Подающие надежды. Объявлены номинанты 93-го «Оскара»

Тревожная и замедленная жизнь киноиндустрии потихоньку уступает место жизни привычной и бодрой. По крайней мере объявление оскаровских номинантов, что состоялось в понедельник в Лос-Анжелесе, вызвало привычную волну споров, радостей, обид и недоумений.

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На российских просторах главной новостью стал тот факт, что «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского не вошел в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Драма о трагических событиях в Новочеркасске — расстреле взбунтовавшихся рабочих в 1962 году — видимо, не отложилась в сознании киноакадемиков. В этом как раз нет ничего удивительного, и ожидания оптимистов казались странными. В эту номинацию (в отличие от главной) обычно попадают фильмы, отличающиеся непривычным киноязыком, новизной подачи материала, парадоксальностью режиссерского видения. Ничего похожего в «Дорогих товарищах» нет и в помине — это профессионально сделанная, но довольно стандартная картина о далеких во времени событиях, в рассказе о которых не чувствуется боли и не слышны вопросы.

А попали в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» датская картина «Еще по одной», румынский неигровой «Коллектив», «Человек, который продал свою кожу» (копродукция Туниса, Турции, Германии, Швеции, Франции и Бельгии) об арт-событиях, разворачивающихся во время военных действий в Сирии, «Куда ты идешь, Аида?» — о балканской войне и гонконгский фильм «Лучшие дни» о проблеме травли среди подростков. Томас Винтерберг («Еще под одной») представлен и в номинации «лучший режиссер», что значительно повышает его шансы на успех в «иностранной» номинации.

В главной номинации — «лучший игровой фильм» — представлено восемь картин. Довольно неожиданно лидером по количеству номинаций оказался «Манк» Дэвида Финчера. Неожиданно — потому что при абсолютной безупречности фильма и нешуточной художественной ценности картины, начиная с блистательного Гэри Олдмена в главной роли кончая нежнейшей камерой оператора Эрика Мессершмитта, — это фильм не из тех, что готов полюбиться всем и каждому. Правда, в нем есть то, за что киноакадемики всегда отмечают представленные им картины, — неподдельная любовь к американскому кино (фильм рассказывает об истории создания знаменитого «Гражданина Кейна») и к Голливуду. «Манк» выставлен в десяти номинациях, но это вовсе не значит, что он получит статуэтки хотя бы в половине из них. Бывали случаи, что из десяти номинаций фильм пролетал во всех десяти — вспомнить хоть «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе.

Из остальных семи номинантов — «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Иуда и черный мессия» Шака Кинга, «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел, «Минари» Ли Айзек Чуна, «Отец» Флориана Зеллера, «Звук металла» Дариуса Мардера и «Земля кочевников» Хлои Чжао, — думается, ближе всех к академическим душам окажется «Земля кочевников». Тихий фильм, овеянный печалью по ушедшим и легкой надеждой на целительные силы дорог, украшен одной из лучших американских актрис Фрэнсис Макдорманд, а излюбленный способ Хлои Чжао придавать своим фильмам достоверности, привлекая непрофессиональных актеров, здесь срабатывает на «ура». Почти все, кого встречает героиня в своем вынужденном путешествии по американским дорогам, рассказывают свои собственные истории, делятся своими собственными драмами, а в их слезах нет ничего, кроме искренности. Это изысканное сочетание отличной игры актрисы-профи, четкого режиссерского почерка и обезоруживающе трогательных историй участников-неактеров дает «Земле кочевников» самую серьезную фору по сравнению с конкурентами.

Жаль, что немного шансов у «Суда над чикагской семеркой» — динамичного актуального кино с прекрасными диалогами (еще бы — их писал мастер диалогов сам Соркин), отсылающего к политическим событиям более чем 50-летней давности, — Соркина не оказалось среди номинантов-режиссеров, а это почти автоматически отнимает надежду на победу в главной номинации.

Режиссерскую номинацию составили Хлоя Чжао, Эмеральд Феннел, Дэвид Финчер, Томас Винтерберг («Еще по одной») и Ли Айзек Чун. Стараясь не впадать в регулярный грех оскаровского прогнозирования, все-таки позволим себе заметить, что Хлоя Чжао, скорее всего, уйдет с церемонии со статуэткой за лучшую режиссерскую работу. Хотя справедливости ради — Финчер ее заслуживает не меньше.

В части актерских номинаций большинство экспертов и просто наблюдателей ставят на Фрэнсис Макдорманд и Гэри Олдмена («Земля кочевников» и «Манк» соответственно), хотя у Олдмена есть мощный конкурент в виде Чедвик Боузмена, который уже получил «Золотой глобус» за роль в картине «Ма Рейни: Мать блюза» посмертно — актер ушел из жизни в августе 2020 года. Возможно, академики сделают аналогичный жест памяти, хотя надо признать, что роль музыканта-бунтаря в «Ма Рейни» удалась Боузмену великолепно. Кстати, Виола Дэвис, сыгравшая главную женскую роль в этом фильме, может составить серьезную конкуренцию Макдорманд.

Церемония награждения пройдет 25 апреля в режиме оффлайн. Собственно, никто и не думает, что киноиндустрия умерла под тяжестью пандемии, но увидеть ее «живьем» все-таки станет подзабытым приятным опытом.

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