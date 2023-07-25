Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве на фоне многотысячных митингов в Ереване и Степанакерте

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились во вторник, 25 июля, в Москве для трехсторонних переговоров при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова. Главная тема переговоров — ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Тем временем, в Ереване и Степанакерте продолжаются многотысячные митинги за разблокирование Лачинского коридора.

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Очередной раунд трехсторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России проходит во вторник в Москве. Как заявили в российском МИДе, на повестке дня — обсуждение путей деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитация границы между Азербайджаном и Арменией.

Тем временем, в Ереване и в Степанакерте — столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — продолжаются акции протеста против блокады Нагорного Карабаха Азербайджаном. Многотысячные митинги одновременно проходят во вторник на площади Возрождения в Степанакерте и на площади Свободы в Ереване. Участники акций требуют «уважения права народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — RFI) на самоопределение и осуждения любого отступления от него». Президент НКР Араик Арутюнян объявил регион «зоной бедствия» из-за невозможности доставлять продукты и медикаменты, а также вывозить местных жителей на лечение.

«Ожидаю, что в Москве удастся согласовать еще несколько пунктов соглашения о примирении, и будут найдены решения по открытию Лачинского коридора», — заявил на пресс-конференции перед началом встречи в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян. Перед началом трехсторонних переговоров прошли двусторонние встречи между Мирзояном и Лавровым, а также — между Лавровым и Байрамовым.

«Мы ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов», — заявил Лавров на встрече с Байрамовым. «Динамика переговорного процесса достаточно высока», — заявил, в свою очередь, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после переговоров с Лавровым. «Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — добавили в азербайджанском МИДе.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопрос ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом написала пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян в твиттере. «Наши усилия направлены на стабилизацию обстановки на армяно-азербайджанской границе и на решение гуманитарных проблем, разблокирование транспортных связей», — заявил, в свою очередь, Лавров. «РФ готова всячески помочь в согласовании мирного договора между Баку и Ереваном», — добавил глава российского МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана ранее встречались в Москве в мае. Кроме того, Баку и Ереван ведут переговоры на уровне министров в Вашингтоне. Последняя встреча Алиева и Пашиняна состоялась 15 июля в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности было решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил тогда Мишель.

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