войны 2020 года [основные вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией теперь] происходят на государственной границе, а не в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Именно там больше всего жертв. И есть местности, где за последние 2,5 года азербайджанская сторона сумела установить контроль, то есть продвинулась вглубь самой Армении. То есть, с одной стороны, встает вопрос, по каким картам провести эту демаркацию и делимитацию. А с другой — что делать с тем, что одна из сторон или обе из сторон контролируют территории друг друга и как избежать новых эскалаций?

Наконец, третий вопрос касается транспортной коммуникации. Последние 30 лет из-за войны граница между странами закрыта. Но после войны 2020 года в одном из пунктов соглашения о прекращении огня говорилось, что Армения и Азербайджан будут продвигаться в направлении открытия коммуникаций, транспортного сообщения. И там есть очень серьезный спор, с чего начинать. Азербайджан считает, что Армения должна была предоставить территорию на юге, которая бы называлась «коридором», наподобие того, что есть в Нагорном Карабахе — очень узкий коридор, подотчетный только российской стороне (для строительства дороги из Азербайджана в автономный регион Нахичевань — RFI).

Армения считает, что никакого коридора они никому не обещали. Это суверенная территория Армении, значит, Армения должна иметь там свой собственный контроль. И более того, Армения считает, что этот пункт соглашения подразумевает открытие всего транспортного сообщения, а не только одной дороги. И вокруг этого пункта тоже было несколько серьезных попыток [договориться], но пока что стороны вернулись к тому, с чего начинали осенью прошлого года — это открытие железнодорожного сообщения. Считается, что это организовать пока намного проще.

Как видите, все три вопроса довольно тяжелые, и есть фундаментальные споры. Но когда не разговариваешь, вопросы не решаются. И в этом плане очень важным было это возобновление, которое началось в Вашингтоне. Сейчас лидеры будут встречаться в Брюсселе. На следующей неделе будет встреча в Москве. И потом еще будут встречи в более широком формате с участием президента Франции, [канцлера] Германии. Насколько все это приведет к тому, что будет какая-то окончательная бумага? Честно говоря, пока это так не выглядит, так как еще очень много разногласий. Но если бы они сумели договориться хотя бы по какой-то из частей, это сильно бы способствовало стабильности. Потому что когда нет дипломатического процесса, как правило, это приводит к большей дестабилизации вдоль линии фронта.

Все-таки я хотел еще раз уточнить, эта активизация переговоров именно сейчас с чем-то конкретным связана? Что стало стимулом для такой активности?

На самом деле, такая интенсификация началась с весны прошлого года, и это, безусловно, связано с российским вторжением в Украину. Очень серьезно к этому процессу подключились сначала Европейский Союз, а потом уже и США. И все они свою толику вносили в то, чтобы этот процесс начал двигаться вперед. И, в первую очередь, это связано с опасениями, что когда Россия ведет войну в Украине, и будет большая нестабильность на Южном Кавказе, то, конечно же, «рвется там, где тонко», а «тонко» у нас в направлении Нагорного Карабаха.

Все это также происходит на фоне участившихся эскалаций. С весны прошлого года у нас было две эскалации в Нагорном Карабахе, одна — на границе. Каждая из них была более кровопролитная, чем предыдущая. И если не двигать этот процесс вперед, эти дипломатические переговоры, то это будет способствовать углублению противостояния. И все понимают, что если будет здесь тоже такая полномасштабная война на Южном Кавказе [как в Украине], то на нее будет очень тяжело реагировать. И поэтому лучше все-таки попытаться ее предотвратить, нежели потом искать решения.

Что касается внешних участников и посредников в этих переговорах — Евросоюз, Минская группа (Франция, США и Россия) — все ли там одинаково видят это мирное урегулирование и одинаково в нем заинтересованы?

Минская группа ОБСЕ, которая занимала ведущую роль, вела медиацию [между Арменией и Азербайджаном] почти 25 лет на протяжении этого конфликта, в связи с войной в Украине перестала по факту работать. Российская сторона перестала сотрудничать со своими французскими и американскими коллегами. Там было несколько попыток возобновить хотя бы обмен информацией. К сожалению, формально это сделать так и не удалось. Так что все эти переговорные процессы между Арменией и Азербайджаном ведутся сейчас в двустороннем формате. То есть непосредственно две конфликтующие стороны сейчас разговаривают и стараются информировать как Москву, так и своих западных партнеров, чтобы сохранить возможность их дальнейшего участия. Потому что, когда и если они договорятся, безусловно, нужна будет какая-то поддержка, какие-то гарантии со стороны международных посредников. И в условиях, когда Запад и Россия с друг другом не разговаривают, в том числе по Нагорному Карабаху, приходится делать это в двустороннем формате, но при этом пытаясь держать в курсе как тех, так и других.

Все что они обсуждают — это их же собственные наработки. И в Америке, например, представители Соединенных Штатов присутствовали при welcoming, то есть в начале, и они присутствовали в конце. Они не присутствовали на самих переговорах, в отличие, например, от того, что было пять-шесть лет назад. Раньше это были бы дипломаты французские или американские, или российские, которые вместе или по отдельности ездили бы между Баку и Ереваном и обсуждали документы. То есть тогда они были «держателями драфта» проекта. А сейчас проект в руках армянских и азербайджанских чиновников. И уже они информируют своих западных и российских партнеров.

А что касается внутриполитических факторов (в Азербайджане об этом, наверное, говорить не приходится), у Пашиняна в Армении насколько есть поддержка общества и политических сил для заключения соглашения?

Недавно был социологический опрос, который показал резкое падение популярности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это, конечно же, не столько связано с тематикой Карабаха и конфликта с Азербайджаном, а связано с теми проблемами и ожиданиями, которые есть в отношении армянского руководства. Это серьезный фактор. Но, с другой стороны, в Армении есть серьезный запрос на мир. Война, которая случилась в 2020 году, привела к тысячам жертв. И для маленькой Армении это было очень серьезным ударом. Поэтому сейчас, когда люди разговаривают о перспективах войны, они очень сильно этого боятся, они еще не оправились от той войны. Во-вторых, все больше обсуждений того, что продолжающийся конфликт не способствует развитию самой страны. Значительная часть населения пребывает в бедности. И, конечно же, перспектива открытия границ или какого-то большего экономического взаимодействия с соседями дала бы Армении возможность как-то улучшить положение своего населения.

Руководство страны, я бы сказала, «ходит по лезвию». С одной стороны, им нужно продолжать дипломатический процесс, идти на уступки исторического масштаба. Но, с другой стороны, им тоже надо убедить свое население и, может быть, даже самих себя, что это действительно приведет к стабильности и к миру. Что, допустим, они сегодня что-то подпишут, а через неделю не будет новых столкновений, не будет новой войны. И, конечно же, если руководство подпишет что-то, это будет приветствоваться местным населением. Но [если после этого] случится новая эскалация, это будет очень серьезный политический удар для руководства Армении.

Есть еще и третий фактор. Можно перестать разговаривать с Азербайджаном, можно сказать, что они не хотят с тобой договариваться. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что Армения проиграла войну в 2020 году и после этого не сумела восстановить свое вооружение. У нее сейчас очень серьезные проблемы с армией. И если начнется серьезная эскалация, Армения, скорее всего, будет не в состоянии сдержать наступление, и [ей будут грозить] серьезные территориальные потери, я уж не говорю про человеческие. Это, безусловно, будет очень серьезный удар для нынешнего армянского руководства. Так что, несмотря на все риски, им все равно приходится разговаривать [с Азербайджаном], потому что иначе для них может быть хуже.

Я хотел бы еще раз вернуться к Нагорному Карабаху. Вы уже говорили про отчаяние в Карабахе и про то, каким образом на этих переговорах упоминается дальнейшая судьба региона. Но какие вообще варианты остались у жителей Нагорного Карабаха и у властей этой непризнанной республики? На что они сейчас могут надеяться и рассчитывать?

В сегодняшней ситуации пока что речь идет о том, чтобы найти такую формулу, которая бы дала возможность местному населению поверить, что они могут продолжать жить в Нагорном Карабахе, создать такую обстановку, чтобы местное население поняло, что они могут оставаться на своей земле. И это, конечно, лучше всего было бы сделать в рамках переговоров тех людей, которые представляют местную армянскую общину, и тех, кто представляет азербайджанское руководство. Так будет проще избежать ошибок и серьезных промахов, которые в итоге снова приведут к эскалации в отношениях.

То есть оставаться с азербайджанскими паспортами и на общих условиях, как этого требует Баку?

Вы знаете, если эти два пункта, которые вы назвали, сделать частью переговоров, то, наверное, будет проще найти точки соприкосновения и какие-то формулы, которые будут приемлемы местным армянам. То есть они уже слышали, что они должны взять азербайджанские паспорта, либо уехать. Но никто пока не стремится этого делать. Вместо этого, наоборот, все больше возникает опасений среди местного населения, что им просто придется собраться и уехать, нежели оставаться и сталкиваться с этими проблемами. Нагорный Карабах в этом плане далеко не уникален. Подобные конфликтные ситуации, в том числе на фоне многих лет противостояния, и в других местах складывались. В некоторых местах их лучше решали, а в некоторых — более проблематично, в том числе и Европе. Я уж не говорю про постсоветское пространство.

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