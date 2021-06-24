Почта, галерея, магазин — вокруг Лувра открылись «новые места для жизни»

В Париже в мае и июне 2021 года завершились сразу три крупнейших реставрационных и реновационных проекта. Здания Товарной биржи, Главного парижского почтамта и магазина La Samaritaine, открывшиеся после реставрации, изменят облик городского центра.

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Центр Парижа — небольшой, по сравнению с раскинувшимся на семи холмах Римом, широким Лондоном и другими древними столицами. Поэтому каждая переделка и перестройка на этом все еще сохранившем средневековые очертания пятачке — событие.

В этом году практически одновременно вокруг Лувра были полностью отреставрированы и получили новое назначение сразу три значимых градообразующих памятника. Уже открылось для посетителей здание Товарной биржи, в которой разместилась коллекция современного искусства Франсуа Пино. Снова принимает письма и посылки Центральный почтамт на улице Лувра. А 23 июня группа LVMH наконец оповестила об открытии торгового центра Samaritaine. Еще в 1990-е годы здесь работал самый старинный и красивейший из парижских «больших» магазинов, описанный Золя в «Дамском счастье». Здание долгие годы стояло на ремонте, теперь здесь снова будет универмаг люксовой продукции, а также отель и ресторан.

Все три здания перестраивали известнейшие архитекторы. Лауреат премии Притцкера Тадао Андо — Товарную биржу, также лауреаты этой высшей архитектурной премии Казуо Селжима и Рю Нишизава (агентство Sanaa) — La Samaritaine, и Доминик Перро (архитектор Французской национальной библиотеки) — здание Главного почтамта.

Товарная биржа в Париже, коллекция Франсуа Пино. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Товарная биржа

Товарная биржа повидала на своем веку немало перестроек еще до того, как Тадао Андо сделал из нее «оправу» для выставки произведений искусства.

В XII веке здесь стоял особняк, который переходил из рук в руки французской знати, одно время задержавшись в королевской семье. В XVI столетии Екатерина Медичи построила здесь в спешке особняк для себя, как считается, следуя какому-то грозному предсказанию. Этого здания тоже больше нет, от него осталась странная колонна, которую называют «астрономической колонной Медичи». Возможно, она, действительно, служила королеве для астрономических наблюдений.

Век спустя Парижу понадобилась Хлебная биржа — груженые зерном баржи, пристававшие неподалеку, на Гревской площади, требовали учета. В итоге было построено здание, которое мы видим сегодня. Зерновая биржа превратилась в товарную, а затем и вовсе закрылась. Теперь Франсуа Пино решил разместить в ней часть своей коллекции.

Тадао Андо вписал в круглое здание бывшего торгового зала бетонный цилиндр под стеклянным куполом. Из здания биржи открываются виды на Центр Помпиду и церковь Св. Евстафия, а также на оставшийся со времени Чрева Парижа ресторан Au Pied de Cochon. В самом здании тоже откроется ресторан, его шефами станут Мишель и Себастьян Бра, так что гастрономическое наследие Франции тоже обретет здесь свое место. Мишель Бра — один из самых заслуженных поваров старой формации.

Товарная биржа в Париже. © Patricia Moribe/RFI

Почтамт

Почтамт на улице Лувра знает каждый парижанин. Теоретически это обычная районная почта, но и единственное почтовое отделение в городе, которое может принять конверт или бандероль без одной минуты в полночь. За такой график работы его мысленно благодарят те, кто в последний момент приносит сюда налоговые декларации и конкурсные документы. Почтовый штамп с датой считается во Франции подтверждением отправления.

Здание почтамта было построено в XIX веке, огромные площади отдали под сортировку корреспонденции. Так что в центре Парижа находилась настоящая почтовая фабрика, оборудованная по последнему слову техники того времени. В наше время бумажных писем почти не пишут, и площади необходимо было перепрофилировать. А мэрия поставила перед проектировщиками задачу — непременно сохранить сортировочный зал.

Архитектор Доминик Перро провел пассажи на четыре окружающие улицы и соединил их большим внутренним двором. Из почтамта здание превратилось, как говорит сам архитектор, в «место для жизни» с ресторанами, бутиками, панорамным баром, офисами для коворкинга, отелями, комиссариатом полиции и, конечно, почтой. Группа Galeries Lafayette, которой оно принадлежит, уже представлена в квартале многочисленными бутиками.

НКО, защищающие город, озабочены джентрификацией парижского центра — жители уезжают, не вынеся высоких квартплат и общего подорожания жизни, маленькие магазины необходимых для повседневной жизни вещей уступают место люксовым брендам, квартиры отданы под Airbnb. Рестораны и бутики нового почтамта тоже не рассчитаны на средние доходы.

Мозаики La Samaritaine. © Patricia Moribe/RFI

La Samaritaine

По замыслу Бернара Арно, главы LVMH, который сопровождал президента Макрона во время открытия центра, агентство Sanaa должно было объединить два рядом стоящих торговых здания. Samaritaine — самый старинный и самый большой торговый центр Парижа. Его слоган «В Самаритен можно найти все!» вошел во французский язык. Свое евангельское название магазин получил от находившейся на этом месте водонапорной башни с изображением Христа и доброго самаритянина. Как выглядела набережная до появления La Samaritaine, можно видеть на картинах и гравюрах в музее Карнавале, посвященном истории города. Музей тоже открылся в июне 2021 после четырех лет реставрации.

Магазин процветал вплоть до 1980-х, в 1990-к здесь еще можно было любоваться его прекрасными интерьерами ар-деко и ар-нуво, но два соседних здания пришлось сдать под офисы и другие бренды. В 2005 году La Samaritaine окончательно закрылся. А в 2008 начались юридические баталии защитников исторического наследия и, в частности, ассоциации SOS Paris с группой LVMH. Их в первую очередь вызвал снос смежных зданий XVII века. Из-за длительных судебных процессов, за которыми последовала эпидемия Covid-19, магазин смог открыться только в 2021 году.

И не только магазин, но и ряды бутиков самых дорогих брендов мира. В здании расположился пятизвездный отель Le Cheval Blanc, спа и четыре ресторана. А также детские ясли и обязательное для Парижа социальное жилье. La Samaritaine называют храмом роскоши, но зайти и полюбоваться его интерьерами можно бесплатно.

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