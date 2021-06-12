Французский музей показал оберег от яда из «Гарри Потера»

«Застолья власти» — экспозиция, которой открывает свой новый выставочный сезон «второй французский Лувр», расположенный в городе Лансе (департамент Па-де-Кале). Со времен древнего Вавилона до наших дней главы государств садятся за стол не только для того, чтобы утолить аппетит. Застолье — важная часть представительского ритуала. О сопровождавших его протоколах и предметах русской службе RFI рассказала со-куратор выставки Элен Буйон.

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RFI: Как возникла идея выставки? Почему именно застолья власти? Ведь большинство населения питалось явно по-другому.

Элен Буйон: Это была идея директора нашего музея. Лувр-Ланс, или «второй Лувр», как его иногда называют, показывает коллекции «первого» Лувра по-другому, с другой точки зрения. В частности, с точки зрения человеческих страстей. Кроме того, для нас всегда важно свести воедино разные художественные дисциплины и разные эпохи. Эта выставка начинается в далекой древности, проходит через период классической античности, через Средние века, рассказывает о королевском столе и ведет повествование вплоть до нашего времени. Последний раздел посвящен приемам Елисейского дворца.

Тема первого раздела довольно неожиданная — «омовение рук». Это дань сегодняшней эпидемии?

Сегодня мы знакомы с правилами гигиены и знаем, что нужно мыть руки перед едой. Но в древности этот жест имел совершенно другое значение. Это был религиозный ритуал, совершавшийся перед очень важным и тоже ритуальным действием — принятием пищи. Омовение рук наряду с молитвой — самые древние действия протокола застолья.

В своей официальной версии застолье сопровождалось строгим протоколом, для которого каждая цивилизация и каждая эпоха выдумывали собственный художественный язык. Общим для всех предметов, проявлявшихся на столах со времен древнего Вавилона до приемов в Елисейском дворце была только явная, демонстрируемая роскошь.

В III тысячелетии до н. э. шумерские цари давали ужины в честь богов, боги присутствовали на их застольях. Об этих ужинах рассказывают мифы и удивительные барельефные изображения. В античности властвовать над столом значило — властвовать над миром. Невероятные подарки приходят из других стран и отправляются в подарок другим властителям. Среди них почти всегда есть драгоценная посуда. Это начало дипломатии. Подготовка банкета сама по себе была искусством. Античные цивилизации изобрели огромное количество связанных с ритуальными обрядами предметов. Драгоценные вазы, кувшины, — у нас выставлена совершенно потрясающая коллекция римского стекла, предоставленная нам парижским Лувром.

«Вкус» из серии «Пять чувств» по гравюре Абрахама Босса, после 1635 г. Музей изящных искусств Тура. © RMN-Grand Palais/image RMN-GP

Что изменилось в Средние века?

В античности за столом возлежали, это был момент равенства. Греки изобрели банкет, и это, несомненно, связано с осознание себя как граждан. А в Средние века возникает «верхний край стола», то есть, иерархия застолья. Самый важный персонаж сидит на возвышении, часто даже под балдахином. Протокол превращается в своего рода театральную постановку, в которой у каждого своя роль. Появляется даже специальный предмет для представления посуды из драгоценных металлов, нечто вроде этажерки, количество полок в которой свидетельствует о важности хозяина. Чем больше полок, тем богаче и важнее властитель. В XVII веке на смену этому предмету приходит «сюрту» (surtout de table, фр.), произведение, созданное для центра стола, часто соединявшее в себе декоративные функции с практическими — там находились драгоценные пряности и могли стоять свечи. На нашей выставке представлен сюрту принца Конде, это один из величайших шедевров. То есть, зрелище к тому времени переместилось уже непосредственно на стол.

Что из протокола дошло до нашего времени?

Средневековый протокол застолья привел к рождению «сервировки по-французски». Застолье делилось на три или четыре перемены, иногда больше. Все блюда выносили одновременно. Прежде всего, они должны были насытить взгляд, а потом уже желудок. Это требовало огромного количества разнообразной посуды и способствовало взлету ювелирного искусства. Церемониал окончательно оформился к эпохе правления Людовика XIV, когда обед короля превратился в зрелище. Король садился за стол на публике, вместе с королевой, детьми и внуками. Так утверждалась и подчеркивалась власть. У нас на семиметровом столе выставлен серебряный сервиз английского короля Георга III, созданный французским ювелиром Робером-Жозефом Огюстом.

Постепенно от слишком строгого протокола стали уставать. Сервиз, который подарила королева Мария-Терезия госпоже Жоффрен, известной своим литературным салоном, говорит о том, что во Франции рождается рафинированная атмосфера обедов века Просвещения. В середине 18 века во Франции появляется настоящий фарфор. Мануфактура Версаля, переведенная в Севр, овладевает нужными умениями.

Мы показываем один из первых сервизов со знаменитым синим «севрским» цветом. Севрская продукция служит в качестве дипломатических подарков. По французскому церемониалу к тому времени ела вся знатная Европа, а в 19 веке на смену «сервировке по-французски» пришла «сервировка по-русски».

В чем она заключается и как это произошло?

Это очень легко себе представить — мы и сейчас едим «по-русски». Все гости получают одну и ту же закуску, одно и то же блюдо. Перемена привела к рождению и написанного заранее меню — гостям можно было объявить, что именно они будут есть, ведь всем подавали одно и то же. Это было очень удобно, требовалось меньше обслуги за столом, а главное, блюда не остывали, ведь выносили не все одновременно. Моду на подачу по-русски ввел российский посол в Париже князь Александр Куракин.

Выставку завершают три стола из Елисейского дворца, составленные по дипломатическому протоколу. Мы показываем предметы, которые принадлежат государству, но которые временно служат в президентском дворце для представительских функций. Можно видеть, как меняется, в том числе, и состав блюд. Во времена Третье республики старый французский протокол еще чувствуется, несмотря на «подачу по-русски» — гостям подают двадцать перемен блюд. А в наше время их уже только пять, включая сыр и десерт. Да и то, во времена президентства Николя Саркози сыр исключили.

Сервиз английского короля Георга III, Робер-Жозеф Огюст, 1780-1782. Париж, Лувр. © RMN-GP (musée du Louvre)/ C.Jean / j. Popovitch

Какие предметы вы бы особенно отметили?

У нас столько сокровищ, что и не сразу ответишь. Есть поразительный текст — клинописная глиняная табличка III тысячелетия нашей эры. Повар пишет восторженное письмо мажордому короля Вавилона, описывая необычайно вкусное блюдо, которое ему удалось попробовать, и уговаривая его подать такое же к столу повелителя. Это редкий текст — в то время вкус блюд практически нигде не упоминается. Правда речь шла… о жареных степных крысах.

Есть великолепный сервиз Flora Danica из 1800 предметов, возможно, созданный по заказу российской императрицы Екатерины Великой. Его изображения представляют собой огромный ботанический атлас.

Очень интересные средневековые предметы связаны с главной застольной фобией Средних веков, страхом перед ялами. У нас выставлен лангье — это подставка для «змеиных зубов», которые на самом деле были окаменелыми зубами акулы. Считалось, что они запотевали при приближении ядов, и их ставили на стол. А главное, у нас есть безоар! Я надеюсь, дети его оценят.

Что это такое?

Это так называемый волшебный камень, прославленный «Гарри Поттером». В шестой книге эпопеи Гарри с помощью бензоара спасает Рона. На самом деле, это окаменевший комок шерсти, который образуется иногда в желудке у козы. В Седние века он н считался настоящим сокровищем, считалось, что он тоже якобы спасал от ядов. У нас его можно будет увидеть.

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