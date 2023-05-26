«Мир, чтобы дети не боялись»: что думают армяне на границе с Карабахом о переговорах между Ереваном и Баку

РЕПОРТАЖ

Корнидзор – В Москве 25 мая прошли очередные переговоры между лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. На встрече обсуждалось разблокирование транспортных коммуникаций. Оба лидера также заявляют о прогрессе по вопросу заключения мирного договора. Российские СМИ даже писали о возможном подписании трехсторонних документов. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев побывал в приграничном с Азербайджаном селе Корнидзор, через которое теперь проходит новая дорога в Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, и поговорил с местными жителями о том, как изменилась их жизнь после Второй Карабахской войны, и об их отношении к перспективе мирного договора.

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Новую дорогу из Армении в Нагорный Карабах начали строить после окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Согласно мирному соглашению, в течение трех лет Армения обязывалась передать Азербайджану контроль над старой дорогой, проходившей через населенные пункты Лачин, Сус и Забух. Азербайджан закончил строительство своего участка дороги еще в августе 2022 года. С армянской стороны дорожные работы продолжаются до сих пор. Вдоль дороги стоит строительная техника, а только что положенный горячий асфальт прилипает к колесам машины.

Впрочем, торопиться армянским рабочим пока некуда. Петляя по серпантину на спуске к реке, дорога упирается в закрытый шлагбаум армянских пограничников. За ним — блокпост российских миротворцев, а дальше, на мосту через реку Хакару — установленный в конце апреля азербайджанский КПП. В Армении установку этого КПП называют нарушением трехсторонних соглашений и продолжением блокады Нагорного Карабаха, начавшейся в декабре 2022 года, с появлением так называемых экологических активистов.

Проехать через КПП сейчас могут только машины российских миротворцев и представители «Красного креста», благодаря им армянское население Нагорного Карабаха получает продукты и медикаменты. Также «Красный крест» и миротворцы занимаются эвакуацией тяжелобольных пациентов на лечение в Армению. Против блокады протестуют как жители самого Нагорного Карабаха, так и активисты из Еревана. В конце мая представители общественной организации «Добровольческое движение» провели митинг против закрытия дороги. Колонна демонстрантов с флагами Армении и непризнанной НКР прошла до армянского пограничного поста и объявила о принятии декларации, «адресованной Азербайджану и миру» с требованием разблокировать дорогу.

Приграничный Корнидзор

«Да, приезжали тут из Еревана несколько дней назад, прошли с флагами и уехали», — рассказывают о митинге жители ближайшего к границе армянского села Корнидзор. Пограничным Корнидзор оказался совсем недавно — с ноября 2020 года, когда после Второй Карабахской войны Армения потеряла контроль над Лачинским районом, перешедшим под контроль Азербайджана. «Я вам сейчас покажу, — соглашается провести экскурсию корреспонденту RFI житель Корнидзора, 76-летний Гравик. — Вон то здание видишь? — показывает он в сторону отдаленных холмов. — Это их азербайджанская граница, а тут — на ближнем холме — это наши солдаты».

«Мир, чтобы дети не боялись»: что думают армяне на границе с Карабахом о переговорах между Ереваном и Баку.

Репортаж RFI ➡️➡️➡️https://t.co/SWG39FB2Kc

Житель Корнидзора Гравик показывает новую границу с Азербайджаном. pic.twitter.com/NfdyhDdhZ6 — RFI на русском (@RFI_Ru) May 26, 2023

«Сегодня 76 лет, как я тут живу — день рождения у меня сегодня, — рассказывает про себя Гравик. — Раньше наше село там внизу у реки находилось. А в 1960-х подняли вверх его. В советское время никто никому не мешал. Мы ездили к ним, они ездили сюда». С Гравиком мы встречаемся на деревенском кладбище, расположенном на самой окраине села, ближе всего к азербайджанским постам. «Приехал могилы почистить. Брат у меня тут похоронен, на войне погиб, родители тоже тут, — объясняет пожилой армянин. — Тут с трех сторон азербайджанцы. Короче говоря, мы окружены. Но они стоят, нам не мешают, ничего не делают. Там их постовой стоит, тут — наш».

Однако не все жители села так же спокойно относятся к соседству с азербайджанцами, как 76-летний Гравик. «Каждый день мы их наблюдаем. На кладбище идем — они перед глазами, всего несколько сотен метров, — говорит еще одна жительница Корнидзора, 57-летняя Аня. — Многие из-за этого даже перестали ходить на кладбище. Люди, которые не из деревни, а из других городов, и приезжают сюда на похороны или просто на могилу родственников, боятся, даже не задерживаются. А мы привыкли, стрельбы нет, живем нормально».

КамАЗы российских миротворцев в городе Горис. Армения, 26 мая 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Аня — из бакинских армян, из Азербайджана ее семья уехала после армянских погромов в Сумгаите в 1988 году. «Мне было 22 года. Я и училась там, и работала. На журналиста училась в Кировском университете (Бакинский государственный университет — RFI), но не закончила. После этого погрома в Сумгаите мы уехали в Армению. А в Корнидзор я переехала, когда замуж вышла, — рассказывает про себя Аня. — Училась я в русской школе, азербайджанский тоже знаю. Изучали азербайджанский язык в школе, и во дворе на азербайджанском тоже разговаривали в быту, в магазине. В Баку мы не разбирали нации — азербайджанцы, русские, грузины, евреи, армяне — у нас многонациональная страна была. Хорошо жили, работали, дружили, учились».

Память о войнах

В Корнидзоре тоже до последнего времени было спокойно. «Раньше, до войны, было весело, а сейчас просто живем, — с грустью разводит руками Аня.

— До последней этой войны?

— Да. Раньше спокойно было. Раньше с той стороны речки это все было под [нашим] контролем. Армяне там жили. А теперь, получается, стали приграничным селом. В целом, нормально живем. Но то, что мы потеряли территории после войны, конечно, повлияло на нашу деревню. Мы потеряли пастбища, потеряли некоторые земли посевные. А кроме того, мы потеряли покой, естественно. Еще вот сосед подсказывает (к нам подошел еще один житель села, не говорящий по-русски — RFI), что воды нет оросительной. Мы уже и рассаду посадили, а воды нет и не будет, наверное, в этом году. Потому что [власти] не работают, не очищают каналы, которые засыпаны песком. Но это уже никак не связано с войной. Поэтому теперь многие уезжают из деревни. Не знаю, из-за боязни или из-за чего… Ну и к тому же работы нет. Хотя в последнее время строительство дороги — это тоже работа».

Кладбище села Корнидзор, где похоронены погибшие в карабахских войнах. Армения, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

На новую дорогу до Лачинского коридора, которую все еще не до конца закатали асфальтом, у жителей Корнидзора были большие надежды. По первоначальному проекту она должна была пройти ближе к селу. Для этого местные жители собирали даже подписи и отправляли письма в различные ведомства в Ереван, в том числе и самому премьер-министру. Корнидзорцы рассчитывали, что с дорогой в их село придет новая жизнь — пограничный транспортный узел, торговля… Однако в конечном итоге проект строительства дороги в последний момент был изменен, и теперь она почти не затрагивает село. Да еще и стоит закрытая последние полгода.

Поэтому вместо приобретений от новой границы пока одни неприятности. «Пастбища были внизу, возле реки и возле этого моста (где сейчас стоит азербайджанский КПП — RFI). Сейчас там проходит граница, и люди боятся там пасти свою скотину. Естественно, это небезопасно. Случаи были. Слава богу, ничего серьезного не произошло, — говорит Аня.

— А какие случаи были?

— Был случай, когда отару овец угнали и не возвратили прошлым летом. Потом еще лошадь ускакала без возврата. Так что жизнь в деревне, естественно, не как раньше.

— Чем в вашей деревне вообще занимаются? Только сельское хозяйство?

— Скотину держат. Огородом занимаются. Земли вспахивают. Сейчас вот на [строительстве] дороги работают молодые, на границе служат.

— А большая деревня?

— У нас девять улиц, не маленькая. Раньше народу было много, а сейчас много пустых домов.

— После последней войны все разъехались?

— Ну и раньше были те, кто покупал дома в городах — в Ереване, в Горисе, — и переезжали. А сейчас тем более многие уже переезжают.

Все пострадали — и они, и мы. Я жила сама с азербайджанцами, они были хорошие соседи все.

При этом от боевых действий во время Второй Карабахской войны Корнидзор почти не пострадал. «Мы беспокоились, но война не дошла досюда. В 90-х [во время первой войны] даже нашу крышу снесло. Снаряд, „Град“, попал в наш дом. А в эту войну нас не трогали. Никаких жертв, никаких стрельб, ничего. Но наши ребята были, и сын мой до Джебраила дошел, — с гордостью рассказывает Аня. — Слава богу, без ранений. Они, когда были в машине, беспилотник начал их бомбить. Но водитель предупредил, и ребята все спрыгнули с кузова, разбежались. Наверное, 20 метров пробежали, и машина взорвалась. Не знаю, что с этим шофером сейчас, жив он или нет, водитель КамАЗа или КрАЗа, не помню. Он мне рассказал про этот случай, и даже это видео было, которое азербайджанцы снимали.

— И многие из вашего села воевали?

— Многие. У моей свекрови сын погиб, сосед по огороду. С той стороны мать одна осталась, и дочка сейчас ее содержит. У нас четыре жертвы были в деревне, один офицер. И раненых было много».

Житель села Корнидзор Гравик. Армения, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Овик Мирзоян — еще один житель Корнидзора и участник Карабахской войны, на кладбище приходит без опасений, близость азербайджанских позиций его не пугает.

«Я участвовал в первой войне, мне пуля в ногу попала, вот до сих пор шрам. Во время первой войны мы тут всё взяли, — Овик окидывает рукой соседние холмы. — Все, что видите до горизонта, — это все мы взяли. Там вот Сафьян село было, сейчас переселили жителей оттуда. Там — Кобра, а там дальше уже Джебраил. Сейчас там мины повсюду. Тогда мы все отвоевали, а теперь они. Потому что у них беспилотники были. Без них они бы ничего вообще не смогли сделать. Сейчас они везде тут вокруг нашего села».

Кажется, в селе нет ни одной семьи, не затронутой войной. У Розы, еще одной жительницы Корнидзора, также оба сына служили в армии Нагорного Карабаха. «Там служили, работали, а когда дорогу закрыли, они уже переехали сюда. Раньше, когда мы жили с азербайджанцами, хорошо было, а сейчас боимся. Ничего не меняется. Граница все ближе и ближе к нам теперь. Дети боятся, ночью ложимся спать одетыми, — признается пенсионерка Роза.

Лучше бороться, чем так просто раздавать земли. Мне не страшно, что будет, то будет

Также как и Аня, Роза родилась в Азербайджане. Ее семья из Мингечаура, папа — армянин, мама — русская. Сначала переехали в Россию, но потом Роза вышла замуж и перебралась на родину мужа в Корнидзор. «После первой войны здесь было безопасно, потому что граница отодвинулась. Но все поменялось два года назад после второй войны. И сейчас уже боимся здесь жить. У нас там [на окраине села] огород есть, тоже боимся на него ходить — азербайджанцы уже близко. Поэтому сажаем теперь только во дворе. Все люди боятся, но мы не уезжаем. Если мы все отсюда уйдем, тогда они [азербайджанцы] придут здесь жить». Правда, молодежь из села все-таки уезжает, признает Роза: «все в Россию уезжают, молодые там работают. Сейчас мой младший сын в России тоже работает. Здесь нет работы вообще».

Надежда на мир

В успех мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном в Корнидзоре мало кто верит, однако за встречами Алиева и Пашиняна все следят с большим вниманием.

«Что изменит мирный договор? Просто мы надеемся, что они не будут стрелять на границе и все. Но здесь в этом никто не уверен, — говорит Аня. — После подписания договора, вряд ли мир будет. Я в этом сомневаюсь, потому что вижу с их стороны такую агрессию, такое отношение к армянам… Враги есть враги, даже если подпишут мирный договор. Потому что их поколение с детства приучали, что армяне — это враги. Как это все сразу переменится? Будет по-прежнему. Я, естественно, хочу мира, но не верю, что это возможно. Да ведь мы и ничего не знаем о том, что они будут подписывать. У них какие-то претензии. Не знаю, чего они еще хотят? Нам этого не говорят».

Нет большой надежды у жителей приграничного Корнидзора и на российских миротворцев. «Я не вижу этих миротворцев русских, — отвечает Аня. — Мы только встречаемся на дороге. Здесь границу охраняют только местные армяне. Раньше наши деревенские ребята тоже охраняли. Мы каждую ночь выходили на посты. А потом солдаты приехали, и наши ушли».

Пережившая погромы и две войны бакинская армянка Аня считает, что нынешний премьер-министр Армении просто слишком слабый переговорщик в сравнении с президентом Азербайджана. «Пашиняна пугают, и он на все соглашается. А нам уже другие претензии предъявляют. Что хочет, то и делает [Алиев]. Он пугает нас войной. Я считаю, главное не сдаваться, — говорит женщина. — И сын мой тоже так считает. Когда в 20-м году война началась, ему накануне — у него 27 сентября день рождения — только 24 года исполнилось, и утром он уже сам пошел [записываться в добровольцы]. Лучше бороться, чем так просто раздавать земли. Я так считаю. Не знаю, страшно или не страшно. Мне не страшно, что будет, то будет».

Жительница села Корнидзор Роза и ее муж. Армения, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

76-летний Гравик тоже застал обе войны. «В первую войну нашу деревню на 60% разрушили. 30 мирных жителей у нас тут погибло. На каждой улице тут один-два дома только неповрежденными были». Новой войны, по его мнению, Корнидзор уже не выдержит. «Если они окружили тут нас уже со всех сторон, то что мы сделаем? — задается вопросом старик. К тому же, воевать уже скоро будет просто некому. — 50 домов пустых у нас тут стоит. 400 детей было в школе, а теперь 110–120 осталось. На нашей улице — 39 домов и только девять детей. Молодые уезжают, так как работы нет, ничего нет. А сейчас карабахцам помогают, а нашему селу никто не помогает».

Пенсионерка Роза тоже внимательно следит за новостями об армяно-азербайджанских переговорах. «Сегодня должны были быть переговоры, но не знаю, пока не видела новостей, что там сказали — хорошее или плохое.

— А что для вас хорошее?

— Ну, я хочу, чтобы мирно жили, чтобы заключили мир.

— А если они заключат мирный договор, но при этом признают Карабах азербайджанским?

— А уже признали азербайджанским. Теперь Степанакерт закрыт. Дороги тоже нет. И новая дорога закрыта, и старая дорога закрыта. Что будет, не знаем. Недавно из Еревана приезжали протестующие, на новую дорогу туда приехали, и ничего не получилось. Митинг прошел, посмотрели и уехали все.

— А до войны вы часто ездили в Карабах?

— Да, конечно, ездили в Степанакерт, родственники у нас там. Они тоже приезжали сюда. Теперь мы не можем туда поехать. Сейчас они пока там живут, а когда дорогу откроют, не знаю, переедут или нет. Так что только мир, чтобы дети не боялись, всегда смеялись, игрались.

— То есть, вы скорее поддерживаете Пашиняна?

— А что делать? Пашинян тут все-таки ни при чем. Уже 30 лет продавали эту землю. Пашинян, конечно, не враг всем нашим людям. Он хочет хорошего, но они не понимают. Ну, из-за этих, из-за пастбищ потерянных, получается, люди лишились своего. Они [азербайджанцы] тоже лишились. Все пострадали, и они, и мы. Они тоже люди неплохие были. Я жила сама с азербайджанцами, они были хорошие соседи все. Не знаю, почему так произошло».

Овик Мирзоян показывает могилу своего брата, погибшего в Первой Карабахской войне. Армения, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Участник Первой Карабахской Овик Мирзоян по поводу перспектив мирного договора настроен скептически: «Конечно, подпишут мир. Но кто его тут соблюдать будет? Подпишет, тогда вообще все надо будет отдавать, и Зангезур и все. За что тогда они тут все погибли, наши братья? Нельзя подписывать. Я не хочу, чтобы он подписывал».

Сейчас Овик в Корнидзоре уже не живет, а только приезжает навестить пожилых родителей. «Я в Каджаране живу, работаю там на руднике, а сюда приезжаю только раз в месяц, раз в два месяца, чтобы родителей проведать — мать, отец здесь — да на кладбище к брату заехать». Брат Овика погиб в Первой Карабахской в 1992 году. «Он танкистом был. 303 номер танка у него. Я видел, как его убили. 21 год ему был. Его именем детский сад тут назван, так я всегда, как приезжаю, покупаю ящик мороженого и привожу его детям в детский сад, раздаю им, чтобы помнили».

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