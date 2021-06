От театрофона до аудиосериалов: как развивался радиотеатр во Франции?

Во Франции отмечают 100 лет со дня запуска первой радиопередачи: в 1921 году со станции, расположенной на Эйфелевой башне, начало вещание радио Tour Eiffel. Развитие радио оказало влияние почти на все сферы жизни французов. Кроме новостных передач вскоре по радио стали передавать спектакли. О том, как развивался французский радиотеатр, мы поговорили с Марион Шенетье-Алев, доцентом в области истории театра Высшей нормальной школы, специалистом в сфере устной традиции в театральном искусстве.

RFI: С чего началась история радиотеатра во Франции?

Первая передача состоялась во Франции в 1921 году, и почти сразу пути радио и театра пересеклись. Дело в том, что первыми дикторами на радио стали актеры театров и мюзик-холлов. И, к примеру, на торжественном открытии радиостанции Tour Eiffel присутствовали три великих театральных фигуры того времени — Люсьен Гитри, его сын Саша Гитри и актриса Ивонн Прентан. И в общем-то почти сразу радио стало передавать представления, которые давались в крупных театрах и в которых были задействованы актеры самых модных трупп своего времени, таких как труппа Луи Жуве или Шарля Дюлена.

Это были записи, сделанные в театрах, или передача в прямом эфире?

Сначала в театральных залах просто устанавливали микрофоны и вели запись. Несмотря на технические неполадки и помехи, которые в то время были не редкостью, радиотеатр сразу стал фантастически популярным. Его успех объяснялся двумя причинами. Во-первых, одна часть публики того времени уже была приучена «слушать театр»: с 1880-х годов у парижан была возможность слушать театр по телефону, а кроме того, в ходу уже были грампластинки. То есть для столичных жителей такая возможность уже не была экзотикой. Вторая причина успеха французского радиотеатра заключалась в том, что театральная жизнь в то время была сконцентрирована в Париже, а в провинции почти не было постановок. Исключение составляли периоды гастролей парижских трупп. С появлением радиотеатра у очень большого количества людей вдруг появилась возможность ознакомиться со спектаклями, которые до этого были доступны лишь столичным жителям. Наконец, по мере развития радиотеатра, радиостанции пришли к пониманию необходимости разнообразить свои программы и начали записывать спектакли напрямую в студиях. В это же время стали появляться радиотеатральные труппы. Вскоре их стало очень много — почти у каждой региональной станции была своя радиотруппа. И они были продуктивны. И примерно до 1950-х годов драмы даже передавались в прямом эфире из студий. Это было рискованным делом, поскольку если актер ошибался в прямом радиоэфире, исправить это или замять было значительно сложнее, чем на обычных театральных подмостках. Чтобы вы могли представить себе интенсивность работы: в 1962 году радиостанции передавали более 15 часов театральных постановок в неделю.

Передача по радио постановки "Двойное непостоянство" по произведению Мариво, Комеди Франсез, 1951 год

Вы упомянули возможность «слушать театр» по телефону…

В 1880-е годы было предложено соединить телефонные станции с несколькими крупнейшими театральными залами Парижа — Оперы, Опера-комик, Комеди Франсез. И была введена система абонементов: желающие могли получить прямой доступ к происходящему в зале, когда играли спектакли, то есть можно было удаленно послушать представление. И уже в то время можно было при желании переключаться между разными залами, не выходя из дома. Потом появилась такая система как «театрофон», она действовала по аналогичному принципу, но к «театрофону» было подключено куда больше театров, так что абонементы были более разнообразными, на любой вкус, чтобы желающие могли слушать аудиоверсии спектаклей парижских театров у себя дома. Удивительная была система, даже жалко, что ее больше нет.

Развитие французского радиотеатра как-то повлияло на то, как проходит обучение актерскому мастерству?

Оно не сильно изменило методику обучения, но сказалось на манере актерской игры и серьезно повлияло на ожидания и вкусы театральных зрителей. Что касается актерского образования, с 1935 года в актерской школе Комеди Франсез были занятия, на которых ставили манеру говорить, адаптированную для радио. И постепенно, кто-то быстрее, кто-то медленнее, актеры учились говорить и играть именно для радио. Кстати, так же это работало в случае с кинематографом, который появляется и развивается примерно в это же время. Но надо признать, что даже сейчас не очень много актеров, которые работают именно с голосом и исследуют его театральные возможности у микрофона. Но появление радиотеатра и кинематографа помогло выявить искусственное и наигранное, на что раньше просто не обращали внимания. Радио сразу привлекло внимание к лишнему актерскому пафосу, чрезмерной артикуляции. Спектакли для передачи по радио требовали более естественной манеры говорить. Актеры начали внимательнее следить за голосовыми нюансами, интонациями, работать над шепотом, тональностью. Но процесс обучения при этом не особенно изменился, причем даже до сих пор.

Театрофон — литография1896 г. Жюля Шере (Jules Chéret) © Wikipedia

А как сказалось появление театра на радио на постановочном процессе?

Влияние радио на постановочный процесс было капитальным. Оно повлияло на авторов пьес и режиссеров в том смысле, что резко возросло количество пьес и постановок, в которых радио — приемник — играл важную символическую роль. Он стал важной частью декораций, часто присутствовал на сцене. Но, что более важно, режиссеры активно стремились использовать новые технические возможности, которые подарило им радио: важное место в постановочном процессе заняли фонограммы, микрофоны, звуковые эффекты. Еще радио позволило вновь открыть экспрессивную силу тишины и паузы в театральной постановке. К примеру, такой режиссер, как Клод Режи был очень подвержен влиянию радиотеатра. Кроме того, к 1970-м годам в очень тяжелом положении находились молодые драматурги — их тексты не хотели ни публиковать, ни ставить. Это период после 1968 года. В это время в мире пользуются популярностью постановки трупп The Living Theatre, The Bread and Puppet Theatre, труппы Ежи Гротовски — все они ставили спектакли, почти полностью отказавшись от первичной важности текста, и куда больше внимания уделяли экспрессивной силе декораций. И в это время радио сыграло важнейшую роль в развитии театра. По инициативе пары Люсьена и Мишелин Аттун в 1969 году была создана радиопрограмма, полностью посвященная театральным постановкам по пьесам молодых драматургов, — «Новый драматический репертуар» (Nouveau Répertoire Dramatique).В этот момент радио буквально стало главным источником распространения театральной продукции, созданной молодым поколением. На радиоволнах систематически появлялись записи чтений, озвучки. Радио стало такой экспериментальной лабораторией, где молодые драматурги могли пробовать новые приемы и формы. В результате некоторые драматурги, стартовавшие на радио, получили возможность затем представить свои пьесы в классическом театре. Так случилось, к примеру, с Франсуа Бийеду и Натали Саррот — они буквально оказались в театре благодаря радиопостановкам их пьес. Наконец, радио играло важную роль в изменениях театральной формы — сказалось на монтаже, на формах монологов и диалогов. Радиотеатральная драматургия дала дополнительный позитивный импульс для развития «классической» театральной драматургии. И даже сегодня радиостанция France Culturе играет очень важную роль в развитии драматургии, так как располагает бюджетом, позволяющим заказывать драматургам пьесы. Кроме того, именно она — крупнейший работодатель для актеров во Франции. То есть радио вообще является крупнейшим работодателем для актеров в стране.

Кого бы вы назвали крупнейшими фигурами французского радиотеатра? Может, среди них были иностранцы?

Крупнейшие фигуры радиотеатра — как в прошлом, так и сегодня — являются одновременно и крупнейшими фигурами театра. И это не очень удивительно. Речь об актерах с характерной вокальной манерой, очень индивидуальной. Для радио это всегда было большой удачей, оно нуждается в уникальных голосах, выходящих за пределы обычного. Радиотеатр, как и обычный театр, требует мощного присутствия актера, его ауры, силы его игры, в данном случае — вокальной. Среди самых известных актерских голосов второй половины ХХ века можно назвать Роже Блена, Жана Топара, Марию Казарес, Алена Кюни, Мадлен Рено. Были и иностранцы: было много актеров румынского происхождения, но и русские голоса тоже были. Среди этих «русских голосов» один из самых незабываемых был у Людмилы Питоевой, Тани Балашовой и Лили Кедровой. Иностранные голоса были очень важны для того, чтобы сформировать восприятие слушателей. И в наши дни самые интересные голоса в сфере радиотеатра принадлежат крупным актерам, будь то Жанна Моро или Микаэль Лонсдейл.

"Кот в сапогах", радиопостановка Жозе Пивена. В одной из ролей - Микаэль Лонсдейл. (c) INA

В какой форме радиотеатр во Франции существует сейчас?

Сейчас все немного сложнее. Скажем так, сегодня радиотеатр часто очень зависим от экономических условий. И часто эти условия делают невозможным создание продукта очень высокого качества, включая качество актерской игры — просто потому, что нет времени на детальные репетиции. Производство идет очень быстро, оно такое поточное, и это, конечно, не может не сказываться на качестве, со строго драматургической точки зрения. Современный французский радиотеатр производит очень много интересного, но, пожалуй, чаще в несколько иных жанрах. То есть на France Culture еще выходят очень хорошие радиоспектакли, эта станция — крупнейший производитель. Там есть две чудесные программы — «Théâtre et cie», в которой можно послушать важные французские и иностранные тексты различных эпох, и «Fictions Théâtre». Там можно послушать спектакли, аудиосериалы и прочие театральные представления. Но, пожалуй, сейчас все же спектакли на радио уступают по популярности аудиосериалам.

Марион Шенетье-Алев также принимала участие в проекте ANR ECHO под руководством Мари-Мадлен Мерван-Ру, который был посвящен созданию аудиальной истории театра.

