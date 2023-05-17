Грузинская оппозиция обещает встретить протестными митингами первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси

Первый прямой рейс после решения Владимира Путина возобновить прямое авиасообщение между Россией и Грузией, состоится уже в пятницу, 19 мая. Его выполнит российская авиакомпания «Азимут». На следующий день грузинская Georgian Airways выполнит свой первый рейс из Тбилиси в Москву. Грузинская оппозиция призывает своих сторонников устроить «нерадушный прием» пассажирам рейса из Москвы.

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К активным протестам против возобновления прямого авиасообщения своих сторонников призвал лидер грузинской партии «Стратегия строитель», депутат Георгий Вашадзе. Он пригрозил, что россиян ожидает «нерадушный прием» и оппозиция может перейти к активному протесту. «Мы должны заставить [грузинские власти] отступить от прямых рейсов с Россией», — заявил Вашадзе.

Ранее несколько десятков человек также провели протестную акцию перед зданием парламента Грузии. Как сообщает «Эхо Кавказа», участники митинга принесли плакаты с надписями: «No Russian flights», «Не хотим западных санкций против Грузии, нас душит российская оккупация», «Не хотим быть полезными идиотами Путина».

Еще одна акция протеста прошла в Тбилиси перед офисом авиакомпании Georgian Airways, объявившей о возобновлении полетов в Россию. В ответ на протесты пресс-служба Georgian Airways опубликовала открытое письмо, в котором напоминалось о работе компании «в самые тяжелые дни для Грузии»: эвакуация людей во время войны в Абхазии, работа во время войны с Россией 2008 года. «Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы!», — завершалось письмо обращением к участникам акции протеста.

По мнению оппозиции, возобновление авиасообщения между Россией и Грузией ставит все аэропорты страны под угрозу западных санкций. Также в этом решении Москвы видят попытку рассорить Грузию с Евросоюзом и укрепить позиции правящей партии «Грузинская мечта», которую грузинская оппозиция обвиняет в пророссийской позиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение российских властей «провокацией».

Тем временем, правительство Грузии поддержало возобновление прямого авиасообщения с Россией. Из-за его отсутствия, по заявлению грузинских властей, страдает «миллион [проживающих в России] грузин». Однако департамент гражданской авиации Грузии заявил, что выполнять рейсы в три грузинских международных аэропорта — Тбилиси, Батуми, Кутаиси — смогут лишь те российские авиакомпании, которые не находятся под западными санкциями.

При этом авиакомпания «Азимут», которая первой получила от грузинских властей разрешение на полеты, оказалась в центре скандала из-за графы «паспорт» на своем сайте. При онлайн-регистрации или покупке билета на сайте авиакомпании можно было указать данные паспорта, выданного в Абхазии или Южной Осетии, которые в Тбилиси считают оккупированными Россией. Когда это заметили грузинские интернет-пользователи, компания убрала их со своего сайта. После этого возмутились уже российские депутаты. В итоге компания вообще удалила с сайта опцию выбора страны.

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10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим на краткосрочные поездки для грузинских граждан в Россию с 15 мая. Прямое авиасообщение между Грузией и Россией в последний раз было прервано в 2019 году по решению Владимира Путина. Предлогом тогда называлась «безопасность российских граждан». Визовый режим для граждан Грузии Путин ввел еще в 2000 году. Россиянам визы в Грузию не требуются с 2012 года.

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