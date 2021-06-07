Художник двух материков. О выставке Николая Фешина в Третьяковской галерее

Выставка Николая Фешина в Инженерном корпусе Третьяковской галереи — совсем небольшая. Тут представлены работы из Государственного музея изобразительных искусств Татарстана — они в большинстве — и несколько работ из коллекции Третьяковки.

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В 1926 году Илья Репин на вопрос, кого он считает наиболее талантливым из ныне живущих русских художников, не задумываясь ответил: «Фешина». На тот момент Фешин уже три года как эмигрировал в США. Отношения Репина — фешинского мастера в Академии художеств — и Фешина были непростыми, хотя репинское влияние в работах последнего прослеживается очень отчетливо.

Иван Фешин, отец будущего художника, был человеком творческим и немного бизнесменом — он держал позолото-столярную мастерскую, делал алтари и оклады для икон. Но предпринимательская жилка Фешина-старшего порвалась довольно быстро — он не сумел сладить с бизнесом и прогорел. В семье наступили тяжкие времена, нищета свалилась неожиданно и накрыла мощно, мать Николая не выдержала и уехала с детьми к родителям, оставив мужа самого разбираться со своим банкротством. Но Николай большей частью жил у отца в Казани и там же поступил в художественное училище. Но скоро отец уехал из Казани, оставив мальчика одного, и тут-то парень познал нищету уже по-настоящему — до этого отец худо-бедно что-то зарабатывал. Мальчик подряжался на любые работы, чтобы хоть как-то прокормиться.

Вскоре Николаю удалось поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств, где его под свое крыло взял Репин. Несмотря на отношения, которые можно определит как «любовь-ненависть», оба необычайно ценили друг друга. Фешин считал Репина великим педагогом. «Как я вспоминаю, Репин никогда не подавлял своим мнением индивидуальности студента, напротив, как большой художник, он всегда ценил в нём более или менее оригинальное», — писал впоследствии Фешин. Но все-таки Репин, видимо, имел сильное влияние на студентов, — быть может, даже помимо своего желания, потому что как только он ушел из академии после конфликта с руководством, Фешин довольно быстро приобрел новую манеру письма. До этого его стиль был родствен репинскому, но, оставшись один, Николай начинает активно искать собственную манеру.

Первое, что он освоил, — это новые возможности мастихина. До него мастихином писать было не принято, но Фешин начал активно использовать его наравне с кистью. Это во многом определило знаменитую фешинскую манеру, отмеченную небывалой свободой и ощущением простора.

Первой большой удачей молодого художника стала «Черемисская свадьба» — за нее он получил главный приз на Мюнхенской выставке. Момент, запечатленный Фешиным, — традиционный у марийцев (раньше их называли черемисами) увоз невесты из родительского дома из-под кисти художника вышел каким-то необузданно мрачным, словно за веселым событием автор увидел природную дикость народа, его связь с темными силами природы, веру в могущество древних обычаев. Не зря один из ведущих российских критиков того времени обвинил Фешина в очернении родины. Как видим, ничто не ново на наших просторах. «Черемисская свадьба» сейчас находится в одной из частных коллекций. Имя коллекционера не разглашается.

В 1923 году Фешин с семьей покидает Россию — поклонники помогают ему устроиться в США. По сей день американцы считают его своим национальным художником.

Тем не менее все наиболее значимы работы Фешин написал в России. Еще в молодости он задумал цикл картин, посвященных крестьянскому быту. Самые известные работы цикла, помимо всего остального, представлены на нынешней выставке, — «Обливание», «Капустница», «Бойня».

«Обливание» и «Бойня» — гигантские картины, 3 метра в ширину и 2,5 в высоту. Когда-то молодой Фешин побывал на бойне. Он долго не мог успокоиться, все вспоминал жуткий и таинственный момент перехода живого существа к небытию, застывший взгляд быка, огромное количество крови. «Бойня» — итог этих долгих эмоциональных воспоминаний. Смысловой центр картины — застывший изумрудный глаз быка, еще секунду назад живой. Бытует мысль о том, что Фешин намекал на революцию 1905 года, но большинство исследователей считает это мифом — художник задумал картину раньше, да и склонности рефлексировать по поводу политических событий не имел.

Грандиозное «Обливание» — одна из главнейших работ Фешина. Старинный обычай во время летней жары поливать из ведра всякого, кто проходил мимо колодца, был не только и не столько развлечением у крестьян, но и магическим способом предотвратить засуху. Эта картина настолько эмоциональна, в ней так точно передано ощущение и холода, и страха, и веселья, и свободы, что она занимает особое место в творчестве Фешина и считается его ключевой работой. При этом картина осталась незаконченной — до сих пор неизвестно почему.

На выставке в Третьяковке много портретов. Один из лучших портретов, созданных Фешиным, — портрет 9-летней Вари Адоратской. Девочка сидит на столе, рядом на столе же — кукла, недоеденные фрукты и прочий милый беспорядок, которым всегда отмечено любое детство.

Выставка небольшая, картины расположены на темном фоне, который подчеркивает свет и свободу, исходящие от полотен.

В эмиграции Фешин в основном писал портреты. Жанровые сцены у него не получались, и ничего даже отдаленно похожего по своей силе на «Бойню» или «Обливание» он уже не создал. Да и портреты уже не лучились — в основном это были спокойные, качественные работы.

Пытался «окунуться» в пейзажистику — на выставке представлено несколько, — часто выезжал на природу, но это был уже не тот Фешин, что до эмиграции. Что-то ушло. Вероятно, Фешин был из тех художников, для которых очень важна среда и которые не могут полноценно творить среди чужой культуры.

К тому же через 10 лет после приезда в США неожиданно разрушилась семья — жена Александра, с которой они прожили в мире и согласии 20 лет, вдруг выгнала его из дома, заявив, что хочет стать писателем, а он ей мешает. Забегая вперед: писателя из Александры не получилось, она написала пару повестей, которые успеха не имели. Дочь Ия уехала с отцом. Впоследствии Ия Николаевна заметно пополнит казанскую коллекцию картин отца.

В Америке картины Фешина хорошо продавались, они с Ией купили дом в Калифорнии на Голливудских холмах, но счастье длилось недолго — популярность Фешина стремительно пошла на убыль, и доживал он свой век (он умер в 1955-м) учителем рисования, жалованья которого хватало лишь на пропитание…

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