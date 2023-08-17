Совбез ООН обсудил гуманитарный кризис в Карабахе, но резолюцию не приняли

Нагорный Карабах

В Нью-Йорке в среду вечером, 16 августа, прошло заседание Совета Безопасности ООН по вопросу блокады Нагорного Карабаха. Совбез был созван по инициативе Армении после того, как бывший прокурор Международного уголовного суда заявил, что блокада Нагорного Карабаха может содержать признаки геноцида армянского населения. Какой-либо резолюции или совместной декларации по итогам обсуждения в Совбезе ООН принято не было. Тем временем, власти непризнанной республики заявили о первой смерти от систематического недоедания.

Колонна с гуманитарной помощью на границе Армении и Нагорного Карабаха. С 12 июля Азербайджан закрыл Лачинский коридор для всех видов транспорта.

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совбеза, заявил, что предотвращение катастрофы — это ключевая обязанность Объединенных Наций. По его словам, из-за блокады 30 тысяч детей в Нагорном Карабахе страдают от недоедания. «20 тысяч — это число пожилых людей, которые не могут даже перемещаться в связи с отсутствием общественного транспорта, 30 тысяч детей страдают от недоедания и дефицита продовольствия, две тысячи беременных женщин не имеют базового доступа к здравоохранению», — заявил Мирзоян, добавив, что за восемь месяцев блокады смертность в регионе удвоилась.

В Баку, в свою очередь, отрицают наличие блокады и предлагают провозить гуманитарные грузы через Агдам, то есть территорию, полностью подконтрольную Азербайджану. Представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев обвинил Ереван в попытке манипулировать общественным мнением. «То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», — заявил Алиев.

Фактическая блокада Нагорного Карабаха Азербайджаном продолжается с декабря 2022 года. Сначала Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую армянский этнический анклав на территории Азербайджана с Арменией, перекрыли так называемые «экологические активисты». Через их блокпост проехать могли только представители Красного Креста и российские миротворцы. В апреле 2023 года Азербайджан установил на дороге собственный погранпост. А уже 12 июля погранслужба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности погранично-пропускного пункта «Лачин», сославшись на «факты контрабанды». Таким образом регион полностью лишился поставок продовольствия, медикаментов и других средств первой необходимости.

Представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Эдем Восорну потребовала от Азербайджана обеспечить возможность для Красного Креста доставлять в регион помощь по всем имеющимся маршрутам, а также не препятствовать в этом деле и другим организациям. «Международное гуманитарное право четко дает понять, что стороны должны позволять и способствовать быстрому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи для всех мирных граждан, которые в ней нуждаются, — заявила Восорну в среду на заседании Совбеза. — Поэтому необходимо, чтобы доставка гуманитарной помощи Красным Крестом была возобновлена по любому доступному пути».

Представитель России в ООН заявил, что найти решение конфликта могут лишь Армения и Азербайджан, а «никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят». «Рассчитываем, что все участники процесса найдут в себе политическую волю преодолеть разногласия для облегчения бедственного положения десятков тысяч жителей Нагорного Карабаха», — сказал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. При этом, по трехстороннему соглашению от ноября 2020 года, подписанному Алиевым, Пашиняном и Путиным, именно российские миротворцы должны были обеспечивать безопасность и контроль за движением транспорта по Лачинскому коридору.

«США обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и очень встревожены закрытием Лачинского коридора, в результате чего оказался отрезан доступ к необходимым товарам и произошло усугубление гуманитарной ситуации», — заявила, в свою очередь, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Мы призываем правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, гуманитарные и частные транспортные средства могли достичь населения Нагорного Карабаха», — добавила она.

Накануне в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, заявили о смерти 40-летнего мужчины, в результате хронического недоедания. Это первый официально зарегистрированный случай смерти от голода в регионе, с момента начала блокады дороги в декабре прошлого года. Жители Карабаха рассказывают, что могут питаться лишь тем, что произведено в самом регионе. Также существует серьезная проблема с оказанием медицинской помощи. Во вторник, 15 августа, 10 пациентов, получающих гемодиализ, удалось перевезти из Карабаха в Армению при помощи Международного Комитета Красного Креста (МККК), сообщил Минздрав НКР.

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