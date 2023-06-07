«В Шуши мы еще вернемся»: карабахские беженцы в Армении — о войне и переговорах между Ереваном и Баку

Нагорный Карабах

Армения – Азербайджан и Армения продолжают переговоры о мирном договоре, одним из пунктов которого должно стать взаимное признание территориальной целостности в советских границах, когда Нагорный Карабах являлся автономной областью в составе Азербайджана. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах азербайджанским вызвало резкую критику как в Армении, так и в самом Нагорном Карабахе. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев встретился в Ереване с семьей карабахских беженцев, которые во время войны 2020 года вынуждены были оставить свой дом в городе Шуша, перешедшем под контроль Азербайджана. Однако они верят, что еще смогут вернуться в Карабах.

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Учитель музыки Джульетта Арустамян и отставной военный Кероб Казарян сейчас живут в селе Баграмян под Ереваном. Они переехали туда в конце 2020 года, в разгар второй карабахской войны. До этого они жили в карабахском городе Шуша (арм. — Шуши), который в ноябре 2020-го был взят азербайджанской армией. При этом в Шуше Кероб и Джульетта тоже оказались в результате войны, после того, как в 1990-е годы город взяли под контроль карабахские армяне.

Кероб Казарян и Джульетта Арустамян © RFI / SERGEY DMITRIEV

О Советском Союзе

Кероб Казарян:

«Я родился и вырос именно в этой деревне [в селе Баграмян], окончил Ереванский политехнический институт, архитектурно-строительный факультет, работал в Средней Азии — меня отправили на три года в Туркменистан по распределению. Я там на восемь лет остался. Но когда здесь началось — Сумгаит, Баку, в Карабахе (этнические столкновения между армянами и азербайджанцами в конце 1980-х — RFI), оставаться в Туркменистане уже бессмысленно было, потому что каждый день чувствовал, что отношение меняется — там мусульманская страна, очень много азербайджанцев, все это влияло. И в 1990 году я уехал оттуда, хотя у меня уже квартира была. Все бросил и начал с нуля. За те деньги, за которые я там дом продал, здесь можно было спортивную форму только купить, „Адидас“ или какая там была».

Джульетта Арустамян:

«Я родилась в Азербайджане, в городе Мингечауре, но мои родители из Карабаха. Дедушку когда-то сослали как кулака, хотя у них даже коровы не было, в землянке жили. Позднее, когда папа подрос, как только он из армии демобилизовался, приехал в деревню, его в тот же день взяли и без суда и следствия сослали. Мама тогда с папиной сестрой пытались за ним поехать, как декабристки. Но им сказали: „он не вернется. Что вы себе будете жизнь портить?“. Так как в деревне никто не заступился, все боялись — семья врагов народа — они в деревню возвращаться уже не стали. А тогда Мингечаур только строился — там построили ГЭС и вокруг нее строили город, — и они поехали туда. Так там и обосновались постепенно.

Когда Сталин сдох, папу реабилитировали. За подписью Ворошилова у него было [решение о реабилитации], судимости не было у него. Он все это время [пока сидел в лагерях,] писал письма. После освобождения он вернулся к семье.

Мингечаур был интернациональным городом. Если я перечислю имена и фамилии моих одноклассников — из 24 человек три или четыре только азербайджанца было, все остальные — армяне, белорусы, украинцы, русские — все вперемешку. Очень много в Мингечауре было построено немецкими военнопленными. Я помню, что даже немецкое кладбище было. Нас никогда не воспитывали в ненависти к другим народам, но всегда говорили, чтобы мы были осторожней. Когда в 1988-м после „сумгаитских событий“ митинги антиармянские начались, то уже было небезопасно по городу передвигаться.

Я помню, когда с работы ехала в автобусе домой, понимала, что весь автобус меня „вычислил“, что я армянка — по глазам, по тому, как я выгляжу.

И я не знаю, как описать это состояние тревоги и опасности, когда вроде ничего конкретного не происходит.

В конце ноября 1988 года пришел папин знакомый милиционер, который в знак благодарности за хорошее наше отношение к нему предупредил, что Кировабад (советское название города Гянджа — RFI) уже полыхает, и что на следующий день будут погромы в Мингечауре. И он сказал: „вас никто защищать не будет. Уезжайте, пока есть возможность“. Мы в попыхах собрались. Папа, мама были в растерянности, я взяла пару теплых вещей, документы, и мы на своей легковушке выехали. Хотели ехать в Армению, но через Кировабад невозможно было проехать — там страшнейшие погромы были, и мы поехали в Карабах, у нас в там деревне бабушкин дом был.

Потом уже через соседей — у нас лезгины знакомые были — мы звонили, узнавали, что и как. Они говорили: „не беспокойтесь, у вас дома живут азербайджанцы, ничего не трогают“. К нам заселились азербайджанцы из Армении. И через месяц — тогда еще Советский Союз был — [власти] выделили колонну грузовиков с вооруженными солдатиками, и я, и папа поехали за вещами. У нас тогда все ценное уже унесли, но что-то осталось из мебели, наши книги, музыкальные инструменты. Очень быстро собрались люди во дворе, чтобы не пропустить нас. Но там была соседка-азербайджанка, которая [заступилась за нас], сказала: „где вы все были, когда они нам помогали в наши трудные дни? Оставьте, им и так ничего не осталось, пусть вывезут“. И мы вывезли то, что осталось».

Армянские солдаты на границе Азербайджана и Армении, 8 ноября 2020 г. AP

Первая карабахская война

Джульетта:

«[В Нагорном Карабахе] мы с сестрой устроились работать в Степанакерте, я там вышла замуж за бакинского беженца. Жилья у нас не было, мы в общежитии жили. А потом война началась, нас бомбили со всех сторон. Когда армию стали собирать, мой супруг пошел воевать, защищать ведь надо было. Хотя в своей жизни он даже муху выпускал, не убивал. А я тогда как раз беременная была. Когда мне уже надо было рожать, роддом весь как сито был. На всех высотах вокруг Степанакерта были маленькие деревушки азербайджанские и оттуда нас бомбили. И в здании министерства, в подвале, что-то типа роддома организовали, там холодрыга была. Благополучно родила я там девочку в этом подвале, и нас сразу выписали. А через день или два туда попал снаряд. Настолько ужасно бомбили, невозможно было, общежитие наше как спичечный коробок трясло во все стороны, когда бомбили. И я с малышкой поехала в деревню к родителям. Там потише все-таки было.

Через некоторое время была операция „Кольцо“ и из Шаумяновского района исход был (по данным „Мемориала“ и других источников, всего в ходе операции было депортировано 19 армянских сел населением около 10 тысяч человек — RFI) . Все эти люди шли через нашу деревню. Целый район.

Я никогда не забуду эти лица, эти обреченные лица, эти пустые взгляды людей.

У нас маленький дом, и 17 человек только через нас прошли, кто — без туфлей, кто — в грязи. Не знаю, сколько суток они шли по лесам, по каким-то тропам. А потом, когда уже азербайджанцы близко [к нашей деревне] подошли. А у нас в деревне что? Только пара охотничьих ружей против БТР и танков. Мы понимали, что деревню не смогут отстоять и что мы должны уйти. И тоже пришлось бежать.

Тогда мы с дочкой приехали в Армению. Супруг воевал, два раза он приехал, один раз — на побывку, второй — чтобы нас уже забрать, после того как Шуши освободили. Мы приехали, заселились в квартиру какую-то в Шуши. Пустая квартира была. Причем эта квартира была в недавно построенном здании, где никто до этого не жил. Был момент, когда Горбачев выделил какие-то деньги Карабаху, чтобы социальный уровень поднять, но Алиев распределил эти деньги между азербайджанскими населенными пунктами, и в Шуше были построены эти новые дома.

В январе 1994 года мой супруг погиб на войне. Под конец совсем. Мы одни остались с дочкой. Постепенно обживались. Очень тяжело я привыкала к Шуше. Я родилась и выросла в очень жарком климате, а там все время туман, прохладно, очень дождливо. Бывает так, что идешь через облако, дождя вроде нет, но ты мокрая и зонтик не помогает. Но постепенно все это становится родным, адаптируешься, появляется круг близких друзей, работа. Я на гитаре играю, пою, у меня был клуб авторской песни, куча учеников. Через семь лет после того как супруга моего не стало, мы с Керобом познакомились. Он один воспитывал сына. Постепенно завязались отношения, верилось, что будем строить новую жизнь».

Кероб

Во время Первой Карабахской войны Кероб пошел на фронт добровольцем и так и остался служить в армии до самой пенсии. Про войну он рассказывает по-военному сухо: «в Карабах я попал уже в 1992 году, в апреле, перед Шушинской операцией, которая началась в мае того года. После этого я остался там, служил, было ранение, долго лечился, потом опять на службу вернулся и до пенсии служил. Сейчас — подполковник в отставке, пенсионер. До 2020 года мы жили в Шуше с семьей. Дочка закончила университет, там работала врачом, сын в армии служил контрактником».

Пострадавший во время второй карабахской войны собор Святого Христа Всеспасителя в Шуше. 29 октября 2020 г. AP

Вторая карабахская война

Джульетта:

«Когда [вторая] война началась, сын был на службе. Дочка, хотя была в отпуске, сразу села на такси и вернулась, потому что она — врач, сказала: „я должна быть там“. Мы сами 26 [сентября] вернулись из Еревана, я там бизнес-школу прошла, собиралась открывать прокат вечерних нарядов. И 100 платьев я привезла 26 сентября вечером в Шуши — вечерние платья, свадебные наряды. А утром [27 сентября] все началось. Я мужа разбудила, говорю: „кажется, бомбят“, а он: „да не может быть“. И пока он это говорит, уже сам понял, что да, бомбят, и очень близко. Мы очень быстро собрали тревожный чемоданчик, воду, что-то покушать, и спустились вниз.

Подвалы были не готовы, а у меня авторский клуб свой, и мне наконец-то [перед войной] комнату дали в министерстве, без окон, без дверей, когда-то конюшня была. Пару дней мы провели там. Внук все время плакал, боялся. Эти чертовы беспилотники летали. И там еще ПВО очень близко было, так громко было слышно. Помню, я залезла под стол с мыслью, что если прямое попадание будет, чтобы меня по стенкам не отскребали, а чтобы хотя бы похоронить можно было.

После того как бомба попала в Дом культуры, и очень много погибших было, стало понятно, что там, где мы прячемся, нас ничего не спасет.

И мы перебрались в подвал к соседям. Постепенно навели немножко порядок, я организовала [дежурство] на кухне, чтобы не было такого, что все сидят, а кто-то один все делает, моет, готовит... Мы из дома принесли телевизор, чайник, всякие большие кастрюли. Гитара у меня там была, пели — там ученик мой еще был. На эти темы обычно никто не говорит, но когда бомбят, все хотят в туалет в этот момент со страха, а туалетов-то не было. Нам надо было через улицу бежать на четвертый этаж — все трясется, звенит… А еще несколько раз в день мы ходили домой, чтобы кошек покормить.

Когда уже больницу разбомбили, и все время беспилотники летали, все в дырах было, и уже вообще негде было ни больных держать, ничего, то я дочку уговаривать стала: „ты как врач все равно здесь уже не можешь помогать, зачем тут оставаться? Столько страхов…“ Потом Кероба уговаривала. Уже ближе к вечеру 20 октября он говорит, если едем, то едем сейчас. И мы из дома почти ничего не взяли, взяли только документы (и то не все) и кошек наших».

Кероб:

«[В войне 2020 года] я не мог участвовать, потому что у меня и диабет, и инфаркты — в армии и на [первой] войне много чего заработал. Я невестку и внуков перевез [в Армению], потому что невозможно было, когда в первые дни началась бомбежка, некуда было деваться. Мы на четвертом этаже жили и когда бомбежка началась, некуда было идти: подвалы грязные, там вода, ни стульев, ничего. Мы сами там оставались до 20 октября, но потом я почувствовал, что сегодня или завтра фронт будет уже около нас. Мы сели на машину, с дочерью и двумя кошками, с сыном попрощались и поехали. А сын остался, приехал только в конце января».

В Баграмяне Казарян как отставной военный получил жилье. «Это бывшая амбулатория, — рассказывает Кероб. — После того как все теряешь, и политика такая, что не понимаешь, что будет завтра, то очень трудно решиться [обустраивать новую жизнь]. Но мы постепенно приводим в порядок. На Новый год у меня традиция есть: каждое 2 января, чтобы там ни было, я варю хаш (армянский суп — RFI) и приглашаю друзей, родственников. Когда мы [в Армению из Карабаха] приехали, у нас же ничего не было, не из чего было пить, не из чего было есть. И тогда я всем позвонил и сказал: „каждый приходит со своей посудой“. И каждый тогда не только чашку и ложку принес, а принесли кто что мог — чайные и кофейные чашки, всю посуду, эти два дивана тоже наши друзья подарили. В общем, так дом и собрали».

Медицинские работники в больнице Степанакерта во время обстрела азербайджанской артиллерии. Нагорный Карабах, 28 октября 2020 г. AP

О будущем

Джульетта Арустамян:

«Мы остаемся при мнении, что мы не проиграли. Мы могли бы воевать дальше. Тем более что уже низменность отдали, а в горах можно было бы долгие годы [воевать]. Когда [Пашинян] подписал эту злосчастную бумажку (трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий — RFI), этот день, наверное, самый тяжелый был. Этот день был хуже, чем когда мы под бомбежками там были. [Тот день] я хорошо помню. Никому в голову не приходило, что могут сдать город. Были люди, которые из Мартакертского района перевезли все в Шуши, считая, что здесь — как крепость, точно безопасно, хотя, да, бомбят, могут попасть, но город не сдадут.

Я не понимаю, чего так спешат что-то подписывать. С Курилами не разобрались, куча стран есть, в которых есть конфликты и ничего не подписано, но мирно живут. А потом мне интересно, кто-то верит, что если мы, допустим, подпишем, отдадим Карабах, то на этом все закончится? Азербайджан и сейчас говорит, что и Сюник, и Севан, и Ереван — это „все мое“. О каком мире может идти речь? С кем, если Азербайджан ничего не выполняет из того, что он сам же подписывает?

Я жила вне своей культуры, я в училище музыкальное поступила и только тогда в первый раз Комитаса услышала.

Немыслимо, чтобы Карабах был в составе Азербайджана. Они же не успокоятся, они завтра будут закрывать армянские классы, будут заставлять [карабахские] паспорта сдавать, послезавтра скажут, что азербайджанский язык обязательный. Это тоже геноцид. Они будут создавать такие условия, чтобы люди вынужденно выезжали, как это уже было в Нахичевани. Просто карабахцы там не смогут остаться, если это будет подписано.

Я хочу быть армянкой, мне важна моя культура. Я жила вне своей культуры, я в училище музыкальное поступила и только тогда в первый раз Комитаса услышала. Во мне каждая клетка откликнулась на эту музыку. Я не имела возможности слышать эту музыку, живя в Азербайджане. Для меня важно, чтобы мой внук говорил по-армянски, чтобы он рос в армянской культуре, чтобы он знал истинную историю. Я хочу [ему] колыбельную на армянском петь».

Модель собора Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в Шуше внутри самого собора, пострадавшего во время второй карабахской войны. Нагорный Карабах, октябрь 2020 г. AP

Кероб Казарян:

«30 лет, когда Армения находилась в блокаде, мы жили в этих условиях, всем пожертвовали ради Карабаха. Я личной жизнью не жил, все время в окопах, в горах, и все прахом. А он взял и ночью подписал и никого не спросил. Может, я уже и не вернусь в Шуши, может, я больше не увижу, потому что у меня уже два инфаркта было. Но этот вопрос так не решится. Придут еще наши внуки и правнуки, и когда придет время… Никто, конечно, нам это не даст на блюдечке. В 1988 году про Карабах тоже никто ничего не знал. И вдруг — раз и вспыхнуло. То же самое потом будет. Все равно это останется. Хочешь не хочешь, эта земля Богом нам дана.

Армению в 1920 году наказали. У Армении была тогда территория около 90 тысяч или 70 тысяч квадратных километров, туда входила и Нахичевань, и Карабах, и гора Арарат, и Ахалкалаки. И когда русские пришли, как наказание Армении Ахалкалаки отдали грузинам, Арарат поменяли на Батуми, Карабах отдали Азербайджану, Армении оставили такие границы, что Армения в этих границах не может существовать, просто физически не может существовать.

Что делать? Во-первых, надо избавиться от российского присутствия в Армении. Когда России нет, здесь случается что-то хорошее. Это было в 1917 году, когда Россия ушла. После геноцида мы смогли и государство создать, и о границах договориться. Как русские пришли обратно — все, ничего не стало. Тоже самое и в 1990-х годах, когда Союз развалился, Россия ушла, мы опять стали победителями, без армии, без ничего — с ружьями. Россия вернулась — опять то же самое. Мы России не нужны. И дело не в русском народе, а в русской политике, во власти. Это имперское государство, у него имперское мышление. Ничего не поделаешь. То же самое сейчас творится в Украине. Самое большое государство, все там есть: нефть, газ, золото, лес… Но там же люди живут в грязи! Сделайте так, чтобы люди захотели к вам присоединиться, а не под дулом пистолета! Вот это мышление мешает России развиваться.

Как евреи говорили две тысячи лет „следующая встреча в Иерусалиме“, так и мы будем говорить „следующая встреча в Шуши“.

Армения, наверное, единственная в мире страна, где официально находится спецслужба другого государства. ФСБ у нас официально находится в Армении (на основании межгосударственного договора между РФ и Арменией, заключенного в 1992 году в Армении работает Пограничное управление ФСБ России — RFI). У нас в аэропорту стоит эфэсбэшник. Армения напичкана и официальными эфэсбэшниками, и всякими стукачами из бывшего КГБ. Их никто не раскрывал, никто люстрацию не проводил. У нас телевизор включаешь — и целый день все российские каналы: „Первый“, „Россия“, ТНТ… А это пропаганда. И когда с людьми говоришь, они говорят то, что слышат [по телевизору]. Народ как зомби.

Русские здесь все перекрыли, должны были что-то поставлять, не поставили. Пока из Москвы специалистов прислали [в 2020 году], война закончилась. Мы деньги заплатили России за оружие, а вооружения не дают. Пашинян сам это подтвердил. Плюс к этому мы купили у Индии, а им не разрешают привезти. Россия договаривается с Ираном, чтобы они не разрешили через их территорию провезти сюда оружие. Так что надо избавиться от российского присутствия — это раз. Надо искать и найти других союзников — это два. Просто надо обратиться к государствам, к ООН, что мы просим или требуем, чтобы там были международные силы.

Мы ассирийцев пережили, римлян пережили, Византию пережили, Турцию пережили и Россию переживем. И Азербайджан тоже переживем. Я верю и буду все делать, пока я жив, чтобы те, кто дальше после меня будет жить, чтобы они с этим жили. Как евреи говорили две тысячи лет „следующая встреча в Иерусалиме“, так и мы будем говорить „следующая встреча в Шуши“. И будем этого добиваться. 30 лет назад мы это сделали, взяли Шуши, а они ушли. Теперь они взяли. Так что жизнь — это синусоида — то мы вверху, то мы внизу. Мы еще вернемся. Как сможем, так и вернемся».

Жители Баку празднуют взятие города Шуша, 8 ноября 2020 г. AP

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