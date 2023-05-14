В Брюсселе прошли переговоры лидеров Азербайджана и Армении

В воскресенье, 14 мая, в Брюсселе прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По словам последнего, Ереван и Баку смогли продвинуться в вопросе делимитации границ и восстановлении железнодорожного сообщения. Стороны договорились о новой встрече в июле.

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«В Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя ЕС Шарля Мишеля, которая продлилась четыре часа», — сообщила пресс-служба правительства Армении. Других подробностей переговоров в Баку и Ереване пока не приводят.

Перед началом трехсторонних переговоров глава Европейского совета Шарль Мишель провел отдельные встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс армяно-азербайджанского урегулирования. Ранее в Брюсселе подчеркивали, что прорывного прогресса от этой встречи ждать не стоит.

«Я думаю, что мы должны быть скромными в наших ожиданиях по поводу того, что всеобъемлющий мирный документ может быть подписан в воскресенье вечером. Это займет много времени и работы», — сказал «Радио Азатутюн» высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Об итогах переговоров рассказал на брифинге глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, главной темой переговоров было обсуждение нормализации отношений между двумя странами, новая встреча в «брюссельском формате» пройдет в июле. «Мы готов организовывать встречи в „брюссельском формате“ столько, сколько нужно», — отметил он.

Кроме того, лидеры «подтвердили уважение территориальной целостности Армении и Азербайджана» согласно Алма-атинской декларации 1991 года. Алиев и Пашинян договорились продолжить встречи по делимитации границ.

Шарль Мишель также заявил, что переговоры позволили сблизить позиции в вопросе восстановления железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономией через территорию Армении. По его словам, рабочим группам поручено согласовать принципиальную договоренность об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком реализации.

Переговоры глав Азербайджана и Армении проходят на фоне военного обострения на границе двух стран. С 10 мая ежедневно Баку и Ереван обвиняют друг друга в стрельбе и провокациях. Вечером 14 мая в момент переговоров в Брюсселе Минобороны Азербайджана снова заявило, что позиции азербайджанских военнослужащих подверглись обстрелу с армянской стороны.

Последняя встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза состоялась в Праге с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. 1 июня в Кишиневе состоится еще одна встреча Алиева и Пашиняна при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. А главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 19 мая в Москве.

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