«Он предал наших сыновей»: родители погибших в Карабахе солдат спустя годы продолжают требовать ответа от власти

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Ереван – В Армении закончилось следствие по делу Гаяне Акопян, матери армянского солдата, погибшего во Второй Карабахской войне. Ее обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна. Соратники Акопян из числа родителей погибших военнослужащих заявляют о ее невиновности и проводят регулярные пикеты перед зданием правительства, обвиняя премьер-министра предательстве интересов Армении и памяти их детей. Специальный корреспондент RFI поговорил с участниками протестов.

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17 мая армянские СМИ сообщили о попытке похищения сына главы правительства Армении 23-летнего Ашота Пашиняна. В попытке похищения обвиняют Гаянэ Акопян, мать погибшего во время второй карабахской войны солдата. Акопян является членом общественной организации «Зов сыновей», созданной год назад родителями погибших на войне солдат. Движение не считает себя политической силой, однако главной целью провозглашает смену действующей власти.

Конфликт общественного движения «Зов сыновей» с действующей властью длится уже давно. В апреле 2023 года представители организации объявили о начале «активной фазы борьбы» за отставку правительства Никола Пашиняна, ответственного, по мнению участников движения, за поражение в войне. В мае прошлого года один из членов организации Гарик Галеян публично заявил об угрозе террора: «власти должны быть наказаны, иначе будет террор». При этом в движении подчеркивают, что это не угрозы, а констатация фактов.

«Зов сыновей» провозглашает борьбу с властью легальными методами. В частности, 21 сентября 2022 года, в день независимости Армении представители движения пытались не пустить на военный пантеон Ераблур в Ереване премьер-министра. «Мы не хотим, чтобы Пашинян приходил к нашим сыновьям. Он каждый год приезжает в этот день, показательно фотографируется, оставляет венок и через пять минут уезжает. И когда он пришел, мы говорим: „Не заходи. Ты убийца наших сыновей“», — рассказывает представительница движения Ануш Саакян. Однако акцию матерей разогнал спецназ, 37 человек были задержаны.

17 мая в Апелляционном суде Еревана проходило заседание по поводу незаконных задержаний на той сентябрьской акции. На выходе из здания суда матери погибших в 44-дневной войне встретили сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота и, как рассказывают сами участницы тех событий, пригласили его на разговор в машину. «Перед нами ходил сын Пашиняна, как будто хотел дразнить нас. И одна мать — Гаяне Акопян, у которой сын тоже погиб, позвала его поговорить, — пересказывает события того дня Ануш Саакян. — Говорит: „давай, пойдем, поговорим. Я хочу тебе показать наших детей, которых убил твой отец“. Он сел в машину, и они поехали в Ераблур».

По дороге на кладбище между Гаянэ Акопян, которая была за рулем автомобиля, и Ашотом Пашиняном произошел конфликт и Пашинян выпрыгнул из машины. По его словам, мать погибшего солдата неожиданно начала хаотично вести машину, а также угрожала ему смертью. После этого Пашинян написал заявление в полицию о попытке похищения. Суд арестовал Гаянэ Акопян на месяц на время проведения следственных действий. 30 мая адвокат женщины сообщил, что дело передано в суд. Если Акопян признают виновной, ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Сторонники Акопян считают преследование политически мотивированным. «Поскольку мы всегда говорим, что это он [Никол Пашинян] виноват, у него остался на нас зуб. Мы требуем, чтобы они отпустили Гаяне. Он сам открыл дверь, сам сел в машину — где здесь похищение?» — настаивает Ануш Саакян. «Если бы не личность Ашота Пашиняна, даже не было бы возбуждено уголовное дело», — заявил журналистам адвокат обвиняемой Овсеп Саргсян. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не станет призывать сына отказываться от жалобы.

Акция протеста родителей погибших на 44-дневной войне солдат перед Домом правительства Армении. Ереван, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Сторонники Гаяне Акопян объявили бессрочную акцию протеста перед Домом правительства Армении. «Я требую освобождения Гаянэ, она — политзаключенная, которую несправедливо арестовали, — говорит киноактер Самвел Асатрян. — Она — герой, мать героя. Ее сын пошел, погиб за нашу родину. И мы обязаны все, каждый человек обязан прийти и здесь стоять, требовать освобождения. Сегодня тут должен быть каждый уважающий себя армянин. Видимо, столько их осталось. Но они есть, они выйдут рано или поздно. Я надеюсь, что не будет поздно. Я надеюсь, что Азербайджан не дойдет до Еревана.

— Как вообще вы смотрите на политику нынешней власти?

— Ужасно, это конец. Это возмутительно до невозможности.

— Какая сейчас альтернатива этим мирным переговорам?

— Альтернатива — это только если Путин спасет нас, это единственный вариант остался. Я надеюсь только на Россию. Мы вообще ничего не можем».

У Ануш Саакян также, как и у арестованной Гаянэ Акопян, во время 44-дневной войны погиб сын — Эрик Егиазарян. В 2020-м он служил в армии срочником и, когда началась война, пошел на фронт добровольцем. За два месяца до гибели ему исполнилось 19 лет. «Мой сын прослужил в армии восемь месяцев, когда началась война. Он погиб 8 октября в Джебраиле. Он ничего не говорил про то, что там происходит, только говорил: “все хорошо. Не беспокойся”. А потом мы узнали, что ребят наших там просто отправили на убой».

В гибели своего сына Ануш винит нынешнее политическое и военное руководство Армении и, в первую очередь, Никола Пашиняна. «Они сделали так, чтобы отдать земли. Все убегали, оставляли солдат на местах, где те не знали территорию, где уже были азербайджанцы. И все земли отдали, и всех ребят погубили. Им там отрезали головы, руки, ноги. Виноват Пашинян, потому что ничего не сделал, чтобы остановить войну. Он 44 дня ждал, чтобы больше и больше убивали детей. Он предал нас, наших сыновей. А теперь говорит, что это не он, а бывшие президенты сдали», — говорит Саакян.

Ануш Саакян показывает фотографию своего сына, Эрика Егиазаряна, погибшего на 44-дневной войне. Ереван, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

«Она не террорист. Она мать героя, который на танке сражался несколько недель. Как может одна женщина взрослого парня 23-х лет похитить при камерах? — задается вопросом другой участник протестной акции Карен Маргарян. — И то, что родители сейчас собрались — это еще реакция на слова [Пашиняна], когда он сказал: „я мог бы так сделать, чтобы мы земли вернули, и погибших бы не было“».

В успех переговоров с Азербайджаном Маргарян не верит:

— Да какие переговоры? Что тот [Алиев] говорит, то этот [Пашинян] делает. Никаких переговоров мы не видим. Война закончилась, они договорились, и каждый день у них [азербайджанцев] новый аппетит открывается: „и это хотим, и это наше, это тоже наше…“. А до этого наши [армяне] жили и в Баку, и в Тбилиси, и в Кировабаде, который Гянджа сейчас. Это что, получается, все наше тогда? Мало ли, кто где жил. А этот человек [Пашинян] говорит, что Карабах их [азербайджанский], что он признает территориальную целостность Азербайджана. Он пришел на работу, через пару лет уйдет, другой придет и что еще скажет? Поэтому Карабах, как и Крым, мы отдали, а теперь должны вернуть.

— Как вернуть?

— По-честному. Пусть война будет. Этот уйдет, и мы вернем. Может, и не будет войны. А что сейчас не война? Они говорят „мирный договор“, а у нас каждую неделю несколько смертей. Как можно? Тогда же когда Гайане арестовали, в тот же день одного или двух парней ранили, еще одного убили. Каждые три-четыре дня у нас или погибший солдат, или раненый. По 10 метров то тут, то там им уступаем».

«То, что происходит сейчас в Армении, это все незаконно, — уверен еще один участник акции перед Домом правительства Борис. — В прошлом году Пашинян сказал следующее: 20 октября 2020 года он получил предложение остановить войну, но не остановил. И он тогда сказал следующие слова: “могли бы остановить войну. Получили бы ту же самую ситуацию, но без жертв”. Получается, что, если бы 20 октября они остановили войну, армянская сторона во главе с Пашиняном, мой сын был бы живой. Не только мой сын… На этой войне такие парни погибли, вы не представляете. Вы в Ераблуре были? Вы видели, какие там лица?».

Сын Бориса, 25-летний Геворг, получил смертельное ранение в городе Шуши в Нагорном Карабахе, всего за два дня до окончания войны. Взятие азербайджанцами Шуши стало переломным событием войны, на следующий день после которого было подписано соглашение о прекращении огня.

«Я родился в Армении, но девять лет прожил в Греции, и паспорт получил в Греции, — рассказывает про себя Борис. — Мои два сына тоже родились в Армении, служили тут в армии. Мой младший сын окончил Юридический факультет в Европейском университете в Ереване и собирался учиться в Греции в магистратуре. Когда началась война 20-го года, его в военкомат вызвали. На войне он получил тяжелое ранение, [это было] в Шуши 7 ноября, он был в коме, его привезли в Армению, но через девять дней он скончался».

Борис, отец погибшего на 44-дневной войне солдата Геворга, показывает фотографию своего сына. Ереван, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Продолжающиеся переговоры о мире с Азербайджаном Ануш Саакян считает предательством памяти погибших в последней войне солдат.

«Мы должны владеть землей, на которой кровь наших детей. А они все отдали. Теперь он говорит, что все эти земли наши, они — не наши, и мы должны их все отдать Азербайджану. Но если это были не наши земли, зачем нужно было за них отдавать жизни наших детей? Почему он [сразу] не остановил войну, если это не наши земли? Зачем столько длилась эта война?

— И что теперь делать? Отвоевывать обратно?

— Я не знаю, что будем делать. Но он должен. Он нам должен жизни наших сыновей. Если он не может ничего сделать, он не может руководить, зачем он остается? Зачем нам такой руководитель? Мне так больно. Я еще раз говорю, если это не наши земли, почему он не сказал сразу: „это не наше. Я отдаю земли для того, чтобы мальчики и солдаты не пострадали“».

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Спустя четыре дня после начала бессрочная протестная акция на площади Республики в Ереване прекратилась, так и не став массовой. В разные дни она собирала от нескольких десятков до нескольких сотен протестующих. Примерно столько же полицейских охраняли в эти дни Дом правительства. Однако представители движения «Зов сыновей» заявили, что «этим их борьба не завершается». Расследование по делу Гаянэ Акопян завершено и передано в суд. Дата судебного заседания пока не назначена.

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