В главный конкурс 74 Каннского фестиваля отобрано 24 фильма

Фильмы Нанни Моретти, Жака Одьяра, Шона Пенна, Кирилла Серебренникова и еще 20 режиссеров отобраны в главный конкурс Каннского фестиваля. Об этом сообщил в четверг, 3 июня, арт-директор кинофорума Тьерри Фремо, объявивший также об изменениях в организации каннских секций. Так, программа «Особый взгляд» будет представлять фильмы молодых режиссеров, в этой секции в этом году отобрано два фильма из России — Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего. Документальный фильм Сергея Лозницы о Бабьем Яре будет показан вне конкурса.

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24 фильма будут оспаривать в этом году главный приз Каннского фестиваля, а в целом в разных фестивальных секциях будет показано более 60 фильмов, сообщил главный отборщик и художественный директор кинофорума Тьерри Фремо.

В главный конкурс включены картины Нанни Моретти, Жака Одьяра, Франсуа Озона, Пола Верховена, Веса Андерсона, Асгара Фархади, а также Леоса Каракса — его мюзикл «Аннет» будет показана на открытии фестиваля 6 июля.

Золотую пальмовую ветвь будет оспаривать также фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятый по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Серебренников написал сценарий по роману Сальникова, когда находился под домашним арестом. «Мы хорошо знаем Кирилла, чей фильм участвовал в конкурсе „Особый взгляд“, а затем в главной программе была показана его картина „Лето“», отметил Тьерри Фремо. «Помещенный под домашний арест российскими властями, он не смог приехать в Канны, чтобы представить „Лето“», напомнил Тьерри Фремо, признав, что не знает, сможет ли Кирилл Серебренников приехать в Канны в этот раз. Но, продолжил он, Каннский фестиваль всегда поддерживает талантливых кинематографистов, которые находятся под запретом в их странах, и в таких случаях фестиваль предпринимает особые шаги через канцелярию министра иностранных дел Франции, чтобы добиться разрешения авторам представить свои работы в Каннах.

Напомним, что в 2018 г. Каннский фестиваль предпринял аналогичные демарши, однако Серебренников не получил разрешения выехать из России.

Роман «Петровы в гриппе», рассказывающий о жизни обычной семьи из Екатеринбурга, скрывающей необычные секреты, был опубликован в 2016 году и завоевал две литературные премии — «Национальный бестселлер» и «НОС».

Тьерри Фремо также анонсировал показ на специальном сеансе в рамках главной программы документальной ленты, основанной на большом историческом проекте Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». Фильм основан на архивных материалах о крупнейшей трагедии Второй мировой войны на территории Украины. Архивные материалы, как рассказал Тьерри Фремо, представляют взгляд на то, каким образом приходило понимание событий Второй мировой войны, и во время войны, и после нее, когда «мы постепенно узнавали о событиях, учились жить с этим ужасом».

Новшества, молодое российское кино и санитарный контроль

Каннский фестиваль в этом году будет отмечен новшествами и реформами. Так, программа «Особый взгляд» вновь станет конкурсом молодого кино, так, как это и было задумано в 1978 году ее создателем, тогдашним исполнительным директором фестиваля Жилем Жакобом. В этом году в конкурс «Особого взгляда» попали две картины из России. Это фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова, которая, как и другой выпускник петербургского мэтра, Кантемир Балагов, также родом из Нальчика. Ее картина снята на осетинском языке с непрофессиональными актерами. Второй российский участник «Особого взгляда» — фильм «Дело» Алексея Германа-младшего, в котором снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич. В основе сценария история преподавателя вуза в небольшом провинциальном городе, который «вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь».

Отметим также, что в Каннах в этом году будут созданы две новые программы — «Каннские премьеры» (Cannes Premières), которая отныне станет новой подборкой, представляющей картины «каннских завсегдатаев» и «эфемерная» программа, посвященная вопросам экологии.

Несмотря на то, что во Франции, с 30 июня ожидается отмена большинства санитарных ограничений, организаторы Каннского фестиваля призвали к осторожности: вирус еще не побежден, отметил Тьерри Фремо. В этой связи всем аккредитованным на фестивале лицам (их более 18 000 на сегодняшний день) будет необходимо предъявлять удостоверение о состоянии здоровья («санитарный пропуск»): свидетельство о вакцинации, тест ПЦР давностью менее 48 часов, «который будет обновляться каждые двое суток во время вашего присутствия на фестивале», отметили организаторы. При этом журналистам и гостям, которые были привиты вакцинами, не получившими официального одобрения санитарных инстанций Евросоюза — это случай китайской вакцины «Синофарм» или российской «Спутник V» — по всей видимости, также придется делать тесты ПЦР каждые два дня. «Если только до начала фестиваля эти препараты не получат официального одобрения в ЕС», — добавил директор фестиваля Пьер Лескюр.

Фильмы конкурсной программы

«Аннетт», реж. Леос Каракс (Франция)(фильм открытия фестиваля) В главных ролях — Адам Драйвер и Марион Котийяр.

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“», реж. Уэс Андерсон (США)

«Непорочная дева» (Benedetta), реж. Пол Верховен (Голландия)

«Петровы в гриппе», реж. Кирилл Серебренников (Россия)

«Память» (Memoria), реж. Апитчатпон Вирасетакул (Таиланд)

«Париж, 13-й округ» (Les Olympiades), реж. Жак Одьяр (Франция)

«День флага», реж. Шон Пенн (США)

«Герой», реж. Асгар Фархади (Иран)

«Три этажа», реж. Нанни Моретти (Италия)

«Разделение», реж. Катрин Корсини (Франция)

«Остров Бергмана», реж. Миа Хансен-Лёве (Франция)

«Casablanca Beats» (Haut et fort), реж. Набиль Аюш

«Купер номер шесть», реж. Юхо Куосманен (в фильме снялся Юра Борисов, который также сыграл в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе») (Финляндия)

«История моей жены», реж. Ильдико Эньеди (в гл. ролях: Леа Сейду и Луи Гаррель) (Венгрия)

«Drive my car», реж. Рюсукэ Хамагути, по одноименному рассказу Х. Мураками (Япония)

«Ahed's Knee», реж. Надав Лапид (Израиль)

«Худший человек на свете», реж. Йоаким Триер (Норвегия)

«Беспокойные» (Les Intranquilles), реж. Жоаким Лафосс (Бельгия)

«Все прошло хорошо», реж. Франсуа Озон (в ролях: Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг, Ханна Шигулла) (Франция)

«Red Rocket», реж. Шон Бейкер (США)

«Однажды сумеречным утром» (Par un Demi Clair Matin), реж. Брюно Дюмон (в ролях: Леа Сейду, Бланш Гарден и Бенуа Мажимель) (Франция)

«нитраМ», реж. Джастин Курзель (Австралия)

«Священные узы» (Lingui), реж. Махамат-Салех Харун (Чад)

«Титан», реж. Жюлия Дюкурно (Франция)

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