В Тбилиси и Цхинвали почтили память погибших в августовской войне 2008 года

В Грузии в эти дни вспоминают жертв российско-грузинской войны 2008 года. 15 лет назад, в ходе так называемой «Пятидневной войны» погибли примерно 850 человек, половина из которых — гражданские. Еще десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. По итогам войны Абхазия и Южная Осетия заявили о своей независимости от Грузии. В Тбилиси и в большинстве стран мира эти территории считают оккупированными Россией. В годовщину трагических событий в Тбилиси, Гори и Цхинвали прошли мероприятия в память о жертвах войны.

Родственники грузинских военнослужащих, погибших во время войны 2008 года с Россией за контроль над Южной Осетией, на мемориальном кладбище в Тбилиси в 15-ю годовщину конфликта, 8 августа 2023 года.

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В Грузии во вторник, 8 августа, прошла официальная церемония с возложением венков к Мемориалу героев на кладбище Мухатгаведи в пригороде Тбилиси. В городе Гори почтили память жертв российской агрессии 2008 года акцией свечей. У мемориала павших в российско-грузинской войне грузинских военных собрались жители и представители местных властей.

Президент Саломе Зурабишвили была единственным представителем власти, посетившим братское кладбище в Мухатгверди 7 августа. Дата начала российско-грузинской войны 2008 года до сих пор вызывает споры. Большинство политиков и представителей власти «Грузинской мечты» отмечают начало войны 8 августа. Другие считают, что это российский нарратив, и называют датой начала войны 7 августа, когда первые российские военные вошли на территорию Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что августовской войны 2008 года можно было избежать. «Это была страшная трагедия, постигшая нашу страну и народ. Это было тяжелейшее испытание, в результате которого погибло более 400 наших граждан, более двух тысяч получили ранения, и мы получили очень тяжелые последствия от этой войны. […] Мы неоднократно говорили, что этой войны можно было избежать. Знаю информацию, как развивались события. Хочу еще раз отметить, что бывший главнокомандующий проявил большую безответственность на том фоне, когда наши героические военные показали величайший героизм, самопожертвование», — сказал Гарибашвили на кладбище Мухатгаведи.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (в центре справа) присутствует на церемонии возложения венка на мемориальном кладбище в Тбилиси 8 августа 2023 года, когда грузины отмечают 15-ю годовщину войны 2008 года с Россией за контроль над Южной Осетией. AFP - VANO SHLAMOV

Действующему главе правительства из тюрьмы ответил экс-президент Михаил Саакашвили. По словам Саакашвили, Путин прямо просил его назначить своих агентов во главе силовых структур. А войны 2008 года можно было бы избежать только в том случае, если бы Грузия оставалась «отсталой, несчастной, криминальной, коррумпированной страной, судьба которой никого бы в мире не интересовала и с которой Россия в любое время могла бы сделать все, что захочет». Заявление Саакашвили появилось на его странице в Фейсбуке.

Председатель парламента Шалва Папуашвили упрекнул мировое сообщество в недостаточно жесткой реакции на действия Москвы в 2008 году. «Тогда, в 2008 году, многие предпочли закрыть глаза вместо того, чтобы ввести санкции против России, они ввели эмбарго на закупки оружия Грузией. […] Возможно, мы были слишком малы и слишком на краю, но закрыв глаза на эту агрессию в 2008 году, мы получили Украину 2014 и 2022 годов и перенос войны с края Европы в сердце Европы», — заявил он.

Министерство иностранных дел Франции по случаю 15-й годовщины российско-грузинской войны в очередной раз заявило о приверженности суверенитету и территориальной целостности Грузии. «Одностороннее признание самопровозглашенных властей сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии, милитаризация этих регионов, как и создание препятствий для отношений между ними и остальной Грузией представляют собой недопустимое нарушение международного права», — говорится в заявлении главы французской дипломатии Катрин Колонны.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани напомнил 7 августа о нарушении прав человека на территориях, подконтрольных-де-факто властям Абхазии и Южной Осетии. В его заявлении упоминается о «преднамеренной дискриминации» этнических грузин», ограничении права на свободу передвижения, на образование на родном языке. Ответственность за нарушения прав человека лежит на Российской Федерации как государстве, «осуществляющем эффективный контроль», — отметил правозащитник со ссылкой на решение ЕСПЧ от 21 января 2021 года.

В Южной Осетии также прошли памятные мероприятия по случаю 15-й годовщины войны. Они традиционно начались вечером 7 августа в Цхинвале. Основные мероприятия прошли у мемориального комплекса «Защитникам Южной Осетии», который был открыт не так давно. Президент непризнанной Грузией республики Алан Гаглоев обратился к согражданам с речью на русском и осетинском языках, призвав к «единению и взаимопониманию». «Народ помнит, как тяжелы были наши потери, какие жертвы были принесены на алтарь свободы. И не только в 2008 году. Сколько мирных жителей Южной Осетии приняло мученическую смерть от рук грузинских агрессоров и добровольных палачей», — заявил глава частично признанной Южной Осетии.

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