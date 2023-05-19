«Было ощущение, что приехали к союзникам». Россияне о жизни в Батуми

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Грузия оказалась в топе стран, куда хлынул поток российских граждан после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и объявленной 21 сентября в РФ «частичной» мобилизации. Причина, по которой выбирали страну, проста — в Грузии с российским паспортом без визы можно находиться год. В основном люди выбирали Тбилиси и Батуми. Тбилиси — потому что столица, деловой центр, Батуми — ближе к морю. Россияне открывают в этих городах небольшие бизнесы, кто-то продолжает работать удаленно, а некоторые находят работу на месте.

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Еще года три назад кафе в Батуми открывались в 12 часов дня, закрывались в 8 вечера, а уже в ноябре на дверях висел амбарный замок. Так рассказывают россияне, которые переехали сюда до начала военных действий в Украине. Сейчас ситуация в корне поменялась.

Хостелы заполнены приезжими из России. Есть ребята, которые живут с сентября прошлого года. Здесь всё как дома — обычный рабочий день, по вечерам — фитнес, а ночью — дружеские посиделки, на которых нужно обсудить, что дальше. А «дальше» в таких разговорах — это ключевое слово. Сегодняшние реалии учат жить здесь и сейчас.

«Меня пугали русофобией и грузинским языком»

Воскресный вечер. В одном из модных баров Батуми аншлаг. Здесь по выходным выступают комики из России и Беларуси. Многие шутки на злобу дня — о мобилизации, айтишниках и российском президенте.

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

Стендапер Тори Гримдаль из Челябинска. У себя на родине работала дизайнером в небольшой типографии. С началом войны в Украине приняла решение о переезде в Грузию:

Мои руководители были «ватниками», — говорит Тори Гримдаль. — Они каждый день при мне обсуждали войну. На меня это действовало словно бетонная плита. В тот момент я уже решила, что уеду. Близкие восприняли мой отъезд очень негативно. Пугали русофобией, грузинским языком. Приезжали ко мне на работу, вели разговоры. На митинги в РФ я ходить не могла, потому что меня бы уволили, а я единственная работала в семье. В результате взяла кредит, и в апреле прошлого года мы с мужем уехали. Когда пересекли границу с Грузией и увидели украинские флаги, то воодушевились. Было ощущение, что приехали к союзникам. С тех пор как началась война, я не чувствовала себя в безопасности в России. И впервые за два месяца ощутила эту безопасность.

Тори рассказывает, что переезд и первый месяц аренды жилья в Батуми им обошелся в сто тысяч российских рублей (1154 евро). Ее супруг организовывает настольные игры, и здесь для него сразу нашлась работа. Отсюда пошли их первые деньги. Стендапом Тори занялась три месяца назад.

Я не могу придумать смешную шутку про войну. Считаю, что это не самый удачный повод для того, чтобы шутить. Мои шутки — про то, насколько в Грузии лучше, чем в России. Еще я высмеиваю российские новости. Тут много русскоязычных людей, и они ходят на наши выступления.

Стендапом девушка занимается для души. Финансово держаться на плаву ей помогает удаленная работа — она занимается UX/UI дизайном.

Стендапер Тори Гримдаль © R.Schil / RFI

Тут нет какого-то оформленного русскоязычного комьюнити, но ты можешь обратиться к любому человеку, и тебе помогут. Есть чаты, бары, где собираются экспаты. Я лично решила приехать в Грузию, когда увидела твит одного грузина: ребята, Грузия — суперстрана, и мы вас здесь ждем. Почему именно Батуми? На момент нашего приезда цены здесь были меньше, чем в Тбилиси. Меня привлекает в Грузии то, что в этой стране душевные люди. Мне ни разу не нагрубили в магазине. В России с таким я сталкивалась каждый день.

Девушка заявила, что вернется на родину только тогда, когда в стране начнутся какие-то политические изменения:

Вернусь, когда война закончится, в моей стране сменится политический режим и она начнет выплачивать Украине репарации.

«Мне стыдно говорить, что я из России, и я не знаю, что с этим делать»

Сергей, музыкант из Волгограда, рассказывает: «Я уехал из страны 25 сентября прошлого года, потому что мог себе это позволить. У меня не было семьи и постоянной работы, которая держала бы. Когда началась массовая миграция, были варианты: Грузия и Казахстан. Почему в итоге Грузия? Здесь жили мои ребята из Волгограда и Москвы. И потом все-таки Казахстан ближе к России, а Грузия ближе к Европе».

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

Его заработок всегда разный. Говорит, что кто-то может за его выступление дать мелочь, а кто-то и крупную купюру не пожалеет. В среднем 25 лари (9 евро) за пару часов. На вопрос об адаптации и самоощущениях в другой стране Сергей ответил:

Я сейчас играю в одной группе и там есть такой посыл: «Мне стыдно за свою страну, стыдно, что мы развязали войну». Вы знаете, незадолго до нашего интервью ко мне подошел грузин и спросил, откуда я. А мне стыдно говорить, что я из России, и я не знаю, что с этим делать. При этом сами грузины нормально реагируют, когда говоришь им, что из РФ. Что такое быть русским? Быть Шаманом, который поет, что он русский? Я не понимаю, что это значит сегодня. В контексте 2022-2023 я не вижу никакой русской идеи, кроме денег — ни культурной, ни творческой. Если это не водка, балалайка и медведь. А когда нет индивидуальности, все теряет смысл. Мне хорошо везде, где комфортная среда. Я люблю, когда открываешь душу и тебе в ответ ее открывают. Люди в Грузии очень открытые, добрые. Когда в России хочешь помочь, там говорят: «да пошел ты со своей помощью.

В перспективе Сергей видит себя в Грузии.«Да, иногда бывает тяжело, думаешь вернуться. Но зачем возвращаться туда, откуда тебя всегда выгоняли?» — говорит музыкант.

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

«Такое чувство, будто я оставил свою семью им на растерзание»

Николай (имя изменено) живет в батумском хостеле с февраля, он приехал из Чебоксар:

Когда началась война, я об этом писал в соцсетях. Но потом, видя, как людей арестовывают за слова, я почистил френд-лист и скрыл доступ к своим страничкам. Самое ужасное было находиться в кругу коллег, которые поддерживали этот ужас. Я понимал, что в любом случае не пойду на эту войну.

В родном городе у Николая остались родители, жена и двое детей. Чтобы жить в другой стране, он продал машину.

«Я взял с собой 12 тысяч долларов и уехал. Месяц приходил в себя и даже не пытался ничего искать. Сейчас работаю на грузинскую фирму. Я системный администратор сети магазинов. 8 килограммов потерял в весе, потому что Батуми — маленький город, и здесь приходится много ходить. Мой заработок — 2 тысячи лари на руки. Этих денег даже на одного человека не хватает. Я живу от зарплаты до зарплаты», — признается Николай.

На вопрос, что дальше, Николай говорит, что он единственный из ребят в хостеле, кто хочет вернуться в РФ:

Моя жена не хочет куда-то уезжать. У меня там ребенок, который должен пойти в школу. И я хотел бы вернуться. Но как жить в стране, куда с войны будут возвращаться заключенные, которые сидели за убийства и прочие страшные преступления. Такое чувство, будто я оставил свою семью им на растерзание.

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

«В плане бизнеса Грузия — это как Россия в 80-90-х»

Игорь Рыбников переехал из Москвы в Батуми в 2021 году. Его переезд не был связан с происходящим в Украине. Раньше он с семьей часто приезжал в Грузию и в какой-то момент решил пожить в этой стране. Здесь открыл кафе. После 24 февраля в Батуми хлынул поток вынужденных туристов, и в его кафе часто стали заходить экспаты. Когда началась война, на протяжении пары месяцев здесь бесплатно кормили приезжих из Украины и России.

Наше место стало своеобразным объединяющим звеном — за одним столом сидели и украинцы, и россияне. Все в одной дружной компании. Такая традиция сохранилась и сегодня. Никакие политические вопросы в рамках моего кафе не поднимаются. Это третья страна, где все оказались по разным причинам,

— рассказывает собеседник.

Ресторатор Игорь Рыбников переехал из Москвы в Батуми еще в 2021 году. © R.Schil / RFI

По словам Игоря, открыть бизнес россиянину в Грузии максимально просто. В этой стране достаточно лояльное отношение к предпринимателям.

«В плане бизнеса Грузия — это как Россия в 1980-90-х. Еще нет каких-то проверок, и все немного в расслабленном состоянии. Здесь не настроены на то, чтобы закрыть тебя или штраф наложить. А если штраф “напрашивается”, то максимально этот момент будут оттягивать. К примеру, на вывеске моего кафе долгое время была надпись на английском языке. А по местным законам нужно обязательно в начале написать на грузинском. Они заходили ко мне на протяжении полугода и вежливо просили поменять вывеску», — рассказывает Игорь Рыбников.

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

Еще три года назад было очень много свободных ниш, отмечает собеседник: «Грузины доброжелательные, на чиле, ничего плохого сказать про них не могу, но какие-то коммерческие штуки у них еще не развиты. На моей улице, например, одни барбершопы. Пляжный отдых не развит абсолютно. С одной стороны, хорошо, что нет такого, что некуда тапки поставить. С другой стороны, нет аквапарков, развлечений. Но за последний период грузины начали подтягивать уровень своего сервиса. Они начали менять режим работы своих заведений, потому что людей приезжает много, они хотят позавтракать в 9 утра, а поужинать в 11 вечера. И само понятие сезон последние два года перестало существовать».

Игорь отметил, что настроения у местных разные, но этому есть объяснение:

С одной стороны, экспаты привезли сюда немало денег, здесь зашевелились стройки, квартиры продаются как пирожки. С другой стороны, поднялись цены на еду, жилье — на все. Если раньше здесь в хорошем ресторане можно было пообедать на сумму в пять раз дешевле, чем в московской столовой, то сейчас действует принцип: я рубану, и будь что будет. Средний ценник на еду — 1500 лари (543 евро) в месяц, и речь тут идет об обычных продуктах в магазине. И сами грузины ведь тоже по этим ценам покупают. Из-за этого есть недовольные, которые говорят, вот вы приехали и цены стали расти. Из-за высоких цен многие россияне едут дальше. Если бы в Батуми все было в пять раз дешевле, то все бы здесь оставались. Моя знакомая, к примеру, сняла жилье в пригороде Мадрида на порядок дешевле.

«У многих были далеко идущие планы, которых они лишились в один момент»

С наплывом экспатов в Батуми открылись даже небольшие предприятия, например, по производству дверей или швейные мастерские. Заработало немало компаний по ремонту квартир. А для креативной молодежи появились пространства для досуга молодежи. Руслан — основатель одного из таких. Он уехал из Комсомольска-на-Амуре в сентябре прошлого года.

«Мы уехали с друзьями в разные страны, куда были билеты. Позже встретились в Батуми. Для многих это был первый опыт выезда за границу. Планов не было переезжать куда-то. На Дальнем Востоке я работал инженером, а еще в некоммерческой организации. Мы устраивали всякие мероприятия, проводили концерты, играли в настольные игры. Это не приносило прибыли. Но я всегда хотел работать на себя и делать то, во что верю. И планировал делать это в России».

"Мы хотели, чтобы в Батуми было место, куда можно прийти и пообщаться. Тут собираются люди, которым искренне интересны другие люди", - говорит Руслан, открывший в Батуми бар, где играют в настольные игры, проводят концерты и спектакли. © R.Schil / RFI

В Батуми Руслан продолжил заниматься любимым делом.

Мы решили делать то, что умеем. Хотели, чтобы в Батуми было место, куда можно прийти и пообщаться. Тут собираются люди, которым искренне интересны другие люди. Каждый испытал, что такое вырваться из привычного круга общения. У многих были далеко идущие планы, которых они лишились в один момент. Сюда приходят люди всех профессий, разных идей. Настольные игры, которые мы проводим, — это лишь предлог. Ведь если ты хочешь пообщаться с человеком, есть три варианта: жить с ним, работать вместе либо играть. Это может быть игра в мафию, настолка или еще что-то. Также проводим спектакли для детей. Это лучшее место, где можно познакомиться.

Руслан — основатель одного из креативных пространств для молодёжи. Он уехал в Батуми из Комсомольска-на-Амуре в сентябре 2022 года. © Личный архив

«Скупают по несколько квартир»

Риелтор Полина Шаблюк рассказывает, что по сравнению с прошлым годом ситуация на рынке недвижимости в Батуми кардинально поменялась. Продажи квартир выросли в разы. Россияне в основном берут жилье 1+1 (одна спальня и одна гостиная, совмещенная с кухней) в домах, которые уже сданы в эксплуатацию. Стоимость такой квартиры — от 45 тысяч евро и выше.

«Россияне не заинтересованы в том, чтобы покупать жилье на стадии строительства, потому что не знают, что будет завтра. Если говорить о Грузии в целом, то квадратные метры предпочитают брать в Тбилиси и Батуми. Для кого-то важно иметь недвижимость в столице, а для кого-то решающий фактор — близость к морю. Сложно сказать, где берут больше. Наверное, 50 на 50».

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

Риелтор Роман Беляев поделился своим видением ситуации. Среди его клиентов немало граждан РФ, которые покупают апартаменты с целью сдачи в аренду.

«Если пару лет назад аренда апартаментов стоила 200 лари (72 евро), то сейчас 1000 лари (363 евро). Можем ли мы говорить, что россияне покупают несколько квартир? Да, можем. Но берут не только россияне. Украинцы, казахи, арабы, турки тоже скупают. Сама недвижимость здесь подорожала процентов на 20. Это если мы говорим про строящиеся объекты. Сейчас средний чек в районе Нового бульвара — 45-50 тысяч долларов», — рассказывает риелтор.

Риелтор Роман Беляев. Среди его клиентов немало россиян, которые покупают в Батуми квартиры для сдачи в аренду. © R.Schil / RFI

Со слов Романа, нередки случаи, когда люди покупают квартиры и заезжают в еще строящиеся комплексы. Такой факт он объясняет местными причудами.

«В моей практике россияне берут разное жилье — однушки, двушки, студии. Виллы — в единичных случаях. Последние стоят в пределах 250 тысяч долларов. Здесь важно учитывать целевое назначение земельного участка. Иностранцы не могут приобрести дом, если земля сельскохозяйственного назначения. Вид на жительство дают, если берешь недвижимость на сумму от 100 тысяч долларов», — говорит Роман Беляев.

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

Он добавляет, что возобновленное авиасообщение РФ с Грузией увеличит и без того немалый спрос на недвижимость в Батуми в разы. К слову, по данным министерства юстиции Грузии, за 2022 год россиянами в Грузии были куплены шесть тысяч квартир. Еще 2187 квартир граждане России приобрели в первом квартале 2023 года.

«Первое время русские девочки побаивались к украинским ходить»

Роман Беляев отмечает, что россияне заняли так называемую «кофейную» нишу. А еще они открывают бары, обменники, коворкинги, салоны красоты.

«В косметологии работают как украинцы, так и россияне. Первое время русские девочки побаивались к украинским ходить. А вообще эта сфера здесь только зарождается. Многих материалов нет еще, люди жалуются на отсутствие маркетплейсов. Если в целом говорить о работе, то ее нужно привозить с собой или создавать здесь», — заключил Роман.

На вопрос, есть ли еще сферы, которые не заняты релокантами, один из собеседников ответил: «Я знаю, что мои знакомые пытались запустить в Батуми производство интим-игрушек, так вот грузины им почему-то не разрешили».

Батуми (весна 2023 года). © R.Schil / RFI

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