На встрече в Кишиневе Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха

На пятисторонней встрече в Кишиневе с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейский совета была отмечена важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 2 июня. Следующие переговоры с участием Алиева и Пашиняна пройдут в Брюсселе 21 июля.

Реклама Читать далее

Как говорится в заявлении пресс-службы французского президента, «европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все взятые на себя обязательства, в частности как можно скорее освободить военнопленных. Они также отметили важность миссии наблюдателей Евросоюза во благо Армении». Отмечается, что «стороны также подчеркнули важность внедрения гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха».

На переговорах в Кишиневе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал воздерживаться от любой враждебной риторики и подчеркнул необходимость продолжить прилагать усилия для восстановления мира «во благо всех народов региона». Ильхам Алиев и Никол Пашинян, в свою очередь, в очередной раз подтвердили достигнутую в Праге 6 октября 2022 года приверженность Алма-Атинской декларации о признании границ.

Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества. Совместного заявления и подписания документов по итогам встречи не последовало. «У нас была возможность затронуть все темы […] Мы обсудили вопросы делимитации и мирного договора», — прокомментировал итоги переговоров Шарль Мишель. Новая встреча назначена на 21 июля в Брюсселе.

В Ереване заявили, что обсуждались вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а также пленными, пропавшими без вести и другими гуманитарными проблемами.

«Считаю кишиневскую дискуссию полезной», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Молдовы. В Баку итоги кишиневских переговоров не комментировали.

Тем временем, в Москве 2 июня началось заседание трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Группа должна обсудить вопросы пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, а также восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и автономной республикой Нахичевань. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера России Алексея Оверчука.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться