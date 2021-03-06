Звезда балета Патрик Дюпон умер в 61 год

Прославленный французский танцовщик, «этуаль» (высший профессиональный статус солиста балета) Парижской оперы Патрик Дюпон умер в возрасте 61 года в пятницу, 5 марта. Об этом сообщили в окружении артиста агентству France-Presse.

Реклама Читать далее

Близкие танцовщика сообщили, что Патрик Дюпон умер в результате скоротечной болезни. «Патрик Дюпон сегодня утром улетел танцевать со звездами», — сказала его спутница жизни Лейла Да Роша.

Известие о смерти всемирно известного артиста вызвало волну оммажей от коллег. «Спасибо, что горел так ярко», — написал «этуаль» балета Парижской оперы Юго Маршан у себя в инстаграме.

«Он был артистом в полном смысле, гением, величайшим танцором своего поколения. Он открыл много дверей в истории танца, изменил его», — отметила балерина-«этуаль» Оперы Парижа Мари-Аньес Жилло в интервью BFM TV. Она вспоминает, что спектакли с участием Патрика Дюпона, которые зал встречал аплодисментами стоя, остались для нее воспоминанием на всю жизнь.

«Он был исключителен. Он был последним, кто собирал толпы и вызывал такой ажиотаж. У него было фантастическое качество прыжка. А главное он был счастлив танцевать и делать публику тоже счастливой», — говорит бывшая руководительница балетной школы Парижской оперы Клод Бесси.

Патрик Дюпон в балетной постановке «Ромео и Джульетты», октябрь 1984 года. AFP - JEAN-CLAUDE COUTAUSSE

«Способность чувствовать то, что нужно публике»

Патрик Дюпон родился в Париже в 1959 году. Его родители разошлись, когда он был еще ребенком. Мальчик был разносторонне развитым и любознательным. Мать записывала его то на футбол, то на дзюдо. Свое призвание Дюпон нашел в классическом танце. Под свое крыло его взял бывший танцовщик Парижской оперы Макс Боццони, который оставался его учителем до конца своей жизни, до 2003 года.

В десять лет Патрик Дюпон поступил в балетную школу Парижской оперы, где изнурял преподавателей своей недисциплинированностью. Талантливый танцовщик быстро поднялся по всем карьерным ступеням. Уже 16 лет поступил в балетную труппу. Через год самостоятельно записался на международный конкурс артистов балета в болгарской Варне, где получил золотую медаль. В 21 год в Парижской опере он удостоился звания «этуаль» — высшего профессионального статуса солиста балета.

Патрик Дюпон работал с такими хореографами как Рудольф Нуреев, Морис Бежар, Джон Ноймайер и Алвин Эйли. Незаурядный талант и яркая личность сделали из Патрика Дюпона настоящую звезду. Во Франции он был известен и любим и вне круга знатоков балета. Он был популярен за границей, особенно в США и Японии, куда ездил на гастроли.

Патрик Дюпон в сцене из балетной постановки Salomé хореографа Мориса Бежара, Париж, 1992 г. AFP - BERTRAND GUAY

Его коллега и подруга Элизабет Платель отмечает, что у Патрика Дюпона «была способность чувствовать, что нужно публике, и он это ей давал». «В зависимости от вечера и спектакля он мог быть экстравагантным, очень show или, наоборот, очень серьезным. Он адаптировался ко всем и ко всему. Он естественно общался со зрителями после спектакля. Он был ярким, но простым, грандиозным, но невероятно добрым», — вспоминает Платель, нынешняя руководительница балетной школы Парижской оперы.

В 1990 году, когда Дюпону был всего 31 год, он сменил Рудольфа Нуреева на посту руководителя балета Парижской оперы. В течение пяти лет он совмещал административные обязанности с карьерой артиста. В 1995 году оставил руководство балетом, в 1997 году дирекция уволила Дюпона. По его словам, за «неподчинение и недисциплинированность». Позднее он добился выплаты компенсации за увольнение, но это осталось для него незажившей раной.

Черная полоса и встреча, изменившая жизнь

В 2000 году автокатастрофа открыла черный период его жизни. Танцовщик получил 134 перелома и в течение двух лет принимал морфий, еще год потребовался на то, чтобы вывести токсины из организма. Врачи говорили, что Дюпон больше не сможет танцевать. Однако он понемногу снова начал заниматься с Максом Боццони и в 2003 году вышел на сцену в мюзикле «Воздух Парижа» (Un air de Paris).

Он также продолжил работу по обучению танцу вместе со своей спутницей жизни, танцовщицей и бывшей баскетболисткой Лейлой Да Роша.

Да Роша стала первой женщиной, в которую влюбился Дюпон. Они познакомились в 2004 году. В интервью Paris Match 2017 года Дюпон рассказывал, что тогда был разочарован в себе и своих друзьях, хотел все оставить и переехать в Японию, но встреча с Да Роша изменила его жизнь. «Меня устраивало врать самому себе. В том, что касается меня, гомосексуальность была ошибкой», — признался Дюпон.

«Нужно понимать, что жизнь международного солиста несовместима с жизнью в паре, потому что невозможно быть доступным для других. Семнадцать тысяч человек чествуют вас на сцене, но вам не с кем поделиться этим моментом. Когда я возвращался домой, я был счастлив встретить своих животных, но я был одинок. Или одинок вдвоем с кем-то, что одно и то же. Я разбрасывался деньгами, баловал тех, кто меня окружал, я везде водил маму, но я не был счастлив. С Нуреевым мы часто говорили об одиночестве», — рассказывал Патрик Дюпон в 2017 году.

Новым ударом для Дюпона стал пожар, уничтоживший в 2007 году его дом в Дре. Несколько лет спустя он принял участие в телешоу «Танцы со звездами» в качестве члена жюри. Он также снимался в кино. Дюпон сыграл в фильме «Танцевальная машина» (1990 г.) с Аленом Делоном в главной роли.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться