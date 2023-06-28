Четверо армянских военных погибли при обстреле в Карабахе в день начала переговоров между Ереваном и Баку в США

Во вторник, 27 июня, в Арлингтоне под Вашингтоном возобновились переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Одновременно с этим, в ночь на среду Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе. По последним данным, в результате ночных боестолкновений погибли четверо военнослужащих армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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«28 июня с 01:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана вели огонь из артиллерийских средств в направлении армянских позиций в Мартуни и Мартакерте, в том числе с применением беспилотников», — говорится в среду утром в сообщении армии обороны Нагорного Карабаха. Согласно сообщению, с армянской стороны погибли четверо военнослужащих. К утру ситуация стабилизировалась.

В Баку ночные бои назвали «ответными действиями». Накануне вечером министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об обстреле азербайджанских позиций. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района, в результате ранение получил азербайджанский военнослужащий. Власти непризнанной НКР опровергли эти заявления.

В российской миротворческой миссии, которая по трехстороннему соглашению от ноября 2020 года должна поддерживать безопасность в зоне нагорно-карабахского конфликта, пока никак не прокомментировали ночные боестолкновения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились на фоне начавшегося в США второго раунда переговоров на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Трехдневные переговоры между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном начались 27 июня в округе Арлингтон под Вашингтоном при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. «Ключом к устойчивому миру является диалог», — написал в твиттере глава внешнеполитического ведомства США накануне встречи.

По сообщению Баку, на повестке дня — проект двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. В Ереване отметили, что встреча будет касаться мирного договора. Первый раунд переговоров между Байрамовым и Мирзояном прошел в США с 1 по 4 мая. Ключевым нерешенным вопросом остается статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и гарантии безопасности для карабахских армян.

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