World Happiness Report: Финляндия — страна счастья

В Финляндии с населением 5.5 миллионов человек насчитывается около 3 миллионов саун.

Финляндия — самая счастливая страна в мире. Уже четвертый год подряд она занимает первое место в ежегодном рейтинге World Happiness Report. Для сравнения, Россия за последние четыре года опустилась с 59-й на 76-ю позицию, что стало худшим показателем за последние десять лет.

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Счастье вопреки пандемии

Первенство Финляндии в мировом рейтинге счастья вызвало удивление даже у самих финнов, которые считают себя не очень жизнерадостными и общительными. Как страна длинных и темных зим стала самой счастливой на планете? Четвертый год подряд психологи и социологи пытаются разобраться в секретах финского успеха.

При составлении всемирного рейтинга счастья для World Happiness Report, созданного под эгидой ООН в 2011 году, за основу берут результаты опроса, проводимого социологами института Gallup, с учетом данных об уровне ВВП, коррупции, личных свобод, солидарности и доверия в обществе, продолжительности жизни и т. д. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Исследователи сосредоточились на том, какое влияние COVID-19 оказал на качество жизни.

Результаты опросов вызвали удивление у самих ученых: лишь в трети стран люди испытали негативные эмоции, а более чем в 20 странах даже стали жить лучше. Например, Китай, где в прошлом году вспыхнула эпидемия коронавируса, в рейтинге счастливых стран поднялся с 94 на 84 позицию. Ученые объясняют это тем, что на фоне санитарного кризиса, в стране усилилось чувство солидарности.

Особенно высоко чувство взаимного доверия в Финляндии, где уровень благосостояния из-за коронавируса не изменился. За год в этой скандинавской стране с населением 5,5 млн человек было зарегистрировано чуть более 70 000 заражений и 808 смертей. По мнению ученых, законопослушность финнов, которые соблюдали социальную дистанцию и носили маски, далеко не единственная причина таких низких показателей. В исследовании говорится о качественном и бесплатном здравоохранении, а также высоком уровне социальной защищенности граждан.

О благосостоянии общества говорят и другие факты. Финляндия с низким уровнем преступности является рекордсменом в мире по уровню доверия к полицейским. За 20 лет в стране удалось вдвое снизить число бездомных: сегодня оно не превышает 7000. Благодаря профилактике за несколько десятилетий удалось вдвое сократить и количество самоубийств, хотя раньше оно было одним из самых высоких в мире.

3 миллиона саун и 4500 деревьев

Говоря о благосостоянии финнов, ученые подчеркивают: основной секрет счастья кроется в образе жизни.

Финны трепетно относятся к защите окружающей среды. В крупных городах с каждым годом становится все больше велосипедов и меньше машин. Летом мэрия Хельсинки даже предоставляет бесплатно в аренду двухколесный транспорт. В области утилизации отходов Финляндия является также пионером в Европе: здесь сортировку мусора внедрили более 20 лет назад. В настоящее время утилизация упаковок достигла 80%.

Помимо чистой экологии, финны любят и здоровый образ жизни. Финляндию называют страной саун. На 5,5 миллионов человек здесь насчитывается около 3 миллионов саун. Общественные сауны — бесплатны и являются важным местом встреч, независимо от социального положения.

Еще одним источником финского счастья является природа. В Финляндии насчитывается 37 национальных парков (для сравнения, во Франции их всего 11), на каждого жителя этой страны приходится 4500 деревьев. Финляндия — страна с самым чистым воздухом в Европе. Несмотря на суровый климат, финны проводят много времени на природе, собирают грибы и ягоды, 95% занимаются спортом, а более половины работают удаленно.

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