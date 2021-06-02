В четверг будет объявлена программа 74 Каннского фестиваля и уточнен санитарный протокол кинофорума

В четверг, 3 июня, Каннский фестиваль официально представит свою программу этого года. Уже известно о двух картинах, отобранных на фестиваль: это «Аннет» Леоса Каракса (фильм открытия) и «Непорочная дева» Пола Верховена. Россию в главной программе, возможно, будет представлять фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

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После того как Каннский фестиваль был отменен в прошлом году из-за ситуации с эпидемией, в этом году главный французский кинофорум передвинули с мая на июль. Традиционная пресс-конференция, на которой организаторы представляют отобранные фильмы, также перенесена с апреля на начало июня. Она пройдет в четверг, 3 июня, в 11 часов (12 МСК), трансляция будет доступна в официальных аккаунтах фестиваля в Твиттере, Фейсбуке, Ютьюбе и на платформе Dailymotion.

📅 You have an appointment! Thursday at 11 AM follow the #Cannes2021 #OfficialSelection’s live video announcement on Twitter, Facebook, YouTube and Dailymotion.

► YouTube: https://t.co/CLyt4FHg7X

► Dailymotion: https://t.co/t9x4BVHQpP pic.twitter.com/sgrFlTUUZw — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 31, 2021

По традиции фестиваль держит интригу, но о некоторых участниках фестиваля стало известно заранее.

После восьмилетнего отсутствия в Канны вернется Леос Каракс со своей новой картиной-мюзиклом на английском языке «Аннет» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Фильм будет показан на открытии фестиваля 6 июля.

Известно также, что в рамках фестиваля в Каннах будет показан новый фильм Пола Верховена «Непорочная дева», в котором главную роль сыграла французская актриса Виржини Эфира.

Возглавит фестивальное жюри американский режиссер Спайк Ли.

Специальная гостья и «планетарный боевик»

Специальной гостьей церемонии открытия фестиваля 6 июля будет американская актриса и режиссер Джоди Фостер, которой также будет вручена почетная Золотая пальмовая ветвь 74-го фестиваля, об этом сообщили организаторы кинофорума 2 июня. Этот приз, который в прошлом, в числе прочих, получали Аньес Варда, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, призван отметить «блестящую артистическую карьеру, редкую личность и сдержанную, но подтвержденную приверженность важным вопросам нашего времени», говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Организаторы называют Джоди Фостер «верным другом фестиваля на протяжении почти четырех десятилетий», напоминая, что впервые она поднялась по каннской красной дорожке в возрасте 13 лет в составе съемочной команды фильма Мартина Скорсезе «Водитель такси» в 1976 году, когда эта картина получила главный каннский приз. «Джоди Фостер – звезда планетарного масштаба», — подчеркивают организаторы фестиваля, напоминая, что после роли в фильме «Контакт» ее именем был назван астероид.

🏆 A unique personality and a brilliant artistic journey: Jodie Foster will be the special guest of the 74th Festival de Cannes Opening Ceremony ! The director, actress and American producer will also receive the #Cannes2021 Honorary Palme d'or!

► https://t.co/61yig33tgQ pic.twitter.com/OLFSW5Vyyc — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 2, 2021

Еще один «планетарный блокбастер» пообещал представить зрителям в рамках программы 74-го Каннского фестиваля его арт-директор Тьерри Фремо, не уточняя деталей. Возможно, речь идет о новом эпизоде эпопеи о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

В числе возможных участников конкурса пресса называет фильмы авторов из США, Франции, Италии, Ирана и России. В их числе «Париж, 13-й округ» (Les Olympiades) Жака Одьяра, «День флага» американского актера и режиссера Шона Пенна (в фильме снялись его дочь и сын, Дилан и Хоппер), «Три этажа» Нанни Моретти, фильм ужасов французской кинематографистки Жюлии Дюкурно «Титан», снятая в Иране картина Асгара Фархади «Герой», фильм «При жизни» француженки Эмманюэль Берко, у которой вновь снялась Катрин Денев. Возможным участником каннской программы от России называют фильм «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова, чей фильм «Лето» оспаривал каннскую Золотую пальмовую ветвь в 2018 г.

Санитарный протокол

Ожидается, что во время пресс-конференции с презентацией программы 74-го фестиваля организаторы внесут уточнения по поводу санитарного протокола, который будет действовать во время проведения кинофорума, собирающего в обычное время по 40 000 человек ежедневно.

Как сообщил Тьерри Фремо, на фестивале будет действовать «санитарный пропуск», введение которого на территории страны одобрил недавно французский парламент. «Как и в случае всех мероприятий с участием более 1000 человек, доступ на фестиваль будет зависеть от предъявления медицинского пропуска, то есть либо свидетельства (о прохождении) полного курса вакцинации, либо подтвержденного теста ПЦР, либо подтверждения наличия приобретенного иммунитета», — рассказал каннский арт-директор в интервью журналу Le Film français. «Мы быстро к этому привыкнем», — добавил он, уточнив, что категорически исключается опция проведения фестиваля онлайн.

Ожидается, что с 30 июня во Франции будут отменены все основные ограничения, включая комендантский час. Поэтому организаторам, скорее всего, не придется ограничивать число мест в кинозалах. Коррективы в каннский протокол могут внести новые санитарные меры, которые французские власти уточнят в начале июля в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

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