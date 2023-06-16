Ощущение дома: кто и почему из российских антивоенных эмигрантов выбирает Армению
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Армения стала одним из главных направлений для российских антивоенных эмигрантов. Туда можно приехать даже без загранпаспорта и, в отличие от соседней Грузии, у страны нет конфликта с Москвой. За последний год в Армению переехали десятки тысяч россиян — активисты и журналисты, художники и айтишники. Власти Армении отмечают влияние эмигрантов на рост ВВП, а местные жители замечают рост цен и дефицит на рынке жилья. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев поговорил в Ереване с российскими «релокантами» о специфике российской эмиграции в Армению.
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Более ста тысяч российских граждан в 2022 году переехали в Армению, рассказал в марте 2023 года в интервью российским «Ведомостям» министр экономики страны Ваан Керобян. «Чистая релокация за 2022 год — примерно 108 тысяч – 110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — уточнил он. Для трехмиллионной Армении — это 3,5% населения. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приток IT-специалистов из России положительно влияет на экономику страны. В октябре Центральный банк Армении пересмотрел прогноз роста ВВП, увеличив его с 1,6 до 13%. По словам министра экономики, «более трех процентных пунктов» от этого роста обеспечили российские «релоканты».
Армения привлекает россиян облегченным режимом въезда и пребывания. В отличие от популярной у российских антивоенных эмигрантов Грузии, для въезда в которую требуется загранпаспорт, в Армению можно попасть по внутреннему российскому паспорту. Россияне, как граждане государства-члена Евразийского экономического союза, могут оформить временную регистрацию и получить право на работу по упрощенной схеме.
В Ереване за последний год присутствие россиян стало очень заметным. На улицах, особенно в центре города, постоянно звучит русская речь, весь город увешан афишами на русском — концерты оппозиционных музыкантов и выступления стендап-комиков, кинопоказы, лекции, выставки. Причем, на русском не только реклама гастролей российских артистов, но и местные театры и музеи теперь дублируют свои вывески на русский.
«Возвращение домой» — выставка, объединившая художников из России и Украины
В конце мая весь город увешан афишами концерта запрещенной в России рок-группы «Ногу свело» и спектаклем изгнанной из МХТ имени Чехова семейной пары актеров Назарова и Васильевой. А на улице Пушкина, в самом центре Еревана — баннер художественной выставки «Возвращение домой», приглашающий заглянуть под арку дома номер 4, где располагается арт-квартал, созданный год назад армянскими художниками. «Возвращение домой» — это иммерсивный проект, где представлены работы более 30 художников из семи разных стран, — рассказывает куратор выставки Дарья Плаксиева. — Проект посвящен ощущению дома, уюта и возвращения в детство, в наши сложные турбулентные времена нам показалось, что это будет самым актуальным».
«Каждая комната представляет собой какое-то помещение дома или квартиры, — проводит экскурсию по выставке художник-постановщик Геля Поливка. — В "гостиной" мы собирались, чтобы смотреть кино, иногда вечерами тут включается инсталляция, на которой мы с друзьями поем песни про дом. "Кухня" — это такое живое место, которое заполняют либо мама, либо бабушка, там постоянно что-то готовится. Поэтому у нас тут все двигается. В "ванной" у нас интерактив-перформанс, где каждый человек мог написать письмо в прошлое — себе маленькому. Безумно трогательно читать эти письма, через которые просачивается одна фраза: "не бойся"».
Среди 30 художников, участвующих в выставке «Возвращение домой», есть как россияне, так и украинцы, что по нынешним меркам большая редкость. «Мы старались не делать упор на национальность, — объясняет Дарья. — Многих русских и многих украинцев объединяет ощущение утраченного спокойствия, утерянное ощущение дома. Мы не умоляем потерь людей, которые фактически чего-то лишились. Просто мы надеемся, что и психологические травмы, нанесенные нынешним временем, мы смогли чуть-чуть преодолеть вместе. К нам приходило много людей из разных стран — и украинцы, и русские... У них у всех дом и детство — это что-то общее и что-то очень трепетное, трогательное».
Огромная афиша «Возвращение домой», написанная по-русски, во многих других странах сейчас, вероятно, вызвала бы проблемы и вопросы у местных жителей. Однако в Ереване, по словам организаторов, она никого не смущает. «Я тоже боялась, что будут вопросы, что за „возвращение домой“? — Признается Дарья. — И, конечно, по-разному все относятся к релокантам. Но нам везет: мы редко сталкиваемся с вопросом „почему эта выставка так называется?“ Мы делали выставку, в первую очередь, тем, кто переехал, и неважно откуда. В Ереване очень много русскоязычных сейчас, и, в том числе, поэтому мы делали выставку здесь. И те местные, кто сюда приходит, все равно попадают в детские воспоминания — эта шторка из бус, или еще какие-то вещи — и у них вопросы отпадают. Мы с большим уважением и с большим интересом относимся к местным традициям и местной культуре. Нам было очень важно, чтобы в выставке участвовали местные художники и чтобы для них она несла свой смысл. И ребята, которые у нас рассказывают про выставку, все местные студенты-художники, которые работают здесь, некоторые из них сами участвуют в нашей выставке».
Релоканты — это что-то современное, более сознательный выбор, не настолько вынужденный во многих случаях
Искусствовед и куратор выставок Дарья переехала в Ереван в октябре 2022-го
Россияне открывают в Ереване бары и кафе, концертные площадки и магазины. Как пишет российское издание РБК со ссылкой на министерство экономики Армении, с февраля по август 2022 года россияне зарегистрировали в стране более 2,7 тысяч компаний. По данным Миграционной службы Армении, с начала 2022 года и до конца октября 4230 граждан России обратились за получением вида на жительство. Основанием для ВНЖ может быть работа или учеба, инвестиции в армянскую экономику, а также воссоединение семьи или армянское происхождение. Без ВНЖ жить в Армении тоже можно, но каждые полгода придется выезжать на так называемый «виза-ран».
Искусствовед и куратор Дарья Плаксиева переехала в Армению из Санкт-Петербурга в октябре 2022-го. «Я переехала, потому что потеряла чувство безопасности. Время такое турбулентное, это был самый конец октября. Я собрала чемодан, и через неделю улетела. Я поняла, что хочу работать, жить полной жизнью. А в Петербурге, по моим собственным ощущениям, мне стало трудно это делать. Наступило время, что каждый день кто-то звонит и спрашивает, как и куда легче уехать. И когда выходишь из дома и знаешь, что в этом дворе было пять парадных, в которые можешь прийти на чай или просто быстренько забежать в гости, а теперь идешь — и город пустой. Вот это ощущение опустевшего города, который все равно остается родным, любимым и в котором ты вырос и многое сделал, и он тебе многое дал. Но людей нет. То есть они вроде как есть, но ты их не знаешь. А все, кого ты знаешь, потихоньку расползаются. И я в какой-то момент поняла, что вот мой Рубикон. Хотя я очень благодарна ребятам, которые продолжают жить в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в других городах, с которыми мы сотрудничаем, которые подкидывают идеи и [которые позволяют] сохранять связь с домом».
На протяжении всего разговора Дарья называет себя «релокантом», как будто принципиально избегая слова «эмиграция». «Честно говоря, это не то, чтобы умышленно происходит, — объясняет Дарья. — Эмиграция… как будто это более громкое слово просто, эмиграция для меня связана с волной начала ХХ века, „философский пароход“ и все такое. А „релоканты“ — это что-то современное, это такой более сознательный выбор, не настолько вынужденный во многих случаях. И хочется верить в то, что однажды все мы сможем жить там, где мы хотели бы жить всегда».
Как и эмигранты начала ХХ века Дарья скучает по России, однако, в отличие от тех эмигрантов, большинство современных российских «релокантов» Армении имеют возможность возвращаться на родину. «Я собрала вещи и в никуда уехала в Ереван, — вспоминает девушка. — „В никуда“ — в смысле того, что я не знала даже, где буду жить. Но очень быстро все сложилось. Сейчас полечу домой [в Санкт-Петербург], но, скорее всего, на время, потому что здесь у нас тоже уже есть планы. Я всегда думала, что очень люблю Петербург, много всего с ним связано. Наверное, я бы вернулась, но что должно для этого произойти, я сейчас даже сказать не могу. И здесь уже тоже есть планы на будущее».
Очень хорошие времена для Армении, так много приехало разных созидателей из России
Московский армянин Коля в Ереван переехал семь лет назад
Помимо обычных россиян за последнее время в Армению усилился поток армян-репатриантов из диаспоры. По данным «Радио свобода», за 2022 год было подано более 25 тысяч заявлений о приеме в гражданство Армении на основании происхождения — это рекорд за весь период независимости с 1991 года. Большинство этих заявлений подали российские армяне, многие из них родились в России и даже не говорят по-армянски.
«Я чистокровный армянин, но при этом россиянин — у меня российский паспорт, я родился и вырос в Москве, — рассказывает про себя 25-летний ереванец Коля. Он переехал в Армению семь лет назад. — Мне тогда было 18 лет, и мой переезд скорее был связан с выбором образования — здесь я поступил в Ереванский медицинский университет. [До переезда] я каждое лето здесь проводил, но считаю себя москвичом. Для кого-то — это клеймо, а для кого-то — радость. Для меня скорее второе, чем первое. Я очень люблю Москву, весь мой круг общения до сих пор там, все это время общаюсь с моими друзьями из Москвы. Этот переезд для меня — это до сих пор не просто, несмотря на то, что я идеально говорю на армянском, у меня нет акцента. Но все равно сложно. Поэтому я понимаю ребят, их сложности».
А арт-квартале на Пушкина, 4 Коля подрабатывает диджеем, на выставке «Возвращение домой» подружился с переехавшими из России художниками. «Очень хорошие времена для Армении, так много приехало культуры и разных созидателей из России, — считает Коля. — Переехали, конечно, и рестораны, и сфера услуг, экономика очень хорошо развивается. Я здесь очень много с кем познакомился. Наша страна была самая мононациональная на территории Советского Союза. Здесь был всего 1% не-армян. Но хорошо, что наша культура разбавилась, национализма армянского стало гораздо меньше. И с этим во многом связан и успех этой выставки, и многих других разных выставок, которые в городе сейчас проводятся, и успех той же самой сферы услуг, и клубы — я как диджей говорю — просто невозможный рост за последние два года, это очень круто».
При этом Коля не отрицает, что его восторг, возможно, разделяют в Армении далеко не все. И рост цен в магазинах, и доступность жилья для многих местных стали большой проблемой. «Очевидно, что мне очень приятно, что Москва сюда переезжает, — признает молодой человек. — На счет того, что здесь цены выросли… Конечно, моя позиция субъективна, у меня никогда не было проблемы, что мне нужно платить за квартиру, а если не заплачу, то меня выселят с семьей и детьми. Может быть, у кого-то такая проблема сейчас есть. Уверен, что у многих есть. Однако сваливать это на приезжих… Многие у нас, например, повыгоняли даже своих родственников из квартир, чтобы сдать дороже русским во время мобилизации. Это была совершенно нормальная практика. На это было грустно смотреть. Но, с другой стороны, если вспомнить, какие машины тут ездили еще два года назад, то очевидно, что многие люди стали богаче».
Также Коля не видит проблемы в вывесках на русском языке, которые заполнили весь центр Еревана. «Можно смотреть на это, как на колониальную политику приезжих, которые, грубо говоря, уехали от своего режима и продолжают здесь, по сути, ту же политику насаждения русского языка. И многим за это обидно. И многие даже говорят: "хорошо, что люди перестали говорить на русском языке". Но я думаю, если все равно 80% людей понимает, то это просто практично. Было бы классно, если бы еще и писали на армянском, но, скорее всего, это просто невыгодно».
Если есть „уголовка“ в России, то нежелательно находиться в Армении
Ольга правозащитница из Санкт-Петербурга в Ереване с ноября 2022 года
Открытость беженцам — это часть национального мифа и самосознания, рассказывают сами про себя армяне. «Для Армении миграция — это норма. Когда в Сирии была война, сюда приехали сирийские армяне, сюда приезжают армяне из диаспоры, — подтверждает переехавшая полгода назад в Ереван россиянка Ольга. До Армении она прожила полгода в Грузии и теперь сравнивает свой опыт в Ереване с жизнью в Тбилиси. — Грузия более замкнутая в себе страна — грузинская культура, кухня... А армянская еда и культура впитывают все вокруг, и музыка — этот их рабис классический, он такой же, как иранский, музыка одна и та же. И поэтому здесь нет такого варения в собственном соку как в Грузии и культивации этого. Есть культивация армянства, но просто армянство в себя впитало столько всего, что здесь очень просто относятся к тому, откуда ты приехал».
Ольга — активистка и правозащитница, до войны она жила в Санкт-Петербурге. Сейчас продолжает удаленно работать в российском правозащитном проекте, помогающем солдатам и призывникам. «Мы делаем так, чтобы они могли защитить свое право отказа от военной службы», — рассказывает девушка. Многие политические активисты, журналисты и правозащитники, оказавшиеся после начала войны в вынужденной эмиграции, не рассматривали Армению, потому что считали ее слишком зависимой от Москвы и российских силовиков. «С одной стороны, здесь, действительно, работает ФСБ, — признает Ольга. — С другой стороны, за год не было ни одного случая выдачи человека [властям России]. И не было такого, чтобы не впускали в Армению [в отличие от Грузии]. Однако влияние есть. И есть аресты».
28 февраля в аэропорту «Звартноц» был задержан 31-летний гражданин России Никита Каменский, прилетевший рейсом Стамбул-Ереван. В России его обвиняют в создании антивоенных граффити. Позже мужчина был отпущен. 9 апреля в Ереване задержали 23-летнего россиянина Юрия Т., который был объявлен российскими правоохранительными органами в розыск по обвинению в дезертирстве. 3 мая полиция Армении задержала в Ереване 17-летнего российского подростка Ярослава Иноземцева из Волгоградской области, которого на родине обвинили в подготовке нападения на школу. 25 мая суд в Армении начал рассматривать дело об экстрадиции в Россию чеченца Салмана Мукаева, который подвергся пыткам в Чечне. Рассмотрение дела отложили для сбора дополнительных сведений со стороны защиты.
«Сейчас всю весну кого-то арестовывали, потому что у Армении есть соглашение с Россией на сотрудничество в уголовных делах, однако пока не было прецедентов в выдаче, — считает правозащитница. — То есть если есть „уголовка“ в России, то, в принципе, нежелательно находиться в Армении. У меня нет никакой „уголовки“, и я думаю, что она не появится, потому что я уехала, и там уже всем плевать [на меня]».
Если известные оппозиционеры, правозащитники и журналисты в основном уезжают по гуманитарным визам в Европу, то в Армении часто остаются люди, считающие себя «далекими от политики». «Очень много переехало представителей художественного сообщества, киношники, театральные [деятели]. Много людей, которые работают в медиа, разные продакт-менеджеры и маркетологи. Айтишники пооткрывали тут офисы своих компаний. Такой разношерстный сегмент, есть побогаче, есть победнее, — описывает Ольга социальный портрет российских эмигрантов Еревана. — Много приехало тех, у кого нет загранпаспорта, нет возможности сделать визу в Европу. Также приехали просто гопники, которые бежали от армии. И хорошо, конечно, что они сбежали».
Армяне относятся к приехавшим «с пониманием, поддерживают, очень чувствуется эта теплота, какая-то доброта уличная, — рассказывает петербурженка. — Возможно это связано с тем, что не было войны между странами, и тем, что параллельно очень много сюда приехало армян из России. Они тоже повлияли на цены и на язык на улицах. В этом плане тут проще стало». Сразу после переезда в Ереван Ольга записалась на курсы армянского языка: «я там была единственная россиянка. Там были армяне из России, но не было никого другой национальности, кроме армян. Хотя все было на армянском, но если какая-то сложная лекция была, мне всё переводили. Все очень помогали».
Помимо языковых курсов она записалась также на курсы теробороны. «Тут это просто будничная вещь, — говорит девушка. — То есть там есть курсы на случай войны, на эти курсы могут ходить те, кто хочет участвовать в добровольческих отрядах, специально на границе. Но также, например, там можно просто парамедициной заниматься. Или если в Ереване что-то такое начнется, то уже есть навыки». Фактор войны в Карабахе сильно влияет на отношения между армянами и российскими эмигрантами. «Россияне вписываются в гумпомощь, сами устраивают сборы или куда-то донатят. Почти на любом музыкальном российском концерте будет „донат-бокс“, — рассказывает Ольга. Причем поначалу россияне собирали гумпомощь по инерции украинцам, но потом поняли, что это как бы „не комильфо“. Была критика в том духе, что „вообще у нас тут своя война“. И прошлой весной армянам было обидно, что украинцев поддерживают, а когда у них в 2020 году была война, то было мало солидарности со стороны людей из России, кроме диаспоры».
«Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы не бежим от реальности, переезжая. Мы все следим за новостями, — уверяет искусствовед и куратор выставки „Возвращение домой“ Дарья Плаксиева. — Очень часто думают, что мы уехали и забыли. Нет, это не так. Мы мало об этом, наверное, говорим, потому что все слова сказаны, хочется развиваться и жить. И чем больше мы сделаем, чем больше жизни принесем там, где бы мы ни оказались, тем больше мы утвердим то, что жизнь возможна после любых страшных, сложных перемен. Поэтому, собственно, мы и делаем выставку про дом, которая должна стать убежищем для людей, которым сейчас может быть страшно, грустно, одиноко, непонятно. Ведь я уехала как раз потому, что комфортная среда для меня исчезла там, где я привыкла жить. А здесь она создается естественно, и это наше большое везение».
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