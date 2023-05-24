«Этот сценарий для нас исключен»: глава МИД непризнанного Нагорного Карабаха о возвращении под власть Азербайджана

интервью

Ереван – 25 мая главы Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев проведут очередные переговоры. В этот раз встреча пройдет в Москве при посредничестве Владимира Путина. За два дня до поездки в Россию премьер-министр Армении рассказал на пресс-конференции о том, что Армения готова признать Азербайджан в границах советского времени, с учетом Нагорного Карабаха. Это заявление Пашиняна вызвала резкую критику как со стороны оппозиции в Ереване, так и со стороны властей непризнанной НКР. Национальное собрание Нагорного Карабаха в ночь на 22 мая провело экстренное заседание для обсуждения позиции властей Армении. Об опасениях жителей Карабаха в связи с активизировавшимися мирными переговорами между Ереваном и Баку, Специальный корреспондент RFI в Ереване поговорил с министром иностранных дел непризнанной НКР Сергеем Газаряном.

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RFI: Как вы прокомментируете заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности Армении признать Нагорный Карабах азербайджанским?

Сергей Газарян: Ночью было созвано внеочередное заседание Национального собрания Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — RFI). И наши политические силы, представленные в парламенте, выразили коллективную точку зрения о недопустимости и крайней опасности подобного рода заявлений. Народ Арцаха свое волеизъявление осуществил в полном соответствии с действующим на тот момент законодательством Советского Союза и в соответствии с требованием международного права (имеется в виду референдум 10 декабря 1991 года о независимости Нагорно-Карабахской Республики, 99% участников которого поддержали независимость. Азербайджанское население референдум бойкотировало — RFI). И ничего общего Республика Арцах с территориальной целостностью Азербайджана не имеет. Все утверждения, которые идут в разрез с этой логикой, мало того, что крайне отрицательно влияют на перспективу взаимоприемлемого урегулирования, еще и развязывают руки Азербайджану для продолжения этой политики этнической чистки.

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Пашинян при этом настаивает, что в этих словах нет ничего нового и все предыдущие правительства Армении признавали Карабах азербайджанским. Разве он не прав? Ереван ведь никогда не признавал независимость Нагорного Карабаха?

Официальная позиция властей Республики Армения по признанию республики Арцах заключалось в следующем: поскольку идут переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, одностороннее признание повредит этому процессу. И к вопросу признания должны подойти с таких позиций, чтобы не только Армения была в качестве признающих, но и последовала череда признаний со стороны других государств. Республика Армения исходила из того, чтобы не навредить переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ. Поскольку там были представлены три ведущие державы — Франция, Россия и Соединенные Штаты — это было бы неуважительное отношение к тем усилиям, которые предпринимались со стороны посредников. Вот это и было ключевым фактором, по которому воздерживалась армянская сторона от полноценного признания. Независимость на официальном уровне не признавалось, но, скажем так, на разных других уровнях это признание по разным параметрам де-факто было. Я уже не говорю о том, что различные городские советы плюс парламенты выступали с подобными резолюциями, что необходимо признать независимость республики Арцах.

Какой реалистичный сценарий сейчас вы видите для Нагорного Карабаха, какой план у правительства республики с учетом этих переговоров Еревана и Баку?

Международное сообщество и, в первую очередь, страны-посредники Минской группы ОБСЕ должны проявить волю и, исходя из своего статуса (все ведущие державы являются членами Совета безопасности ООН), [принять меры] по недопущению этнических чисток, а также [способствовать] возобновлению переговорного процесса, в который Нагорно-Карабахская республика будет вовлечена в качестве полноправного участника. Они должны будут сосредоточиться на такой долгосрочный, достаточно сложный процесс поиска мира и, в первую очередь, на создание доверия. Должны быть созданы минимальные благоприятные условия, которые, в свою очередь, позволят обговаривать все другие вопросы политического характера. На международном сообществе лежит ответственность за то, что сейчас происходит. Поскольку долгое время они вели переговорный процесс, который, как показало время, Азербайджан использовал для того, чтобы, прикрываясь этим переговорным процессом, готовиться к войне.

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Сейчас, получается, последним гарантом безопасности остались российские миротворцы? Допускаете ли вы возможность, что к 2025 году их миссия не будет продлена? И что тогда дальше будет?

Будет так, как и было до этого. Ответственность лежит на международном сообществе. Если вдруг международное сообщество не предпримет какие-то шаги, это уже будет говорить о том, что в некоторой степени они становятся соучастниками всех этих противоправных преступных действий. Мы сегодня видим, что решение Международного суда ООН не выполняется Азербайджаном, это говорит об отсутствии действенных шагов со стороны членов Совета Безопасности ООН, которые могли бы призвать к порядку Азербайджан. Но, конечно, мы взвешиваем все возможные риски. Сегодня, присутствие российского миротворческого контингента на земле является одной из ключевых гарантий обеспечения физической безопасности наших граждан. Различные сценарии могут быть, с учетом того, что мы сейчас являемся свидетелями кризиса в современной системе международных отношений. И как этот кризис может отразиться на нашей ситуации, это уже время покажет.

Видите ли вы такое развитие событий, при котором жителям Нагорного Карабаха придется получить азербайджанские паспорта и отказаться от какого бы то ни было особого статуса?

Как я вам сказал, власти Арцаха руководствуются результатами того волеизъявления, которое было выражено народом [на референдуме 1991 года]. Все другие попытки противоречат этому коллективному волеизъявлению народа, интересам этого народа, интересам его руководителей. И мы, исходя из своей истории, прекрасно знаем, что силой навязывать какие-то решения не всегда является правильным. В Советском Союзе тоже произвольно брали и силой навязывали те или иные решения. Например, решение о передаче Нагорного Карабаха в состав Азербайджанской ССР было осуществлено 1921 году и казалось, что вопрос решен. Но ничего подобного. Даже спустя 70 лет, при первой же возможности, люди заявили о своих правах и последовало то, что последовало. Соответственно, если кому-то кажется, что угрозами, силой можно будет надавить и получить какое-то решение, это будет серьезным заблуждением, противоправным решением, не сулящим ничего хорошего на перспективу.

Но вообще этот сценарий есть?

Этот сценарий для нас исключен. Этот сценарий, я говорю, противоречит интересам граждан Нагорного Карабаха. Это желание Азербайджана, который пробует свою линию продвинуть. Но это ни в коем случае не приемлемо.

Как полгода блокады Лачинского коридора отразились на жизни Нагорного Карабаха?

Достаточно сложная ситуация, уже почти шесть месяцев наши соотечественники находятся в условиях блокады, без электричества, без газоснабжения. Закрытие единственной дороги повлияло на все сферы жизнедеятельности, начиная от образования, здравоохранения и все прочие сферы. Ощущается определенная проблема и с продовольствием, с товарами первой необходимости. При посредничестве российского миротворческого контингента и Красного Креста удавалось до 23 апреля (до момента установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре — RFI) в основном перевозить гуманитарную помощь, грузы с территории Армении в Карабах.

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После установки на мосту через реку Хакари контрольно-пропускного пункта с азербайджанской стороны логистические возможности еще уменьшились. И, соответственно, все это влияет. Стоит отдать должное всем нашим соотечественникам, которые, несмотря на все невзгоды, достойно преодолевают эти трудности. А так, в целом, речь идет о гуманитарном кризисе. Никак иначе эту ситуацию не назовешь, когда нарушаются как коллективные, так и индивидуальные права людей. Люди не имеют возможности выезжать для получения медицинских услуг за пределами республики. У нас было большое количество разделенных семей, когда люди по разные стороны этой блокады оказались.

Как сейчас этот КПП азербайджанский функционирует? Кого через него пропускают, а кого не пропускают?

С большим трудом, благодаря действиям миротворцев, удается вывозить из Арцаха в Армению очень ограниченное количество тяжелобольных людей, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, которую мы не можем оказать в Республике Арцах. То есть речь идет только о наших гражданах, у которых есть подобного рода проблемы. И то с большим трудом и весьма ограниченное количество. И есть те, кто не могут вернуться обратно. К нам сейчас практически каждый день женщина приходит. Она приехала по состоянию здоровья в Армению. И теперь не может вернуться. У нее ребенок один остался там. И очень много таких случаев.

Можете рассказать подробнее, сколько беженцев из Нагорного Карабаха сейчас находятся на территории Армении? Какая помощь им оказывается?

Когда Азербайджан развязал войну осенью 2020 года, на территории Армении в один момент находилось более 90 тысяч наших соотечественников. Но после заключения соглашения о прекращении огня 9 ноября 2020 года значительная часть наших граждан вернулась на родину. На территории Армении в основном остались наши вынужденные переселенцы из Гадрутского, Шушинского, Шаумянского районов. Их дома остались под контролем Вооруженных сил Азербайджана. То есть люди потеряли свое имущество, потеряли свои дома. А в республике Арцах в столь сжатые сроки с учетом огромного количества проблем невозможно было создать условия для возвращения наших граждан. Но государство серьезные усилия в этом направлении предпринимало по строительству домов, именно в целях возвращения своих граждан. На данный момент где-то около 20 тысяч наших граждан до сих пор находятся на территории Армении.

Власти Республики Арцах в меру своих возможностей оказывают им поддержку, но, к сожалению, из-за ситуации, связанной с блокадой, очень много сложностей возникает в этом плане. Сейчас более тысячи предприятия приостановили деятельность. Более шести тысяч людей потеряли источники доходов, работу и так далее. Серьезный ущерб понесла экономика Арцаха. В этих условиях очень сложно продолжаться оказывать поддержку нашим гражданам, которые в результате войны 2020 года вынуждены были переехать в Армению.

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