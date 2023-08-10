Число жертв схода оползня в Грузии возросло до 21 человека, еще 12 числятся пропавшими без вести

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, на месте схода оползня в курортном местечке Шови региона Рача на севере Грузии обнаружены тела еще двух человек. Общее число погибших, таким образом, возросло до 21 человека. Еще 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы в Раче продолжаются уже неделю. В ней задействованы 400 человек, в том числе военные, два вертолета и другая техника. Грузия, 4 августа, 2023 г.

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3 августа в регионе Рача оползень обрушился на курорт Шови. Огромная масса грунта и горных пород сошла на местность рядом с отелем Sunset Shovi. Стихия также повредила мост и часть центральной дороги в Шови, писал департамент автодорог Грузии.

«Территории вокруг курортного местечка в Шови больше не существует, сейчас там одна большая селевая равнина. Уцелели только стоявшие на краю крупные здания», — рассказал очевидец схода оползня, альпинист Торнике Мацаберидзе.

Поисково-спасательные работы продолжаются уже неделю. В ней задействованы 400 человек, в том числе военные, два вертолета и другая техника. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали 210 человек. Сколько людей погибло и пропало без вести точно неизвестно. За неделю число погибших возросло с двух до 21 человека. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

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Среди погибших — гражданка России Ксения Тричева и ее друг, грузинский активист Гиорги Гогинашвили, украинская журналистка Алина Поликовская и семилетний ребенок Лука Дудашвили, а также граждане Грузии Георгий и Софи Каралашвили, Давит Бериашвили, студентка Самира Исаева, большинство погибших — молодые люди, приехавшие на отдых в курортный Шови.

В Агентстве по окружающей среде Грузии объяснили трагедию совпадением различных природных явлений: интенсивное таяние ледника, дожди, обвал скалы у истоков реки Бубисцкали, оползнево-эрозионные процессы, — все это «вызвало формирование селевого потока экстремального характера».

По словам министра охраны окружающей среды Отара Шамугия, долина в Шови «не считалась критически опасной долиной, так как оползней не было. Катастрофы здесь, на этой реке, за последние 100 лет не случалось», — заявил министр 7 августа в ответ на критику оппозиции из-за отсутствия системы раннего предупреждения.

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