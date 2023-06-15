Начавший пропускать карабахцев КПП «Лачин» закрылся после обстрелов

В четверг, 15 июня, возле погранично-пропускного пункта «Лачин» на мосту Хакари на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка между военными двух стран. В Ереване обвинили военных Азербайджана в попытке установки азербайджанского флага на территории Армении. В Баку, в свою очередь, заявили о провокации со стороны армянских сил. Возобновившееся несколько дней назад движение транспорта и людей через Лачинский коридор было остановлено.

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Как утверждает Служба национальной безопасности Армении, утром 15 июня группа азербайджанских пограничников попыталась продвинуться в сторону моста Хакари с целью установки флага на территории Республики Армения. «В результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка водружения флага на территории Республики Армения», — говорится в заявлении Еревана.

Ранее Пограничная служба Азербайджана сообщила, что утром 15 июня в результате выстрелов, произведенных с территории Армении, был ранен азербайджанский пограничник на КПП «Лачин». По заявлению Баку, «ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений». В МИД Азербайджана произошедшее назвали «военной провокацией со стороны Армении».

В полдень азербайджанские пограничники заблокировали движение транспорта и людей на пограничном пункте через мост погранпункта «Лачин». Заблокированными, в частности оказались колонны российских миротворцев и машины «Красного Креста». Как пишет азербайджанское агентство «Туран», флаг Азербайджана все же был установлен на въезде на мост. Азербайджанская сторона не комментировала сообщения о блокировке движения и установке флага.

В конце апреля Азербайджан установил пограничный пост на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре, соединяющем непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. В Ереване считают, что установка азербайджанского КПП в Лачинском коридоре незаконна и прямо противоречит трехстороннему соглашению о прекращении огня от ноября 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией, согласно которому контроль за Лачинским коридором должны осуществлять российские миротворцы.

В Ереване, тем временем, регулярно сообщают о нарушениях со стороны Азербайджана права на проезд в Лачинском коридоре. По данным карабахских властей, азербайджанские пограничники не пропускают в сторону Нагорного Карабаха людей с армянской пропиской. «Во всех зафиксированных случаях, хотя граждане были зарегистрированы в Армении, они постоянно проживали в Арцахе (Нагорном Карабахе — RFI). Данные лица выехали на лечение в Республику Армения в условиях блокады и теперь, решив свои проблемы со здоровьем, не могут вернуться домой», — заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Уже 10 дней, как российские миротворцы начали регулярные перевозки через азербайджанский КПП на мосту Хакари. Желающие выехать на территорию Армении или, наоборот, вернуться в Нагорный Карабах должны записаться в список ожидания, рассказал представитель Центра сотрудничества с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Геворк Мирзоян. По его словам, многие семьи ждут возможности вернуться в Карабах уже полгода, их около 500 человек. В приоритетном порядке перевозятся те, кто срочно нуждаются в помощи, или члены разделенных семей.

По заявлению армянских властей, через азербайджанский КПП возможно проехать только на машинах российских миротворцев или в сопровождении «Красного Креста». Согласно специальному докладу омбудсмена Нагорного Карабаха, двустороннее перемещение людей по Лачинскому коридору сократилось в 198 раз. В Баку, тем временем, утверждают, что карабахские армяне, как «граждане Азербайджана» могут беспрепятственно проехать через КПП на личном транспорте, без посредничества миротворцев. В качестве доказательства публикуются видео, как люди без какого-либо сопровождения проходят через блокпост.

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