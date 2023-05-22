Никол Пашинян не исключил прекращения членства Армении в ОДКБ

Армения-ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 22 мая, заявил, что не исключает прекращения членства своей страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) — военном альянсе во главе с РФ.

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«Не исключаю, что Армения может принять решение относительно-де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышло из Армении», — сказал Никол Пашинян на пресс-конференции (цитата по агентству «Новости-Армения»).

Премьер-министр Армении также сказал, что членство страны в ОДКБ создает для Еревана проблемы с закупкой военной техники из других стран. С таким заявлением он выступил за три дня до запланированных в Москве армяно-азербайджанских переговоров при участии Владимира Путина.

Ранее Армении критиковали Москву в недостаточной поддержке в конфликте с Азербайджаном. Реакция России и ОДКБ на сентябрьскую кровопролитную эскалацию уже вызвала разочарование в Армении, не дождавшейся помощи от своих союзников. В конце декабря 2022 года на фоне продолжающейся блокировки единственной дороги между Армений и Нагорным Карабахом Никол Пашинян заявил президенту РФ Владимиру Путину о провале миссии российских миротворцев.

В Кремле тем временем заявили, что намерены продолжать диалог с Ереваном о дальнейшем совместном участии в ОДКБ. «Это организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях. И организация, которая имеет свой потенциал к дальнейшему развитию», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Никол Пашинян в понедельник также высказался по вопросу взаимного признания с Азербайджаном, отметив, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана на площади в 86,6 тысячи квадратных километров, включающей Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении сказал, что переговоры о гарантиях безопасности и прав армянского населения в Нагорном Карабахе должны обсуждаться в формате переговоров Баку — Степанакерт, и подчеркнул важность создания международных гарантий этих переговоров.

На вопрос о том, признает ли правительство Армении Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил, что «все правительства Армении признали территориальную целостность Азербайджана».

Ереван и Баку продолжают переговоры вокруг соглашения о мире. В воскресенье, 14 мая, переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялись в Брюсселе.

25 мая встреча Пашиняна и Алиева запланирована в Москве. Никол Пашинян подчеркнул, что задача Еревана — как можно скорее довести до окончания переговоры и подписать мирное соглашение. При это он сказал, что не считает реалистичным подписание мирного договора в Москве 25 мая.

С 11 мая Армения и Азербайджан заявляли об очередном военном обострении на границе двух стран и неоднократных обстрелах. Обе стороны сообщали о погибших и раненых военнослужащих.

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