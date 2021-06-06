Почему всех так взволновали феминитивы?

Гасан Гусейнов размышляет о полемике вокруг феминитивов, напоминая о метаморфозах слова «товарищ» и о том, что «авторка» была придумана еще в XII в. Почему же феминитивы всех так взволновали?

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Да если бы только взволновали! Прямо буря в стакане воды. Одни кричат, мол, язык сам разберется, не надо ничего придумывать. Другие, стушевавшись (ах, извините, это слово придумал Достоевский, злодей такой, и оно так понравилось в тогдашней России, что так с тех пор оно и вошло в обиход), напоминают, что совершенно непонятно, как именно язык будет «сам разбираться» с чем бы то ни было.

В самом деле, ведь не язык же кричит и ругается, что надобно жи-ши писать непременно через «и», если только мы не цитируем по-белорусски девиз «Жыве, Беларусь!» А собираются важные люди и решают, какому написанию или произношению жить, а какому — нет, какое слово со своим значением (новым или старым) попадет в словарь, а какое — нет, какие слова уместно употреблять в широкой печати для еще более широких народных масс, а какие — нет.

Иначе говоря, в старом споре, природа ли породила язык, или это люди с незапамятных времен безостановочно сговариваются, как им говорить и писать, давно победили вторые: вот и мы, пишущие и говорящие по-русски сегодня, ни при какой погоде не можем считать язык развивающимся стихийно, или естественно.

Всё наоборот: это сами люди говорят и пишут стихийно, кто — как бог на душу положит, кто — как кривая вынесет. А вот язык — тот, на котором мы говорим и пишем, этот божественный продукт изучают и описывают специально для этой цели обученные люди. Люди эти, к сожалению, не дают, подобно врачам, клятву Гиппократа и вынуждены иной раз, заеденные бытом или понукаемые политикой, а то и летучими вкусами своей юности, грешить против истины собственного языка. И тогда эти злодеи начинают — страшно сказать! — обманывать своих ближних и дальних.

Один такой обман до сих пор ввинчивается в головы школьников, дикторов всесоюзного радио и центрального телевидения, родителей, дедушек и бабушек. Этот обман гласит: род существительного не имеет отношения к полу называемого этим существительным человека. Например, есть слово «директор». И его следует употреблять и в том случае, если директор — Иван Иванович, и в том случае, если он — Мария Александровна. Нет, не так, не он — Мария Александровна, конечно, а директор — Мария Александровна. Есть на этот счет специальный параграф во всех учебниках русского языка. Правда, есть в литературе (особенно досоветской) и слово директриса. Но по какой-то причине не любят бывшие советские люди это слово.

Так бывает. В семье появляется сильно пьющий член. Бьет сперва жену и детей, а потом и престарелых родителей. Бьет крепко. Следы оставляет. Но все молчат — родной же человек, и мы ж не звери. А что синяк под глазом, так это я дверцу шкафа неудачно раскрыла. А что мальчик заикается, так природа такая. Дело семейное. Так и с этими самыми профессиями. Возникло это в советское время. Его можно очень точно датировать нашим чудесным словом «товарищ». Есть такой руководящий мужчина — товарищ. А когда руководящая женщина, то она тоже — товарищ. Товарищ Фотиева была секретарем Ленина. А товарищ Коллонтай послом в Швеции. Серьезное мужское дело бабе не поручат. Это раньше, при царе, всякое бывало. Был царь, но была и царица. Был император, но была и императрица. Ясное дело, был раб, была и раба, и рабыня была. Суффиксами-то эвон как богат русский язык. И все это богатство своей природы он готов подарить обществу, запрашивающему себе новое.

А с товарищем вышла вот какая штука. У слова этого было несколько значений. В русском официальном языке товарищем называли заместителя. Например, товарищем прокурора называли заместителя, или вице-прокурора. Товарищем министра — заместителя министра. А вот наше слово «товарищ», которое употребляется в устойчивых словосочетаниях «товарищ генерал» или «товарищ директор», имело в прежнем русском языке и женскую пару, как полагается. Кое-кто у нас порой, чтобы образованием щегольнуть, может даже и в живой речи сказать «товарка». Подруга по артели или по несчастью. Кто почитывал в молодости Александра Ивановича Левитова, не забудет разговоров товарок в «Нравах московских девственных улиц». Но вот в живой русский политический и гражданский язык советского века слову «товарка» ходу не было.

Вы спросите, отчего так. А ответ довольно прост. Так-то, по политической философии и пропаганде советской, жизнь пошла новая, и полное равноправие между мужчиной и женщиной было продекларировано. Подлинное, а не буржуазное какое-нибудь. Идея наша ведь была твердая, мужская! Мужчина — человек сильный. А женщина — его верная боевая подруга. И тем она лучше, чем более похожа на мужчину. Выбиваясь на руководящую должность, она и службу свою несла без скидок на пол свой слабый и женский.

Весь советский русский язык был заточен под мужскую тяжелую руку, под мужской кулак. Без женщин, конечно, ничего бы не получилось: кто-то же должен был рожать новых товарищей.

Но к середине двадцатых годов стало ясно, что мужское начало в Стране Советов побеждает. Несмотря на все женотделы, на горделивое слово «большевичка», кондовое слово правды было забито в учебники русского языка.

Вся страна запела частушку:

Хорошо тому живется,

У кого одна нога:

И одно яйцо не трется,

И не надо сапога!

Трудно людям признаться друг другу, что богатейший на суффиксы женского рода язык — тут тебе царица и гусыня, графиня и румынка, целка и бабуля — запрещает, оказывается, чтобы не обидеть женщину, называть ее, к примеру, поэтессой.

Потому что поэт — это серьезно и важно, а поэтесса — это только женщина, изображающая из себя поэта. Это наблюдалось и в веке позапрошлом, а уж в двадцатом вошло в пошлейший обиход.

У скольких людей это завихрение советского века отшибло мозги, просто не передать.

Почему назвать мужчину «греком» или «французом» — это хорошо и уважительно, а назвать женщину «гречанкой» или «француженкой» — нет?

Почему? Потому что в учебнике так написано. Так там много чего написано. Там, например, написано, что есть звонкие шипящие. Бывает. Сапожник без сапог не смог вспомнить слово «жужжать».

Так и с этим грамматическим родом, который, якобы, ну никак не может совпадать с физическим. Не может, не должен, традиция наша не позволяет.

Но что же случилось, что именно сегодня началось это страшное поветрие. Может быть, это побочка ковида?

С какого такого бодуна вцепились проклятые феминистки в наш замечательный язык, охраняемый такими надежными силами, как наш безупречный вкус, наша верная академия наук, наконец, наша вера в то, что язык сам, язык сам, язык сам все решит, и не вам, проклятые активистки, бабы крикливые, и подвывающие им на деньги госдепа враги народа, исправлять его, — так с какого, спрашивается, бодуна сейчас-то началась эта свистопляска?

А вот это уже серьезный разговор.

Потому что началось сейчас то, что могло начаться и раньше — в 1960-х или в 1990-х, но тогда еще сталинский и поздний советский век не стал предметом настоящего разговора. И с одной из главных его скреп — с мужской начальственной руки, руки насильника, не сняли отпечатков пальцев.

Этот дело идет медленно, трудно развернуть большую страну. Да еще такую самоуверенную, самую читающую страну в мире, так изящно кутающуюся в манто неприязни к слову поэтесса или директриса, авторка или скульптрица.

— Ах, — кокетничает ученая дама. — Мне противно, когда меня называют философиней. Это пошло и безобразно, ведь я — философ!

Получается, что настоящим философом может быть только мужчина.

Как и политиком, президентом, председателем правительства…

Конечно, остается вопрос, почему сейчас многих так нервирует эта тема.

Меня, например, даже в фейсбуке расфрендили за невинное предложение наряду с мужским словом «автор» взять из той же латыни и женское — «автрикс». А я ведь как раз для тех и старался, кому не нравятся ближе всего стоящие авторица или авторка.

— Зачем искать эти вымученные искусственные слова, когда есть в нашей великой культуре дела поважнее?

Что ж, пришло время ответить на этот вопрос всерьез. Многим ответ не понравится. Но правду говорить легко и приятно.

Итак, есть на земле языки, в которых просто нет категории рода. Но в русском языке категория рода, во-первых, есть. Но этого мало: во-вторых, лингвополицейские наши — авторы пособий и учебников — прямо обосновывают отсутствие парных мужским женских форм слов не свойствами языка, а социальной или профессиональной неполноценностью женщин в прошлом.

Правило № 1 применяется тогда, когда у названия профессии есть «пара», но, заметьте, при этом в официальных документах и обращении предпочтительно использовать мужской род: «На должность кладовщика назначить Кузькину А.Н….».

Примеры: учитель — учительница, наладчик — наладчица, радист — радистка, переводчик — переводчица, кладовщик — кладовщица, уборщик — уборщица, писатель — писательница.

Автор забывает, правда, что есть слово «машинистка», мужской род которого занят водителем паровоза, так что при приеме на работу в машинописное бюро мужчину тоже записывали «машинисткой». Для всей нашей истории это маленькое исключение — ключ к будущему торжеству феминитивов и бурному обогащению языка наших детей и внуков.

Правило № 2 касается профессий, употребляющихся исключительно в мужском роде, в том числе и по отношению к женщинам (да-да). Зачастую, истинно мужские названия носят профессии, связанные с юриспруденцией, медициной, наукой и техникой.

Примеры: адвокат, пилот, нотариус, полицейский, делопроизводитель, программист, агент, кассир, техник, корреспондент, помощник, референт, переводчик, заведующий.

Порой подобные профессии легко распознать и по окончаниям: -ор, ер-, -тор, -лог, -граф, -вед. Примеры: инженер, копирайтер, директор, диктор, режиссер, диспетчер, редактор, автор, конструктор, дизайнер, офтальмолог, стоматолог, геолог, психолог, типограф, фотограф, языковед, правовед.

Автор (или авторица?) этого текста выдает себя с головой, когда с придыханием говорит об «истинно мужском названии» профессии. Ну в самом деле, как судья может быть женщиной? Хотя слово-то обоюдородное, т. е. и мужского, и женского рода — в зависимости от того, кто судья — бог или богиня, царь или царица.

С пилотом и адвокатом — чуть сложнее, но тоже просто: слова-то эти не русские, а заимствованные, но заимствованные только в форме мужского рода. За прошедшие с тех пор десятилетия русский язык получил от иноземцев сотни новых слов, и нет ничего зазорного в том, чтобы вернуть «пилотессу» и «адвокатессу» в словари. Почему это обязательно сделают грамотные носители русского языка? Да потому что эпоха сменилась, и как бы ни хотелось радетелям «истинно мужских ценностей», мужской шовинистический мир ведет арьергардные бои и рекрутирует негодных к строевой службе.

И, наконец, финальное расхожее оправдание обязательности маскулинитивов и ненужности феминитивов:

Правило № 3 стоит здесь особняком, так как используется только в разговорной речи, путем добавления к названию окончания -ша: секретарша, парикмахерша, лифтерша или -иха: врачиха, сторожиха, дворничиха. Скажем так, оттенок весьма пренебрежительный, и использовать его в культурной письменной речи не стоит (кроме того случая, когда вы пишете собственный роман!).

Есть еще несколько нюансов, когда роль окончания — указать на пол: «Делегация наших спортсменок прибыла на Мадагаскар», «Как сообщила журналистка Дж. Вайт из Лондона… " (гадай еще, Джон или Джейн).

Не забывайте и об исключениях, к примеру: портниха, маникюрша, балерина — танцор балета, медицинская сестра — медицинский брат, швея — мастер пошива.

Сделаем вывод? Несомненно, такие яркие личности как Цветаева и Ахматова заслужили носить гордое звание — поэт. Но если вам по нраву «поэтесса» — да будет так!

Поначалу мне казалось, что люди так вступились за свои старые советские учебники потому, что страна сейчас политически и интеллектуально лежит под паром. Вот и приходится культуре и средоточию ее — языку — отдуваться за повседневные огорчения политических евнухов. Выборов нет, политические споры бесполезны, ну так поговорим о вечном.

Но теперь я понимаю, что это было поверхностное и даже ошибочное суждение. Как только созерцание становится деятельностью, ты понимаешь, что все начинается с языка.

Созерцать ведь по-русски значит еще и смотреть по сторонам, переспрашивать не только старые книги, но и новых молодых философов и философинь.

Так, переспрашивая, мы лучше поймем историческую ущербность многих заимствований, которые сегодня кажутся единственно возможными. Например, автор или доктор. Зачем придумывать «авторку»? Не слишком ли уничижительна «докторица»? Но разве дело не в историческом восприятии? Никому в голову не придет считать «царицу» хоть в чем-то уступающей «царю», а «раба» хоть в чем-то более свободным, чем «рабу» или «рабыню».

Мы все знаем о существовании в языке так называемых недостаточных глаголов — у которых нет определенных форм: например, у глагола победить нет формы «победю» или «побежу». Но есть и недостаточные существительные. К их числу относятся, среди прочего, и такие важнейшие заимствованные слова, как автор или доктор. Никто не виноват в том, что в свое время в русский язык была официально принята только форма мужского рода: doctor. А вот формы doctrix и doctorissa оставило наше тогдашнее общество на чужом складе за ненадобностью. Но ведь и это не вся правда. Жила-поживала себе в языке «докторица», и даже «авторица» пробила себе дорогу в литературу. Самое время. Не зря ведь Хильдегарда Бингенская, обращаясь к деве Марии, называет ту по-латыни auctrix vitae — зачинательницей, созидательницей, Авторицей Жизни! Конечно, мы любим эту бенедиктинскую монахиню, поэтессу и аббатису, не только за то, что она взяла на себя смелость придумать один из первых искусственных языков, помахав ученой рукой из далекого двенадцатого века в наш двадцать первый.

Сейчас многим кажется, что нам совсем не до Хильдегарды Бингенской, у нас вон людей в заложники берут и пытают, за разумное критическое слово врагами народа объявляют, а вы тут — о языке. А вот потому с вами, милые, это и проделывают, что вы языка своего не знаете и не уважаете, а людьми считаете только вооруженных мужчин. Чего вожделеешь, то тебя и вдохновляет.

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