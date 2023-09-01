Политический кризис в Грузии: правящая «Грузинская мечта» запустила процедуру импичмента президента Зурабишвили

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» 1 сентября инициировала процедуру импичмента прозападного президента Саломе Зурабишвили из-за ее недавних визитов в Европу, не согласованных с правительством, сообщает агентство France-Presse о новом политическом кризисе в стране, имеющей крайне сложные и неоднозначные отношения с Россией.

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О решении запустить процедуру импичмента президента в пятницу объявил лидер партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. По его словам, Саломе Зурабишвили «грубо нарушила» Конституцию страны, поскольку президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В грузинском кабинете министров ранее заявляли, что не одобрили поездки президента в Германию, Бельгию, Украину, Швейцарию, Польшу, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Ираклий Кобахидзе, правда, тут же признал, что «в сложившейся политической ситуации импичмент не может быть осуществлен».

Лидер правящей партии пояснил: «Для завершения процедуры импичмента необходима поддержка 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии».

Лидер «Грузинской мечты» также назвал зарубежные визиты президента «контрпродуктивными», поскольку они якобы могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Президент Саломе Зурабишвили, бывший французский дипломат и экс-посол Франции в Грузии, была избрана главой грузинского государства в 2018 году при поддержке партии «Грузинская мечта». Сейчас она выступает против политики партии на фактическое сближение с Россией и совершает немало зарубежных поездок для обсуждения вопросов, связанных с получением Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, отмечает AFP.

В пятницу она встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который на переговорах «подчеркнул, что решение Европейского Совета о предоставлении Грузии европейской перспективы является исторической возможностью, которую нельзя упустить». Постоянный председатель ЕС также подтвердил решимость союза продолжать «помощь Грузии в продвижении по европейскому пути», указав на «необходимость углубления необходимых реформ в стране, особенно в области правосудия, деколонизации, борьбы с коррупцией и плюрализма СМИ». Шарль Мишель также высоко оценил «личную приверженность президента Грузии продвижению страны по европейскому пути».

В четверг, 31 августа, в Берлине Саломе Зурабишвили также провела (не согласованную с правительством) встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эту пятницу объявил, что в ближайшее время под представлением о процедуре импичмента будут собраны подписи депутатов парламентского большинства. Затем документ будет направлен в Конституционный суд, который должен в течение месяца подготовить свое заключение, после чего вопрос об импичменте будет рассмотрен в парламенте.

В парламенте Грузии — 150 депутатов. У «Грузинской мечты» — 84 мандата, остальные распределены между другими партиями. Для отстранения президента от должности необходимо 100 голосов. Как отмечает AFP, правящей партии для импичмента необходимо заручиться поддержкой более чем десяти депутатов от оппозиции, на что у них крайне мало шансов.

Согласно Конституции Грузии, право на поставить вопрос об отстранении от должности в порядке импичмента президента Грузии за нарушения основного закона имеет не менее одной трети полного состава парламента. Вопрос передается в Конституционный суд, который должен представить парламенту свое заключение в месячный срок. Если КС подтвердит нарушение президентом Конституции, парламент в двухнедельный срок ставит на голосование вопрос об импичменте. Президент Грузии считается отрешенным от должности в порядке импичмента, если это решение поддержат не менее двух третей полного состава парламента (100 депутатов).

Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в декабре 2018 года. Срок ее полномочий истекает в 2024 году. Она родилась во Франции в семье грузинских политэмигрантов и около 30 лет проработала дипломатом в МИДе Франции. В Грузию она приехала в 2003 году послом Франции в Тбилиси. В марте 2004 года Зурабишвили стала главой МИД Грузии в правительстве Михаила Саакашвили. Тогда она получила грузинское гражданство, сохранив и французское. В октябре 2005 года Зурабишвили была отстранена от должности министра и перешла в оппозицию Саакашвили.

В 2013 году двойное гражданство стоило ей участия в президентских выборах: ЦИК отказал Зурабишвили в регистрации. В 2018 году она отказалась от французского гражданства до регистрации кандидатом в президенты. На эти выборы она формально шла как независимый кандидат — при прямой и открытой поддержке правящей партии «Грузинская мечта». Отношения президента и правительства стали резко ухудшаться после начала войны в Украине. В марте 2023 года Зурабишвили поддержала протестовавших против закона об «иноагентах», который продвигала правящая партия.

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