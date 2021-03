Американский режиссер Спайк Ли вновь согласился возглавить жюри Каннского фестиваля, который в этом году пройдет с 6 по 17 июля. Изначально режиссер должен был председательствовать на предыдущем, 73-м фестивале, однако в прошлом году фестиваль не состоялся по санитарным причинам. Спайк Ли станет первым чернокожим кинематографистом, который возглавит жюри каннского кинофорума.

«Мы счастливы сообщить, что Спайк Ли возглавит жюри 74 Каннского фестиваля», заявили организаторы Каннского кинофорума. «Фестиваль таким образом вступает в новое десятилетие с совершенно исключительным председателем жюри, одним из лучших режиссеров своего поколения», отмечается в коммюнике фестиваля.

В прошлом году Спайк Ли должен был судить главную каннскую программу, однако фестиваль сначала перенесли, а потом отменили в его обычной форме. «Режиссер верен данному слову и будет сопровождать нас, когда мы вернемся на набережную Крузетт», сообщают организаторы. Речь идет о физическом возвращении фестиваля в каннские кинозалы, как известно, руководство фестиваля в отличие от Берлинского, отметает идею проведения форума в формате онлайн.

Вместе с тем санитарные показатели во Франции, по оценке властей, пока внушают опасения и в каком именно формате пройдет фестиваль пока неизвестно. В Венеции в прошлом году киносмотр проводился с резким ограничением числа присутствующих журналистов.

Тем не менее, в среду, 17 марта, Каннский фестиваль открыл аккредитацию для прессы в обычном формате. Сообщений о сокращении числа аккредитаций пока не поступало.

Спайк Ли и Канны, от любви до ненависти

Начало международной карьеры Спайка Ли связано с Каннами. Его первый фильм She’s Gotta Have It («Ей это нужно позарез») 1986 года участвовал в параллельном каннском форме «Две недели режиссеров», где он получил приз молодежной публики. Последующие работы Do the right thing («Делай как надо!», 1989) и Jungle Fever («Тропическая лихорадка», 1991) были уже отобраны в главный конкурс. После этого отношения режиссера с фестивалем испортились. Спайк Ли никак не мог смириться с тем, что его фильм 1989 г. не получил Золотую пальмовую ветвь. Свое поражение он приписывал тогдашнему председателю жюри Виму Вендерсу, которому он в сердцах пообещал, что «подождет его на выходе с бейсбольной битой». В результате этих событий в течение 27 лет Спайк Ли не появлялся на каннской красной дорожке.

Лишь в 2018 году режиссер вновь вернулся в соревнование за Золотую пальмовую ветвь с картиной «Черный клановец», которая завоевала Гран-при фестиваля.

За более чем 70-летнюю историю Каннского кинофорума Спайк Ли стал первым чернокожим кинематографистом, которого пригласили возглавить Каннское жюри.

