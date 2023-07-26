В Азербайджане арестован критик Алиева экономист Губад Ибадоглу. К его освобождению призвали ЕС и США

В Азербайджане арестован оппозиционный политик, экономист, педагог британской школы экономики Губад Ибадоглу по обвинению в фальшивомонетничестве. Правозащитники и оппозиция считают арест и преследование Ибадоглу политически мотивированным. Его освобождения требует Human Rights Watch, США и Евросоюз.

Реклама Читать далее

Глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу был задержан днем 23 июля, когда ехал на встречу с молодыми представителями своей партии. Вместе с ним была задержана также его жена Ирада Байрамова. Через несколько часов Байрамову освободили, и та заявила, что она и ее муж подверглись физическому насилию во время задержания.

Той же ночью был проведен обыск в офисе и квартире Ибадоглу, в результате которого следователи заявили об обнаружении 40 тысяч долларов. Сам Ибадоглу отрицает наличие у него этих денег, а свой арест называет «заказом Алиева». Оппозиционеру предъявили обвинение по статье 204 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или иностранной валюты), его арестовали на четыре месяца до суда.

На следующий день МВД Азербайджана также сообщило, что Губад Ибадоглу подозревается в связях с международным движением турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Власти Турции, Азербайджана и других стран Организации исламского сотрудничества считают это движение террористическим. На основе информации, поступившей в Баку из Турции, по подозрению в связях с движением Гюлена были задержаны пять человек, один из которых дал показания на оппозиционера.

Ибадоглу все обвинения отвергает. Он заявил, что деньги не имеют к нему отношения, и квартира, в которой был обыск, лишь оформлена на его имя. «Губад Ибадоглу длительное время не проживает в Азербайджане. Он только приехал в страну. Эти деньги не имеют отношения к Губаду Ибадоглу», — заявила его адвокат Зибейда Садыгова. После этого прокуратура потребовала отстранить Садыгову от дела за разглашение тайны следствия.

Правозащитники и оппозиция уверены в политических мотивах преследования Ибадоглу

Ибадоглу является известным ученым-экономистом. Долгие годы он возглавлял Центр экономических исследований, неправительственную группу, изучавшую управление государственными финансами и прозрачность бюджета. В 2014 году власти Азербайджана заморозили банковские счета группы и закрыли ее. После этого Ибадоглу оказался в вынужденной эмиграции в Европе и США, где преподавал в престижных университетах. Он возвращался в страну ненадолго в 2021 году и снова приехал в конце июня 2023 года.

В последние годы Ибадоглу выступал с резкой критикой власти. Вместе с главой Национального совета демократических сил Джамилем Гасанли и находящимся в эмиграции бывшим дипломатом Арифом Мамедовым он учредил «Фонд образования азербайджанской молодежи», который должен был финансировать учебу азербайджанских студентов в западных вузах. Средства для фонда предлагалось привлекать за счет конфискации имущества азербайджанских чиновников за границей.

Активисты гражданского общества и оппозиционные политики Азербайджана осудили преследование властями председателя Партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу. «Ибадоглу — образованный человек, интеллектуал, он никогда не связался бы криминалом, тем более зная, что может быть под наблюдением», — считает директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

«Губад Ибадоглу — один из самых ярких интеллектуалов и общественно-политических деятелей страны. Профессор Ибадоглу — лидер движения за демократию и благоденствие, он ученый с мировым именем. Он профессор Лондонской школы экономики, университетов Дьюка и Рутгерса в США», — отметил глава Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила арест оппозиционного лидера и призвала власти страны снять с него обвинения. «Задержание Ибадоглу полностью соответствует давней схеме выдвижения сомнительных обвинений против критиков правительства в Азербайджане, — сказал Гиоргий Гогия, заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии. — Обвинения против Ибадоглу вызывают недоверие. Такие ложные обвинения служат только одной цели — заставить замолчать оппозицию и критически настроенные голоса в стране».

США призвали Азербайджан следовать принципам защиты прав человека и соблюдать собственную конституцию. «Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены продвижению уважения к правам человека и основным свободам. Мы призываем Азербайджан защищать права человека и основные свободы своих граждан, в том числе Губада Ибадоглу, в соответствии с собственной конституцией Азербайджана и международными обязательствами», — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на ежедневном брифинге для прессы.

Евросоюз также заявил, что внимательно следит за арестом Ибадоглу. Об этом написала в твиттере официальный представитель Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Набила Массрали. «Мы призываем Азербайджан обеспечить ему доступ к лекарствам, срочно освободить его и уважать его права, в том числе право на надлежащую правовую процедуру», — заявила Массрали.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться