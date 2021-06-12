Ах, водевиль, водевиль! В МХАТе Горького поставили спектакль «Чудесный грузин» о молодых годах Сталина

Постановка в МХАТе им. Горького спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой вызвала множество комментариев. Театральный обозреватель RFI советует: если хотите понять, в чем суть всей истории, просто послушайте вступительное слово режиссера перед спектаклем.

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Такое впечатление, что Москва испытывает большую нехватку скандалов и пронзительную тоску по ним. Ничем иным не объяснишь тот фонтан негодования, что забил в театральной среде и ее окрестностях, как только стало известно, что худрук прилепинского МХАТа Эдуард Бояков пригласил на одну из ролей в спектакль «Чудесный грузин» о младых годах Сталина телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Оказалось, что у московских экспертов проблема русского репертуарного театра затмила все другие проблемы. Даже интерес к самой пьесе как таковой нигде ни разу не проклюнулся. Нервная жизнь у московской элиты, что ни говори.

К Бузовой еще вернемся ненадолго попозже.

Пьесу про молодые годы Сталина, которого Ленин назвал «чудесным грузином», написал драматург Андрей Назаров. Описывать подробно достоинства и недостатки пьесы нет никакой необходимости — достаточно сказать, что драматург явно сам не понял, зачем взялся за перо. Поставила спектакль бывшая актриса Театра на Таганке, время от времени пробовавшая свои силы в качестве режиссера в разных некрупных театрах, а теперь «зависшая» в прилепинско-бояковском МХАТе.

Если вам надо понять, какова социально-политическая направленность постановки, то вот совет: приходите, послушайте приветственное слово Боякова — и можете уходить, так как все ясно, даже если заранее ничего не знать о взглядах Прилепина и Боякова. Как услышите фразу: «У меня у Сталину двойственное отношение», — вставайте и уходите. У кого к Сталину двойственно отношение — у того и вместо спектакля всегда будет выходить недоразумение и сумбур вместо всего.

Дальше. Не пытайтесь понять, кто есть кто — шумные грузинские мужчины-революционеры если не поют многоголосье и не пляшут лезгинку, говорят спутанно и делая резкие движения, причем все одновременно. По мнению постановщиков, это свидетельствует о мощной энергии большевистского Закавказья и лично товарища Сталина, хотя на деле — об отсутствии серьезных навыков работы с актерами у режиссера. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что хореографические революционные этюды в «Чудесном грузине» и правда поставлены очень качественно (постановщик танцев Мухамеднур Султанов) — те мгновения спектакля, что режиссер щедро отвела под горячие танцы, — единственные живые. Увлекшись хореографией, режиссер решила заодно представить и сцену любви Сталина с Надеждой Аллилуевой в виде танца. Развернув диван спинкой к зрителю, Сталин орлом набрасывается на Надежду, валит ее на диван, и по картинно выскакивающим из-за спинки дивана то руке, то ноге зритель может догадаться о скрытых за спинкой хореографически-половых страстях.

Постановщик хореографических революционных этюдов в «Чудесном грузине» — Мухамеднур Султанов © mxat-teatr.ru

Приглашенный на роль Сталина актер Георгий Иобадзе, играющий в основном в Театре на Юго-Западе и в Театре Наций, — артист тонкий и страстный. Его моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» необыкновенно нежен и сентиментален, и Георгий держит зрителя целый час на этих обаятельных эмоциях, по которым в реальной жизни многие наверняка скучают. Сталина же он играет отстраненно и сухо, очевидно следуя указанию режиссера не растрачивать эмоции, а дать зрителю возможность самому решить, кто для него неистовый Сосо-Сталин — злодей или герой. Проблема лишь в том, что старания Иобадзе пропадают втуне — он мог бы зарядить своего героя миллионом эмоций, и это никак не сказалось бы на общей картине, потому что никакого характера ни главному герою, ни одному из второстепенных не дали. Темные тени то в национальных грузинских одеждах, то в безликих цивильных создают постоянную толпу без намека на осмысленность. Как только начнут плясать — зритель оживает. Поаплодирует — и ждет следующего танца.

Спектакль начинается со сцены XIII съезда РКП (б) и обсуждения ленинского «Письма к съезду». Вся большевистская камарилья разместилась на многоэтажной декорации, обтянутой коммунистическими лозунгами. Вполголоса обсуждают письмо Ленина. Потом эта декорация будет превращаться в улочки Батума, кабинет губернатора, кабаре, где поет безголосая Балла Шанталь, городскую площадь… Время от времени на сцене появляется Ленин в сопровождении Крупской. Он произносит цитаты из самого себя, относящиеся к моменту, — что-то вроде контекстной рекламы, — а Крупская с блокнотиком в руках объясняет зрителю, из какой работы или из какой речи цитата. У Ленина в петлице красная гвоздика, и выскакивает он из самых разных мест — то прямо из-под сцены, то откуда-то сбоку, то вдруг вылезет из декорации. В последней сцене Владимир Ильич спустится с колосников в виде памятника и уже из небытия произнесет заключительную цитату. Поскольку до конца так и останется неясным, пародия ли все это, фарс ли или всерьез, то смеются только те, кто не боится обидеть артистов. Таких в зале много, поэтому в целом обстановка напоминает веселый капустник.

Негодовать по поводу введения в спектакль Бузовой — смешно. Инстаграм-дива, ведущая «Дома-2», безголосая певица в роли самой себя — безголосой певички кабаре Беллы Шанталь, влюбленной в местного начальника жандармов и оказавшейся большевистской шпионкой, — в этом театре и в этой постановке вполне себе уместна. Когда она изображает бездарную певицу, не попадающую в ноты и заламывающую руки в бессильном отчаянии, — мы, наверное, должны подивиться ее смелости и самоиронии. Мы и дивимся. Так же, как дивимся голосу в громкоговорителе, который перед спектаклем объясняет нам, что прилепинский МХАТ наследует Станиславскому и Немировичу-Данченко. Шутка на шутке.

Возможно, у Боякова и правда двойственное отношение к Сталину. В своем тронном слове перед спектаклем он сказал, что Сталин поднял экономику на небывалые высоты, но он, Бояков, недоволен тем, что Сталин разрушил церкви. О репрессиях худрук не упомянул. Видимо, они не вызывают у него недовольства. Оценка Сталина Ренатой Сотириади тоже явно неоднозначна — поэтому он показан вовсе не ангелом, а просто неплохим парнем. Что греха таить — не без недостатков. А кто без них?! Покажите!

И еще пару слов о Бузовой. Знаете, если бы ее пригласили, скажем, директором Большого театра или гендиректором Третьяковки — наверное, это был бы какой-никакой, но повод для дискуссий. Хотя в наше перевернутое время и этому бы никто не удивился. Но Бузова и прилепинский МХАТ, успешно деградирующий еще при Дорониной, а с приходом Прилепина, Боякова и Пускепалиса рванувший в эту сторону со скоростью натренированной борзой, сочетаются как нельзя лучше. Летящая чайка на занавесе давно утратила свой смысл, и давно пора заменить ее на подстреленную и мертвую. Кого-то и правда может волновать, что в театр, куда билеты впору давать в нагрузку к билетам на концерт ансамбля «Березка», для привлечения зрителя приглашают ведущую «Дома-2»? Да полно — пусть каждый выживает как может. Если для повышения явки можно в кандидаты в президенты Ксению Собчак, то почему для той же цели в заштатный театр нельзя Ольгу Бузову? Только надо бы в зрительном зале расставить столики, запустить официантов и команду канканирующих танцовщиц — тогда стиль будет выдержан идеально. Дарю идею. Гонорара не прошу.

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