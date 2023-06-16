Ощущение дома: кто и почему из российских антивоенных эмигрантов выбирает Армению

репортаж

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Армения стала одним из главных направлений для российских антивоенных эмигрантов. Туда можно приехать даже без загранпаспорта и, в отличие от соседней Грузии, у страны нет конфликта с Москвой. За последний год в Армению переехали десятки тысяч россиян — активисты и журналисты, художники и айтишники. Власти Армении отмечают влияние эмигрантов на рост ВВП, а местные жители замечают рост цен и дефицит на рынке жилья. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев поговорил в Ереване с российскими «релокантами» о специфике российской эмиграции в Армению.

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Более ста тысяч российских граждан в 2022 году переехали в Армению, рассказал в марте 2023 года в интервью российским «Ведомостям» министр экономики страны Ваан Керобян. «Чистая релокация за 2022 год — примерно 108 тысяч – 110 тысяч граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — уточнил он. Для трехмиллионной Армении — это 3,5% населения. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приток IT-специалистов из России положительно влияет на экономику страны. В октябре Центральный банк Армении пересмотрел прогноз роста ВВП, увеличив его с 1,6 до 13%. По словам министра экономики, «более трех процентных пунктов» от этого роста обеспечили российские «релоканты».

Армения привлекает россиян облегченным режимом въезда и пребывания. В отличие от популярной у российских антивоенных эмигрантов Грузии, для въезда в которую требуется загранпаспорт, в Армению можно попасть по внутреннему российскому паспорту. Россияне, как граждане государства-члена Евразийского экономического союза, могут оформить временную регистрацию и получить право на работу по упрощенной схеме.

В Ереване за последний год присутствие россиян стало очень заметным. На улицах, особенно в центре города, постоянно звучит русская речь, весь город увешан афишами на русском — концерты оппозиционных музыкантов и выступления стендап-комиков, кинопоказы, лекции, выставки. Причем, на русском не только реклама гастролей российских артистов, но и местные театры и музеи теперь дублируют свои вывески на русский.

«Возвращение домой» — выставка, объединившая художников из России и Украины

В конце мая весь город увешан афишами концерта запрещенной в России рок-группы «Ногу свело» и спектаклем изгнанной из МХТ имени Чехова семейной пары актеров Назарова и Васильевой. А на улице Пушкина, в самом центре Еревана — баннер художественной выставки «Возвращение домой», приглашающий заглянуть под арку дома номер 4, где располагается арт-квартал, созданный год назад армянскими художниками. «Возвращение домой» — это иммерсивный проект, где представлены работы более 30 художников из семи разных стран, — рассказывает куратор выставки Дарья Плаксиева. — Проект посвящен ощущению дома, уюта и возвращения в детство, в наши сложные турбулентные времена нам показалось, что это будет самым актуальным».

«Каждая комната представляет собой какое-то помещение дома или квартиры, — проводит экскурсию по выставке художник-постановщик Геля Поливка. — В "гостиной" мы собирались, чтобы смотреть кино, иногда вечерами тут включается инсталляция, на которой мы с друзьями поем песни про дом. "Кухня" — это такое живое место, которое заполняют либо мама, либо бабушка, там постоянно что-то готовится. Поэтому у нас тут все двигается. В "ванной" у нас интерактив-перформанс, где каждый человек мог написать письмо в прошлое — себе маленькому. Безумно трогательно читать эти письма, через которые просачивается одна фраза: "не бойся"».

Афиши на улице в Ереване. Армения, май 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Среди 30 художников, участвующих в выставке «Возвращение домой», есть как россияне, так и украинцы, что по нынешним меркам большая редкость. «Мы старались не делать упор на национальность, — объясняет Дарья. — Многих русских и многих украинцев объединяет ощущение утраченного спокойствия, утерянное ощущение дома. Мы не умоляем потерь людей, которые фактически чего-то лишились. Просто мы надеемся, что и психологические травмы, нанесенные нынешним временем, мы смогли чуть-чуть преодолеть вместе. К нам приходило много людей из разных стран — и украинцы, и русские... У них у всех дом и детство — это что-то общее и что-то очень трепетное, трогательное».

Огромная афиша «Возвращение домой», написанная по-русски, во многих других странах сейчас, вероятно, вызвала бы проблемы и вопросы у местных жителей. Однако в Ереване, по словам организаторов, она никого не смущает. «Я тоже боялась, что будут вопросы, что за „возвращение домой“? — Признается Дарья. — И, конечно, по-разному все относятся к релокантам. Но нам везет: мы редко сталкиваемся с вопросом „почему эта выставка так называется?“ Мы делали выставку, в первую очередь, тем, кто переехал, и неважно откуда. В Ереване очень много русскоязычных сейчас, и, в том числе, поэтому мы делали выставку здесь. И те местные, кто сюда приходит, все равно попадают в детские воспоминания — эта шторка из бус, или еще какие-то вещи — и у них вопросы отпадают. Мы с большим уважением и с большим интересом относимся к местным традициям и местной культуре. Нам было очень важно, чтобы в выставке участвовали местные художники и чтобы для них она несла свой смысл. И ребята, которые у нас рассказывают про выставку, все местные студенты-художники, которые работают здесь, некоторые из них сами участвуют в нашей выставке».

Релоканты — это что-то современное, более сознательный выбор, не настолько вынужденный во многих случаях

Искусствовед и куратор выставок Дарья переехала в Ереван в октябре 2022-го

Россияне открывают в Ереване бары и кафе, концертные площадки и магазины. Как пишет российское издание РБК со ссылкой на министерство экономики Армении, с февраля по август 2022 года россияне зарегистрировали в стране более 2,7 тысяч компаний. По данным Миграционной службы Армении, с начала 2022 года и до конца октября 4230 граждан России обратились за получением вида на жительство. Основанием для ВНЖ может быть работа или учеба, инвестиции в армянскую экономику, а также воссоединение семьи или армянское происхождение. Без ВНЖ жить в Армении тоже можно, но каждые полгода придется выезжать на так называемый «виза-ран».

Искусствовед и куратор Дарья Плаксиева переехала в Армению из Санкт-Петербурга в октябре 2022-го. «Я переехала, потому что потеряла чувство безопасности. Время такое турбулентное, это был самый конец октября. Я собрала чемодан, и через неделю улетела. Я поняла, что хочу работать, жить полной жизнью. А в Петербурге, по моим собственным ощущениям, мне стало трудно это делать. Наступило время, что каждый день кто-то звонит и спрашивает, как и куда легче уехать. И когда выходишь из дома и знаешь, что в этом дворе было пять парадных, в которые можешь прийти на чай или просто быстренько забежать в гости, а теперь идешь — и город пустой. Вот это ощущение опустевшего города, который все равно остается родным, любимым и в котором ты вырос и многое сделал, и он тебе многое дал. Но людей нет. То есть они вроде как есть, но ты их не знаешь. А все, кого ты знаешь, потихоньку расползаются. И я в какой-то момент поняла, что вот мой Рубикон. Хотя я очень благодарна ребятам, которые продолжают жить в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в других городах, с которыми мы сотрудничаем, которые подкидывают идеи и [которые позволяют] сохранять связь с домом».

Куратор выставки "Возвращение домой" в Ереване Дарья Плаксиева. Армения, май 2023 г. © Natalie Budagyan

На протяжении всего разговора Дарья называет себя «релокантом», как будто принципиально избегая слова «эмиграция». «Честно говоря, это не то, чтобы умышленно происходит, — объясняет Дарья. — Эмиграция… как будто это более громкое слово просто, эмиграция для меня связана с волной начала ХХ века, „философский пароход“ и все такое. А „релоканты“ — это что-то современное, это такой более сознательный выбор, не настолько вынужденный во многих случаях. И хочется верить в то, что однажды все мы сможем жить там, где мы хотели бы жить всегда».

Как и эмигранты начала ХХ века Дарья скучает по России, однако, в отличие от тех эмигрантов, большинство современных российских «релокантов» Армении имеют возможность возвращаться на родину. «Я собрала вещи и в никуда уехала в Ереван, — вспоминает девушка. — „В никуда“ — в смысле того, что я не знала даже, где буду жить. Но очень быстро все сложилось. Сейчас полечу домой [в Санкт-Петербург], но, скорее всего, на время, потому что здесь у нас тоже уже есть планы. Я всегда думала, что очень люблю Петербург, много всего с ним связано. Наверное, я бы вернулась, но что должно для этого произойти, я сейчас даже сказать не могу. И здесь уже тоже есть планы на будущее».

Очень хорошие времена для Армении, так много приехало разных созидателей из России

Московский армянин Коля в Ереван переехал семь лет назад

Помимо обычных россиян за последнее время в Армению усилился поток армян-репатриантов из диаспоры. По данным «Радио свобода», за 2022 год было подано более 25 тысяч заявлений о приеме в гражданство Армении на основании происхождения — это рекорд за весь период независимости с 1991 года. Большинство этих заявлений подали российские армяне, многие из них родились в России и даже не говорят по-армянски.

«Я чистокровный армянин, но при этом россиянин — у меня российский паспорт, я родился и вырос в Москве, — рассказывает про себя 25-летний ереванец Коля. Он переехал в Армению семь лет назад. — Мне тогда было 18 лет, и мой переезд скорее был связан с выбором образования — здесь я поступил в Ереванский медицинский университет. [До переезда] я каждое лето здесь проводил, но считаю себя москвичом. Для кого-то — это клеймо, а для кого-то — радость. Для меня скорее второе, чем первое. Я очень люблю Москву, весь мой круг общения до сих пор там, все это время общаюсь с моими друзьями из Москвы. Этот переезд для меня — это до сих пор не просто, несмотря на то, что я идеально говорю на армянском, у меня нет акцента. Но все равно сложно. Поэтому я понимаю ребят, их сложности».

Диджей выставки "Возвращение домой" Коля (крайний справа). Армения, май 2023 г. © Natalie Budagyan

А арт-квартале на Пушкина, 4 Коля подрабатывает диджеем, на выставке «Возвращение домой» подружился с переехавшими из России художниками. «Очень хорошие времена для Армении, так много приехало культуры и разных созидателей из России, — считает Коля. — Переехали, конечно, и рестораны, и сфера услуг, экономика очень хорошо развивается. Я здесь очень много с кем познакомился. Наша страна была самая мононациональная на территории Советского Союза. Здесь был всего 1% не-армян. Но хорошо, что наша культура разбавилась, национализма армянского стало гораздо меньше. И с этим во многом связан и успех этой выставки, и многих других разных выставок, которые в городе сейчас проводятся, и успех той же самой сферы услуг, и клубы — я как диджей говорю — просто невозможный рост за последние два года, это очень круто».

При этом Коля не отрицает, что его восторг, возможно, разделяют в Армении далеко не все. И рост цен в магазинах, и доступность жилья для многих местных стали большой проблемой. «Очевидно, что мне очень приятно, что Москва сюда переезжает, — признает молодой человек. — На счет того, что здесь цены выросли… Конечно, моя позиция субъективна, у меня никогда не было проблемы, что мне нужно платить за квартиру, а если не заплачу, то меня выселят с семьей и детьми. Может быть, у кого-то такая проблема сейчас есть. Уверен, что у многих есть. Однако сваливать это на приезжих… Многие у нас, например, повыгоняли даже своих родственников из квартир, чтобы сдать дороже русским во время мобилизации. Это была совершенно нормальная практика. На это было грустно смотреть. Но, с другой стороны, если вспомнить, какие машины тут ездили еще два года назад, то очевидно, что многие люди стали богаче».

Также Коля не видит проблемы в вывесках на русском языке, которые заполнили весь центр Еревана. «Можно смотреть на это, как на колониальную политику приезжих, которые, грубо говоря, уехали от своего режима и продолжают здесь, по сути, ту же политику насаждения русского языка. И многим за это обидно. И многие даже говорят: "хорошо, что люди перестали говорить на русском языке". Но я думаю, если все равно 80% людей понимает, то это просто практично. Было бы классно, если бы еще и писали на армянском, но, скорее всего, это просто невыгодно».

Если есть „уголовка“ в России, то нежелательно находиться в Армении

Ольга правозащитница из Санкт-Петербурга в Ереване с ноября 2022 года

Открытость беженцам — это часть национального мифа и самосознания, рассказывают сами про себя армяне. «Для Армении миграция — это норма. Когда в Сирии была война, сюда приехали сирийские армяне, сюда приезжают армяне из диаспоры, — подтверждает переехавшая полгода назад в Ереван россиянка Ольга. До Армении она прожила полгода в Грузии и теперь сравнивает свой опыт в Ереване с жизнью в Тбилиси. — Грузия более замкнутая в себе страна — грузинская культура, кухня... А армянская еда и культура впитывают все вокруг, и музыка — этот их рабис классический, он такой же, как иранский, музыка одна и та же. И поэтому здесь нет такого варения в собственном соку как в Грузии и культивации этого. Есть культивация армянства, но просто армянство в себя впитало столько всего, что здесь очень просто относятся к тому, откуда ты приехал».

Ольга — активистка и правозащитница, до войны она жила в Санкт-Петербурге. Сейчас продолжает удаленно работать в российском правозащитном проекте, помогающем солдатам и призывникам. «Мы делаем так, чтобы они могли защитить свое право отказа от военной службы», — рассказывает девушка. Многие политические активисты, журналисты и правозащитники, оказавшиеся после начала войны в вынужденной эмиграции, не рассматривали Армению, потому что считали ее слишком зависимой от Москвы и российских силовиков. «С одной стороны, здесь, действительно, работает ФСБ, — признает Ольга. — С другой стороны, за год не было ни одного случая выдачи человека [властям России]. И не было такого, чтобы не впускали в Армению [в отличие от Грузии]. Однако влияние есть. И есть аресты».

28 февраля в аэропорту «Звартноц» был задержан 31-летний гражданин России Никита Каменский, прилетевший рейсом Стамбул-Ереван. В России его обвиняют в создании антивоенных граффити. Позже мужчина был отпущен. 9 апреля в Ереване задержали 23-летнего россиянина Юрия Т., который был объявлен российскими правоохранительными органами в розыск по обвинению в дезертирстве. 3 мая полиция Армении задержала в Ереване 17-летнего российского подростка Ярослава Иноземцева из Волгоградской области, которого на родине обвинили в подготовке нападения на школу. 25 мая суд в Армении начал рассматривать дело об экстрадиции в Россию чеченца Салмана Мукаева, который подвергся пыткам в Чечне. Рассмотрение дела отложили для сбора дополнительных сведений со стороны защиты.

«Сейчас всю весну кого-то арестовывали, потому что у Армении есть соглашение с Россией на сотрудничество в уголовных делах, однако пока не было прецедентов в выдаче, — считает правозащитница. — То есть если есть „уголовка“ в России, то, в принципе, нежелательно находиться в Армении. У меня нет никакой „уголовки“, и я думаю, что она не появится, потому что я уехала, и там уже всем плевать [на меня]».

Пассажиры прибывшего из России рейса в аэропорту "Звартноц". На следующий день после объявления в России мобилизации. Ереван, Армения, 22 сентября 2022 г. AP - Hayk Baghdasaryan

Если известные оппозиционеры, правозащитники и журналисты в основном уезжают по гуманитарным визам в Европу, то в Армении часто остаются люди, считающие себя «далекими от политики». «Очень много переехало представителей художественного сообщества, киношники, театральные [деятели]. Много людей, которые работают в медиа, разные продакт-менеджеры и маркетологи. Айтишники пооткрывали тут офисы своих компаний. Такой разношерстный сегмент, есть побогаче, есть победнее, — описывает Ольга социальный портрет российских эмигрантов Еревана. — Много приехало тех, у кого нет загранпаспорта, нет возможности сделать визу в Европу. Также приехали просто гопники, которые бежали от армии. И хорошо, конечно, что они сбежали».

Армяне относятся к приехавшим «с пониманием, поддерживают, очень чувствуется эта теплота, какая-то доброта уличная, — рассказывает петербурженка. — Возможно это связано с тем, что не было войны между странами, и тем, что параллельно очень много сюда приехало армян из России. Они тоже повлияли на цены и на язык на улицах. В этом плане тут проще стало». Сразу после переезда в Ереван Ольга записалась на курсы армянского языка: «я там была единственная россиянка. Там были армяне из России, но не было никого другой национальности, кроме армян. Хотя все было на армянском, но если какая-то сложная лекция была, мне всё переводили. Все очень помогали».

Помимо языковых курсов она записалась также на курсы теробороны. «Тут это просто будничная вещь, — говорит девушка. — То есть там есть курсы на случай войны, на эти курсы могут ходить те, кто хочет участвовать в добровольческих отрядах, специально на границе. Но также, например, там можно просто парамедициной заниматься. Или если в Ереване что-то такое начнется, то уже есть навыки». Фактор войны в Карабахе сильно влияет на отношения между армянами и российскими эмигрантами. «Россияне вписываются в гумпомощь, сами устраивают сборы или куда-то донатят. Почти на любом музыкальном российском концерте будет „донат-бокс“, — рассказывает Ольга. Причем поначалу россияне собирали гумпомощь по инерции украинцам, но потом поняли, что это как бы „не комильфо“. Была критика в том духе, что „вообще у нас тут своя война“. И прошлой весной армянам было обидно, что украинцев поддерживают, а когда у них в 2020 году была война, то было мало солидарности со стороны людей из России, кроме диаспоры».

Армянский демонстрант с плакатом перед зданием МИД России в Москве 9 февраля 2021 года. AFP - ALEXANDER NEMENOV

«Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Мы не бежим от реальности, переезжая. Мы все следим за новостями, — уверяет искусствовед и куратор выставки „Возвращение домой“ Дарья Плаксиева. — Очень часто думают, что мы уехали и забыли. Нет, это не так. Мы мало об этом, наверное, говорим, потому что все слова сказаны, хочется развиваться и жить. И чем больше мы сделаем, чем больше жизни принесем там, где бы мы ни оказались, тем больше мы утвердим то, что жизнь возможна после любых страшных, сложных перемен. Поэтому, собственно, мы и делаем выставку про дом, которая должна стать убежищем для людей, которым сейчас может быть страшно, грустно, одиноко, непонятно. Ведь я уехала как раз потому, что комфортная среда для меня исчезла там, где я привыкла жить. А здесь она создается естественно, и это наше большое везение».

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