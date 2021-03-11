Озон, Дюпонтель или Муре? Во Франции вручат «Сезар» лучшему фильму года

Венсан Макень и Камелия Жордана в фильме «Что мы говорим, что мы делаем»

Призы «Сезар» академии киноискусства Франции будут вручены в пятницу вечером в рамках церемонии в парижском театре «Олимпия». Фаворитом в главной категории, лучший фильм года, стала комедия «Что мы говорим, что мы делаем» Эмманюэля Муре, которая лидирует по числу номинаций, в 13-ти категориях. По 12 номинаций получили «Лето-85» Франсуа Озона и «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля.

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Фильм, получивший наибольшее число номинаций, комедия «Что мы говорим, что мы делаем», был отмечен в январе призом «Люмьер» иностранной прессы (французский аналог «Золотого глобуса». Получая тогда свой приз, режиссер Эмманюэль Муре сообщил, что он удивлен, так как ему «всегда говорили, что его фильмы понятны только французам», но оказалось, что и иностранные журналисты оценили картину и присудили ей приз лучшему фильму года. Вместе с тем, фильмы Муре — легкие сентиментальные комедии с множеством диалогов и монологов, хитрыми переплетениями судеб и любовных историй героев — шли в европейском прокате, как, например, его предыдущая картина, костюмная «Мадмуазель де Жонкьер» (по роману Дени Дидро «Жак-фаталист»).

Вкратце: фильм «Что мы говорим, что мы делаем» рассказывает историю Дафне (Камелия Жордана, номинация на «Сезар» лучшей актрисе), которая проводит несколько дней с кузеном своего бойфренда Максимом, только что расставшимся со своей девушкой. Оба рассказывают друг другу про свои любовные истории, увлечения и разочарования, и весь этот многоголосый хоровод персонажей мы видим на экране в основном, в ситуациях монологов на тему любовных отношений, причем часто это отношения неискренние. Картина снабжена аннотацией — фильм пытается иллюстрировать концепцию «миметического желания» философа Рене Жирара . К счастью, фильм этот легкий, отнюдь не академическая штудия. Хотя потребует от зрителя некоторых усилий, чтобы, например, запомнить имена многочисленных персонажей, чьи отношения на наших глазах завязываются и распадаются с головокружительной быстротой.

Фильм получил номинации на призы за лучшую режиссуру, лучшим актрисе и актеру (Нильс Шнедер), лучшим второплановым актрисе (Эмили Декен, она фаворит в этой категории) и актеру (Венсан Макень).

Получит ли наконец Франсуа Озон свой первый «Сезар»?

Лишь на одну номинацию меньше, в 12 категориях, получили картины Франсуа Озона «Лето-85» и Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться».

Картина Озона рассказывает историю подростковой любви двух юношей, закончившейся драмой. Это экранизация книги британского писателя Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», которую режиссер прочитал в возрасте 17 лет. В течение 37 лет роман, по словам Франсуа Озона, «настаивался» в нем и стал основой его 21 фильма. Несмотря на международное признание и обилие номинаций фильмы Франсуа Озона до сих пор не получали ни одного «Сезара» французской киноакадемии, хотя сам он шесть раз оспаривал «Сезар» лучшему режиссеру.

Верные шансы если не на главный, то на актерские призы есть у драматической комедии Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Фильм рассказывает историю 43-летней парикмахерши Сюзи Трапе (окружающие постоянно путают ее фамилию — мадам Трапи, Трапо…), которая узнает, что неизлечимо больна. Оставшиеся дни она посвящает тому, чтобы отыскать своего единственного ребенка — она родила его в 16 лет, и родители заставили ее оставить младенца в больнице. Помогут ей 50-летний Жан-Батист, компьютерный гений, которого совершенно не ценят на работе (его сыграл сам Дюпонтель), и слепой архивариус, мсье Блин, панически боящийся полиции. По оценке критиков журнала Première, актриса Виржини Эфира, сыгравшая роль Сюзи Трапе, имеет главные шансы на «Сезар» лучшей актрисе, а ее партнер по этой картине и режиссер Альбер Дюпонтель получит и актерский, и режиссерский приз.

Два других кандидата на «Сезар» лучшему фильму года — это легкая сентиментальная комедия «Антуанетта в Севеннах» кинематографистки Каролин Виньоль и документальный фильм «Подростки» режиссера Себастьена Лифшица. Фильмы получили соответственно восемь и шесть номинаций.

В числе претендентов на приз за лучший режиссерский дебют отметим фильм «Ты и я» режиссера Филиппо Менегетти, который был отобран Францией на американские «Оскары» в категории «лучший иностранный фильм».

46-я церемония призов «Сезар» пройдет в совершенно невиданном до сих пор контексте. Из-за санитарных ограничений лишь немногие фильмы-кандидаты вышли в прокат, как, например, «Антуанетта в Севеннах» (750 тыс. зрителей), \большинство из соревнующихся картин мало известны широкому зрителю. Из-за специфики французского прокатного законодательства фильм Альбера Дюпонтеля, один из фаворитов церемонии, пока не доступен французскому зрителю даже в онлайн-кинотеатрах. Помимо этого, это будет первая церемония после скандальных событий прошлого года вокруг фигуры режиссера Романа Поланского, а также многолетней критики «слишком закрытой» организации самой академии, после чего ее руководство ушло в отставку. Эхом событий прошлого года стал отказ актрисы Адель Энель вручить приз одному из победителей этого года, о чем стало известно практически накануне церемонии.

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